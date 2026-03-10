onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Elon Musk’tan Anthropic CEO’suna Yapay Zeka Çıkışı

Elon Musk’tan Anthropic CEO’suna Yapay Zeka Çıkışı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 11:57

Yapay zeka dünyasında dikkat çeken bir tartışma gündeme geldi. Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin, şirketinin geliştirdiği yapay zeka modellerinin bilinç kazanmış olabileceğine dair ihtiyatlı açıklamaları teknoloji çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Bu değerlendirmeye Elon Musk ise sosyal medyada kısa ve sert bir yanıt verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Popüler yapay zeka sohbet botu Claude’un geliştiricisi olan Anthropic’in CEO’su Dario Amodei, New York Times’a verdiği röportajda şirketin yapay zeka modellerinin bilinç geliştirip geliştirmediği konusunda kesin bir yargıya varamadıklarını söyledi.

Popüler yapay zeka sohbet botu Claude’un geliştiricisi olan Anthropic’in CEO’su Dario Amodei, New York Times’a verdiği röportajda şirketin yapay zeka modellerinin bilinç geliştirip geliştirmediği konusunda kesin bir yargıya varamadıklarını söyledi.

Amodei, konuyla ilgili ihtiyatlı bir yaklaşım benimsediklerini belirterek, “Burada genel olarak ihtiyatlı bir yaklaşım benimsedik. Modellerin bilinçli olup olmadığını bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Amodei açıklamasında ayrıca, yapay zekanın bilinç kazanmasının ne anlama geldiğinin bile henüz net olmadığını vurgulayarak, “Bir modelin bilinçli olmasının ne anlama geldiğinden veya bir modelin bilinçli olup olamayacağından bile emin değiliz. Ancak bunun mümkün olabileceği fikrine açığız” dedi.

Anthropic’in üzerinde yoğun şekilde çalıştığı alanlardan birinin de “yorumlanabilirlik” olduğunu belirten Amodei, bu çalışmalar sayesinde modellerin nasıl düşündüğünü anlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Anthropic’in üzerinde yoğun şekilde çalıştığı alanlardan birinin de “yorumlanabilirlik” olduğunu belirten Amodei, bu çalışmalar sayesinde modellerin nasıl düşündüğünü anlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Bu bağlamda yapılan araştırmalarda, belirli durumlarda modellerde insanlarda kaygıyla ilişkilendirilen aktivasyonlara benzer sinyaller tespit edildiğini söyledi.

Amodei, konuyu şu sözlerle açıkladı:

“Yorumlanabilirlik adı verilen bu alana çok fazla emek harcıyoruz; bu, ne düşündüklerini anlamak için modellerin beyinlerinin içine bakmak. Ve çağrışım uyandıran şeyler buluyoruz; modellerde kaygı veya benzeri bir kavramla ilişkilendirilen aktivasyonlar ortaya çıkıyor. Metindeki karakterler kaygı yaşadığında ve modelin kendisi bir insanın kaygıyla ilişkilendirebileceği bir durumda olduğunda, aynı kaygı nöronu ortaya çıkıyor.”

Bu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı bulurken, kripto para tabanlı tahmin platformu Polymarket’ın X platformunda yaptığı bir paylaşım da tartışmayı alevlendirdi.

Bu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı bulurken, kripto para tabanlı tahmin platformu Polymarket’ın X platformunda yaptığı bir paylaşım da tartışmayı alevlendirdi.

Paylaşımda, Amodei’nin Claude’un bilinç kazanmış olabileceğine dair değerlendirmesine dikkat çekildi.

Elon Musk ise söz konusu gönderiye yalnızca iki kelimeyle yanıt verdi. Musk’ın paylaşımındaki ifade ise oldukça netti: “Yansıtma yapıyor.”

Tartışma yalnızca yapay zekanın olası bilinciyle sınırlı değil. Amodei’nin açıklamaları, aynı zamanda Anthropic ile ABD Savunma Bakanlığı arasında yaşanan gerilimli bir döneme denk geldi. Şirket, Pentagon’un iç gözetim sistemleri ve tamamen otonom silahlarla ilgili bazı güvenlik önlemlerinin kaldırılması talebini daha önce reddetmişti.

Bu gerilimin ardından ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Anthropic’i “tedarik zinciri riski” olarak nitelendirdi. Daha önce çoğunlukla yabancı rakipler için kullanılan bu ifadenin bir Amerikan teknoloji şirketi için kullanılması dikkat çekti.

Pentagon’la yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bazı savunma sanayi ortaklıklarını kaybetmesine rağmen Anthropic, kamuoyunda aldığı destek sayesinde kullanıcı sayısında hızlı bir artış yakaladı. Şirket, son günlerde her gün bir milyondan fazla kişinin Claude’a kaydolduğunu açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın