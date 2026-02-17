Bölüm 4: Rolling Stone’a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm

Grubun bu albüme neden 'Some Girls' adını verdiğini Keith Richards o kendine has umursamazlığıyla açıklamıştı: 'Çünkü isimlerini bir türlü hatırlayamadık.' Gerçekten de Stones'un üzerindeki ölü toprağını attığı ve bir o kadar da enerjisinin yeniden tavan yaptığı bir iş bu. Mick Jagger, New York sokaklarının o tekinsiz havasını ve dönemin disko etkileşimlerini 'Miss You' ve 'Shattered' gibi parçalara harika yediriyor. Albüm grubun ticari olarak en başarılı işi olsa da arka planda işler karışıktı. Keith'in yasal sorunları ve yaşam tarzı Jagger'ı o dönem epey çileden çıkarmıştı. Yine de Keith 'Before They Make Me Run' şarkısıyla duruşundan taviz vermeyeceğinin sinyallerini net bir şekilde veriyordu.