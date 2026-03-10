Ebru Gündeş ile İspanyol Şarkıcı Chenoa Arasındaki Benzerlik Şaşırttı!
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş bu kez şarkılarıyla değil, sosyal medyada konuşulan ilginç bir benzerlikle gündemde. Bir sosyal medya kullanıcısının dikkat çektiği paylaşımda, ünlü sanatçının İspanyol şarkıcı Chenoa ile olan benzerliği kısa sürede gündem oldu. İki sanatçının fotoğrafları yan yana getirilince sosyal medya kullanıcıları da yorum yapmadan duramadı.
Yıllardır Türk müziğinin en güçlü kadın vokallerinden biri olarak anılan Ebru Gündeş, hem sahne performansları hem de hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.
Bir sosyal medya kullanıcısının dikkat çektiği paylaşımda, İspanyol şarkıcı Chenoa ile Ebru Gündeş’in fotoğrafları yan yana getirildi.
