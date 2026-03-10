onedio
Ebru Gündeş ile İspanyol Şarkıcı Chenoa Arasındaki Benzerlik Şaşırttı!

Ebru Gündeş ile İspanyol Şarkıcı Chenoa Arasındaki Benzerlik Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.03.2026 - 10:55

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş bu kez şarkılarıyla değil, sosyal medyada konuşulan ilginç bir benzerlikle gündemde. Bir sosyal medya kullanıcısının dikkat çektiği paylaşımda, ünlü sanatçının İspanyol şarkıcı Chenoa ile olan benzerliği kısa sürede gündem oldu. İki sanatçının fotoğrafları yan yana getirilince sosyal medya kullanıcıları da yorum yapmadan duramadı.

Yıllardır Türk müziğinin en güçlü kadın vokallerinden biri olarak anılan Ebru Gündeş, hem sahne performansları hem de hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

Yıllardır Türk müziğinin en güçlü kadın vokallerinden biri olarak anılan Ebru Gündeş, hem sahne performansları hem de hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

“Fırtınalar”, “Cennet”, “Aşık” ve “Demir Attım” gibi parçalarla hafızalara kazınan ünlü sanatçı, güçlü sesi kadar sahnedeki karizması ve tarzıyla da sık sık magazin gündemine geliyor.

Son dönemde hem özel hayatı hem de müzik dünyasındaki gelişmelerle konuşulan Gündeş, bu kez oldukça ilginç bir benzerlik iddiasıyla gündeme geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısının dikkat çektiği paylaşımda, İspanyol şarkıcı Chenoa ile Ebru Gündeş'in fotoğrafları yan yana getirildi.

Bir sosyal medya kullanıcısının dikkat çektiği paylaşımda, İspanyol şarkıcı Chenoa ile Ebru Gündeş’in fotoğrafları yan yana getirildi.

Biri Türk, diğeri İspanyol olan iki sanatçı arasındaki yüz benzerliği kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar “Hangisi gerçek Ebru Gündeş?” yorumları yapmaya başladı. 

İspanya’da özellikle müzik yarışması Operacion Triunfo ile tanınan Chenoa’nın fotoğraflarını gören birçok kullanıcı iki ismin adeta “ikiz gibi” göründüğünü söylerken, bazıları ise benzerliğin abartıldığını savundu. Ancak paylaşımlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı ve Türk-İspanyol benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
