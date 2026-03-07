Yeni Bir Başlangıç Yapmak İsteyenlere Umut Dolu Parçalar

Hayat bazen hepimizi köşeye sıkıştırıyor, 'buraya kadarmış' dedirtiyor. Ama unutma ki en karanlık gece, şafağa en yakın olandır. Eğer bugün senin için o 'yeni sayfa'yı açma günüyse, kulaklıklarını tak ve bu listenin seni ayağa kaldırmasına izin ver!