Pastane Şeflerinin Bir Restoranda Asla Sipariş Etmeyeceği "Riskli" Tatlılar!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 10:39

Hepimiz güzel bir yemeği şöyle leziz bir tatlıyla noktalamayı severiz. Ancak o ışıltılı menülerin arkasında bazen mutfağın 'tembelliği' veya 'tazelikten ödün vermesi' yatıyor olabilir. HuffPost'un konuştuğu profesyonel pastacılar, bir restoranda tatlı seçerken nelerin 'riskli' olduğunu tek tek açıkladı.

Gelin bakalım pastane şefleri, dışarıda hangi tatlıları yemiyor?

Kaynak

Meşhur pasta şefi Amelia Geist, 'Eğer restoran bir zincirin parçasıysa, tatlıların çoğunun dışarıdaki ticari bir mutfakta yapıldığını düşünüyorum' diyor ve çoğu pasta şefinin bu konuda düşüncesini özetlemiş oluyor. Tatlarından ziyade, uzun süre beklemiş olma ihtimalleri bu tatlıları 'riskli' grubuna alıyor. Ayrıca vitrinlerde gördüğünüz 'mükemmel derecede düzgün kesilmiş bir kek' de yeniden satış konusunda uzmanlaşmış bir fırınla anlaşıldığı anlamına gelebilir.

Atlanta'daki Michelin yıldızlı Miller Union'ın pasta şefi Claudia Martinez'e göre klasik bir cheesecake, bir lokantanın ya da turist tuzağı bir restoranın en büyük göstergelerinden biri!

Cheesecake, neredeyse her restoranın ve kafenin menüsünde bulunan ancak yoğun kremasıyla nedeniyle tüketirken oldukça dikkat edilmesi gereken bir tatlı olarak bu listenin başında yer alıyor.

Cheesecake gibi kremalı bir tatlı olan Crème Brûlée, restoranların maliyeti düşürmek için tercih ettiği bir tatlı olabilir. Pasta şefi Daniella Lea Rada, 'Crème brûlée asla sipariş etmediğim bir tatlı. Çoğu restoran, maliyeti düşürmek için toz baz kullanıyor. Genellikle fazla pişmiş ve taneli oluyor, asla düzgün bir şekilde yakılmıyor.'  

Başka bir pasta şefi ise 'Tatlı olarak bir restorandan brownie veya turta sipariş etmeyi hiç tercih etmem.' diyor. Bunun sebebi ise turta ve brownielerin restoranların tarafından sıfırdan yapılmak yerine basit karışımlar satın alınarak yapılması. Bu da oldukça sağlıksız ürünler tüketmenize neden oluyor. 

Pasta şeflerinin yemeyi tercih etmediği bir diğer ürün ise gerçek meyve yerine aroma artırıcı kullanıldığı belli olan, yapay renkleri olan ve fazla süslenmiş pastalar. 

'Geriye ne kaldı?' dediğinizi duyar gibiyiz...

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
