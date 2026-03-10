Pastane Şeflerinin Bir Restoranda Asla Sipariş Etmeyeceği "Riskli" Tatlılar!

Meşhur pasta şefi Amelia Geist, 'Eğer restoran bir zincirin parçasıysa, tatlıların çoğunun dışarıdaki ticari bir mutfakta yapıldığını düşünüyorum' diyor ve çoğu pasta şefinin bu konuda düşüncesini özetlemiş oluyor. Tatlarından ziyade, uzun süre beklemiş olma ihtimalleri bu tatlıları 'riskli' grubuna alıyor. Ayrıca vitrinlerde gördüğünüz 'mükemmel derecede düzgün kesilmiş bir kek' de yeniden satış konusunda uzmanlaşmış bir fırınla anlaşıldığı anlamına gelebilir.

Atlanta'daki Michelin yıldızlı Miller Union'ın pasta şefi Claudia Martinez'e göre klasik bir cheesecake, bir lokantanın ya da turist tuzağı bir restoranın en büyük göstergelerinden biri!

Cheesecake, neredeyse her restoranın ve kafenin menüsünde bulunan ancak yoğun kremasıyla nedeniyle tüketirken oldukça dikkat edilmesi gereken bir tatlı olarak bu listenin başında yer alıyor.