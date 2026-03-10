Klimaları Unutturacak Soğutma Sistemi Geliştirildi: Tuz ve İyonlarla Çalışıyor

Geleneksel buzdolapları ve klimalar, ısıyı ortamdan uzaklaştırmak için gaz haline geçen soğutucu akışkanlardan yararlanır. Akışkan buharlaşırken ortamdan ısı çeker, ardından kapalı sistem içinde dolaşarak tekrar sıvı hale döner. Oldukça etkili kabul edilen süreç, ne yazık ki çevreye zarar veren hidroflorokarbon gibi gazlara dayanıyor.

Ionokalorik yöntem ise tamamen farklı yaklaşım sunuyor. Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı ve Kaliforniya Üniversitesi Berkeley araştırmacıları, maddelerin erime ve donma gibi faz değişimlerinde enerji depolayıp saldığı gerçeğinden yararlandı. Örneğin buz erirken çevreden ısı çekiyor. Tuz eklendiğinde ise erime noktası değişiyor ve erime süreci farklı şekilde gerçekleşiyor. İşte yeni soğutma fikrinin temelinde tam olarak aynı fizik yatıyor.