Yeni Bir Başlangıç Yapmak İsteyenlere Umut Dolu Parçalar

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
07.03.2026 - 19:01

Hayat bazen hepimizi köşeye sıkıştırıyor, 'buraya kadarmış' dedirtiyor. Ama unutma ki en karanlık gece, şafağa en yakın olandır. Eğer bugün senin için o 'yeni sayfa'yı açma günüyse, kulaklıklarını tak ve bu listenin seni ayağa kaldırmasına izin ver!

1. Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazım

Listenin tartışmasız lideri. Geçmişi bir kenara bırakıp gardırobundan ruhuna kadar yenilenmek isteyenlerin marşı!

2. Natasha Bedingfield - Unwritten

'Bugün kitabının başladığı yer, gerisi henüz yazılmadı.' Boş sayfaları doldurma sırası sende.

3. Coldplay - Beautiful Day

Güneşin doğuşunu sadece gökyüzünde değil, kalbinde de hissettiren o eşsiz enerji.

4. Jason Mraz - Look For The Good

Hayat bazen zorlaşabilir ama her zaman bakılacak iyi bir taraf vardır.

5. Sara Bareilles - Brave

Söylemek istediklerini söyleyemediğin günlere veda et. Artık cesur olma sırası sende.

6. Rachel Platten - Fight Song

Tek bir kibritin kocaman bir yangın başlatabileceğini unutma. Senin savaşçı ruhun burada!

7. The Beatles - Here Comes the Sun

Kış bitti, güneş yüzünü gösteriyor. Her şeyin yoluna gireceğine dair en naif kanıt.

8. Yalın - Yeniden

9. Ajda Pekkan - Yeniden Başlasın

Eskimeyen bir klasik. Hayata küsmek yerine her sabah yeniden başlamak isteyenlere.

10. Athena - Ben Böyleyim

'Arsız uşakları' ve 'boş lafları' bir kenara bırakıyoruz. Başkalarının ne dediği değil, senin ne hissettiğin önemli. Kendi yolunu çizmek için ihtiyacın olan o asi enerji burada.

11. Gripin - Beş

'Yalnızlığın çaresini bulmuşlar' diyordu Gripin... Ama bazen o yalnızlık, yeni bir insanın inşası için en verimli topraktır.

12. Barış Manço - Yeni Bir Gün

Ve finali ustayla yapıyoruz. 'Güneş doğunca yeni bir gün doğar.' Her sabah, aslında hayatın sana sunduğu devasa bir şanstır.

