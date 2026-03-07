Yağmur Damlalarıyla Elektrik Üretimi Başladı: Tek Damla 110 Volt Enerji Üretiyor
Yenilenebilir enerji teknolojileri hız kesmeden gelişmeye devam ediyor. Güneş ve rüzgar enerjisi uzun süredir gündemde olsa da araştırmacılar farklı kaynakların peşini bırakmıyor. İspanya’daki bilim insanları ise oldukça ilginç bir yöntem üzerinde çalıştı. Yağmur damlalarının yüzeye çarpma anından elektrik üretmeyi başardılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yağmur damlası yüzeye çarpıyor ve elektrik ortaya çıkıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güneş ışığı ve yağmur aynı panelde birleşiyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın