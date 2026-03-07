Yağmur Damlalarıyla Elektrik Üretimi Başladı: Tek Damla 110 Volt Enerji Üretiyor

Geliştirilen sistem hibrit çalışıyor. Güneş ışığı geldiğinde fotovoltaik etki devreye giriyor, yağmur damlaları yüzeye çarptığında triboelektrik enerji üretiliyor. Araştırmacılar prototip aşamasındaki paneli bir süperkapasitöre bağlayarak enerji depolamayı da başardı. Ardından küçük bir yükseltici devre kullanılarak kırmızı LED şerit sürekli çalıştırıldı.

Testler sırasında sistemin dayanıklılığı da incelendi. Yüksek sıcaklık ve nem koşullarında geçen 10 günün ardından hücreler başlangıç verimliliğinin yüzde 50’sinden fazlasını korudu. Ayrıca panel 15 dakika boyunca su içinde kaldığında bile performansını sürdürebildi.

Araştırmacılar teknolojinin henüz laboratuvar aşamasında olduğunu vurguluyor. Yine de yağmur ve güneş enerjisini aynı panelde birleştiren yaklaşım geleceğin enerji sistemleri açısından dikkat çekici görülüyor.