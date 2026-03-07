onedio
Yağmur Damlalarıyla Elektrik Üretimi Başladı: Tek Damla 110 Volt Enerji Üretiyor

Gökçe Cici
07.03.2026 - 17:48

Yenilenebilir enerji teknolojileri hız kesmeden gelişmeye devam ediyor. Güneş ve rüzgar enerjisi uzun süredir gündemde olsa da araştırmacılar farklı kaynakların peşini bırakmıyor. İspanya’daki bilim insanları ise oldukça ilginç bir yöntem üzerinde çalıştı. Yağmur damlalarının yüzeye çarpma anından elektrik üretmeyi başardılar.

Yağmur damlası yüzeye çarpıyor ve elektrik ortaya çıkıyor

İspanya’nın Sevilla kentindeki Malzeme Bilimi Enstitüsü (ICMS) araştırmacıları, perovskit güneş hücresinin üzerine yalnızca 100 nanometre kalınlığında florlu polimer kaplama ekledi. CFₓ adı verilen kaplama, yağmur damlaları yüzeye çarpıp kayarken triboelektrik etki oluşturuyor. 

İki farklı yüzey temas edip ayrıldığında oluşan elektrik yükü, elektrotlar aracılığıyla enerjiye dönüştürülüyor. Laboratuvar testlerinde tek damla çarpmasıyla 110 volta kadar açık devre gerilimi ölçüldü.

Söz konusu kaplama yalnızca enerji üretmiyor, aynı zamanda yüzeyi suya karşı dayanıklı hâle getiriyor. Su temas açısı 110 dereceye kadar çıkarken ışık geçirgenliği yüzde 90’ın üzerinde kalıyor. Yani güneş panelinin ışık toplama kapasitesi zarar görmüyor. Perovskit hücreler en iyi senaryoda yüzde 17,9 verimlilik seviyesine ulaştı. Laboratuvar testlerinde güç yoğunluğu yaklaşık 4 mW seviyesine kadar çıktı.

Güneş ışığı ve yağmur aynı panelde birleşiyor

Geliştirilen sistem hibrit çalışıyor. Güneş ışığı geldiğinde fotovoltaik etki devreye giriyor, yağmur damlaları yüzeye çarptığında triboelektrik enerji üretiliyor. Araştırmacılar prototip aşamasındaki paneli bir süperkapasitöre bağlayarak enerji depolamayı da başardı. Ardından küçük bir yükseltici devre kullanılarak kırmızı LED şerit sürekli çalıştırıldı.

Testler sırasında sistemin dayanıklılığı da incelendi. Yüksek sıcaklık ve nem koşullarında geçen 10 günün ardından hücreler başlangıç verimliliğinin yüzde 50’sinden fazlasını korudu. Ayrıca panel 15 dakika boyunca su içinde kaldığında bile performansını sürdürebildi. 

Araştırmacılar teknolojinin henüz laboratuvar aşamasında olduğunu vurguluyor. Yine de yağmur ve güneş enerjisini aynı panelde birleştiren yaklaşım geleceğin enerji sistemleri açısından dikkat çekici görülüyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
