Yeni Bir Başlangıç Yapmak İsteyenlere Umut Dolu Parçalar
Hayat bazen hepimizi köşeye sıkıştırıyor, 'buraya kadarmış' dedirtiyor. Ama unutma ki en karanlık gece, şafağa en yakın olandır. Eğer bugün senin için o 'yeni sayfa'yı açma günüyse, kulaklıklarını tak ve bu listenin seni ayağa kaldırmasına izin ver!
1. Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazım
2. Natasha Bedingfield - Unwritten
3. Coldplay - Beautiful Day
4. Jason Mraz - Look For The Good
5. Sara Bareilles - Brave
6. Rachel Platten - Fight Song
7. The Beatles - Here Comes the Sun
8. Yalın - Yeniden
9. Ajda Pekkan - Yeniden Başlasın
10. Athena - Ben Böyleyim
11. Gripin - Beş
12. Barış Manço - Yeni Bir Gün
