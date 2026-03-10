onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: NATO, Malatya'ya Patriot Sistemi Konuşlandırdı

Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: NATO, Malatya'ya Patriot Sistemi Konuşlandırdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.03.2026 - 10:07 Son Güncelleme: 10.03.2026 - 10:29

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirlerinin artırıldığını ve hava sahasının korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot sisteminin Malatya'da konuşlandırıldığını bildirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MSB, Malatya'da konuşlandırılan Patriot Sistemi ile ilgili yazılı açıklama yayımladı.

MSB, Malatya'da konuşlandırılan Patriot Sistemi ile ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, milli düzeyde alınan tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirlerinin artırıldığı ve aynı zamanda hava sahasının korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot sisteminin de Malatya'da konuşlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır. Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır. Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir.'

Patriot Sistemi Nedir?

Patriot Sistemi Nedir?

Patriot (Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target), ABD merkezli Raytheon şirketi tarafından geliştirilen, her türlü hava koşulunda çalışabilen, yüksek irtifa hava savunma füze sistemidir.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan hava savunma sistemlerinden biri olan Patriot, özellikle taktik balistik füzeler, seyir (cruise) füzeleri ve gelişmiş uçaklara karşı koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Patriot Sisteminin Temel Özellikleri

  • Çok Fonksiyonlu Radar: Geleneksel sistemlerin aksine, Patriot tek bir radar (AN/MPQ-53 veya daha yenisi MPQ-65) ile hem hedef tespitini, hem takibini hem de füze güdümlemesini yapabilir.

  • Vurarak Öldürme (Hit-to-Kill) Teknolojisi: Özellikle PAC-3 versiyonu, hedefi parça tesirli bir patlamayla değil, doğrudan çarparak imha eder. Bu, özellikle kimyasal veya nükleer başlık taşıyan füzelerin havada tamamen yok edilmesi için kritiktir.

  • Mobilite: Sistem kamyonlara montelidir ve kısa sürede yer değiştirip yeniden kurulabilir.

  • Sistemin Ana Bileşenleri

  • Bir Patriot bataryası genellikle şu beş ana parçadan oluşur:

  • Radar Seti: Gökyüzünü tarar, tehditleri belirler ve füzeyi hedefe yönlendirir.

  • Angajman Kontrol İstasyonu (ECS): Sistemin 'beyni'dir. Operatörler burada bulunur ve atış kararını kontrol eder.

  • Fırlatma İstasyonları: Füzelerin ateşlendiği rampalardır. Bir bataryada birden fazla fırlatıcı bulunabilir.

  • Güç Santrali: Tüm sistemin elektrik ihtiyacını sağlayan mobil jeneratörlerdir.

  • Anten Direği Grubu: Haberleşme ve veri aktarımı için kullanılır.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
3
2
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın