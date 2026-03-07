Bölüm 5: Rolling Stone’a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm
Müzik tarihinin mihenk taşlarını incelemeye devam ediyoruz! Rolling Stone’un o meşhur 'En İyi 500 Albüm' listesinde 5. duraktayız. Bu bölümde sadece listeleri altüst etmekle kalmayıp aynı zamanda müzik dünyasının DNA’sını değiştiren, yıllar geçse de eskimeyen o devasa yapımlara yakından bakıyoruz!
460. Lorde - Melodrama
459. Kid Cudi - Man on the Moon: The End of the Day
458. Jason Isbell - Southeastern
457. Sinéad O’Connor - I Do Not Want What I Haven’t Got
456. Al Green - Greatest Hits
455. Bo Diddley - Bo Diddley/Go Bo Diddley
454. Can - Ege Bamyası
453. Nine Inch Nails - Pretty Hate Machine
452. Diana Ross and the Supremes - Anthology
451. Roberta Flack - First Take
