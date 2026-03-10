Patriot Hava Savunma Sistemi Nedir, Niçin Kullanılır? Patriot Füzesi Menzili ve Özellikleri Neler?

Patriot, uzun menzilli hava savunma ve anti-balistik füze sistemi olarak biliniyor. Açılımı “Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target” şeklinde. Türkçe karşılığı hedefi takip eden faz dizili radar ile önleme anlamına geliyor. Sistem uçaklar, seyir füzeleri ve taktik balistik füzelere karşı savunma sağlamak amacıyla geliştirildi.

ABD merkezli savunma şirketi Raytheon tarafından geliştirilen Patriot, 1980’li yıllardan itibaren aktif şekilde kullanılmaya başlandı. Zaman içinde modernize edilen sistem, ABD ordusunda kullanılan Nike Hercules ve MIM-23 Hawk gibi eski hava savunma sistemlerinin yerini aldı. Günümüzde birçok ülke tarafından stratejik savunma unsuru olarak kullanılıyor.