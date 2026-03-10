Elon Musk’tan Anthropic CEO’suna Yapay Zeka Çıkışı

Paylaşımda, Amodei’nin Claude’un bilinç kazanmış olabileceğine dair değerlendirmesine dikkat çekildi.

Elon Musk ise söz konusu gönderiye yalnızca iki kelimeyle yanıt verdi. Musk’ın paylaşımındaki ifade ise oldukça netti: “Yansıtma yapıyor.”

Tartışma yalnızca yapay zekanın olası bilinciyle sınırlı değil. Amodei’nin açıklamaları, aynı zamanda Anthropic ile ABD Savunma Bakanlığı arasında yaşanan gerilimli bir döneme denk geldi. Şirket, Pentagon’un iç gözetim sistemleri ve tamamen otonom silahlarla ilgili bazı güvenlik önlemlerinin kaldırılması talebini daha önce reddetmişti.

Bu gerilimin ardından ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Anthropic’i “tedarik zinciri riski” olarak nitelendirdi. Daha önce çoğunlukla yabancı rakipler için kullanılan bu ifadenin bir Amerikan teknoloji şirketi için kullanılması dikkat çekti.

Pentagon’la yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bazı savunma sanayi ortaklıklarını kaybetmesine rağmen Anthropic, kamuoyunda aldığı destek sayesinde kullanıcı sayısında hızlı bir artış yakaladı. Şirket, son günlerde her gün bir milyondan fazla kişinin Claude’a kaydolduğunu açıkladı.