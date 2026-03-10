onedio
Klimaları Unutturacak Soğutma Sistemi Geliştirildi: Tuz ve İyonlarla Çalışıyor

Gökçe Cici
10.03.2026 - 12:12

Yaz aylarında serinlemek için başvurulan klimaların çevreye verdiği zarar uzun zamandır tartışılıyor. Geleneksel soğutma sistemlerinde kullanılan gazlar küresel ısınmayı artıran etkileriyle biliniyor. Bilim insanları ise daha güvenli ve çevre dostu bir yöntem üzerinde çalışıyor. Ionokalorik soğutma adı verilen teknoloji, tuz ve iyonların yarattığı fiziksel değişimlerden yararlanıyor.

Ionokalorik soğutma yöntemi, maddelerin faz değiştirirken enerji alıp vermesi prensibine dayanıyor.

Geleneksel buzdolapları ve klimalar, ısıyı ortamdan uzaklaştırmak için gaz haline geçen soğutucu akışkanlardan yararlanır. Akışkan buharlaşırken ortamdan ısı çeker, ardından kapalı sistem içinde dolaşarak tekrar sıvı hale döner. Oldukça etkili kabul edilen süreç, ne yazık ki çevreye zarar veren hidroflorokarbon gibi gazlara dayanıyor.

Ionokalorik yöntem ise tamamen farklı yaklaşım sunuyor. Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı ve Kaliforniya Üniversitesi Berkeley araştırmacıları, maddelerin erime ve donma gibi faz değişimlerinde enerji depolayıp saldığı gerçeğinden yararlandı. Örneğin buz erirken çevreden ısı çekiyor. Tuz eklendiğinde ise erime noktası değişiyor ve erime süreci farklı şekilde gerçekleşiyor. İşte yeni soğutma fikrinin temelinde tam olarak aynı fizik yatıyor.

Deneylerde elde edilen sonuçlar oldukça dikkat çekici görünüyor.

Araştırma ekibi, iyot ve sodyum içeren özel tuz karışımıyla etilen karbonat adlı organik çözücüyü eritti. Lityum iyon pillerde de kullanılan madde, karbondioksit kullanılarak üretildiği için sistemin çevresel etkisi oldukça düşük. Deney sırasında yalnızca bir voltun altındaki elektrik yüküyle yaklaşık 25 derece sıcaklık değişimi elde edildi.

Bilim insanlarına göre hedef oldukça net. Çevreye zarar vermeyen soğutucu maddeler geliştirmek, enerji verimliliğini yüksek tutmak ve maliyeti makul seviyede tutmak. İlk sonuçlar üç alanda da umut verici görünüyor. Günümüzde kullanılan soğutma sistemleri yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip gazlara dayanıyor. Bu nedenle birçok ülke hidroflorokarbon kullanımını azaltma kararı aldı. 

Ionokalorik soğutma teknolojisi laboratuvardan çıkıp günlük hayata uyarlanabilirse, soğutma dünyasında büyük değişim yaşanması bekleniyor. Araştırmacılar farklı tuz kombinasyonlarını test etmeye devam ediyor.

