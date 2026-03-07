Bölüm 5: Rolling Stone’a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm

Lorde henüz 16 yaşındayken 'Royals' ile hayatımıza girdiğinde herkes onu bir neslin sesi ilan etmişti. Ancak ikinci albümü Melodrama, durumun çok daha derin olduğunu kanıtladı. O aslında sadece bir neslin sesi değildi. Hangi yaşta olursa olsun o zeki, kendini sorgulayan ve biraz da nevrotik hisseden herkesin sesi. 'Homemade Dynamite' şarkısında 'Sanırım sen de benim gibisin, biraz tuhaf davranıyorsun.' derken aslında hepimize ayna tutuyor. 2016'daki o sade çıkış albümünün aksine bu kez karşımızda 'Green Light' gibi çok daha büyük, kulüplere göz kırpan ve dev sahneleri hak eden bir şarkı var. Eğer kalp kırıklığını hem dans ederek hem de derin derin düşünerek yaşamak istiyorsan Melodrama tam olarak o adres.