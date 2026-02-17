Bölüm 4: Rolling Stone’a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm
Müzik dünyasının en kapsamlı arşivlerinden biri olan Rolling Stone listesini incelemeyi sürdürüyoruz! Serinin dördüncü bölümünde yine ilginç bir karışım bizi bekliyor. Bu listelerin en güzel yanı, bazen çok sevdiğiniz bir albümü hatırlatması ve bazen de gözünden kaçmış olabilecek bir işi önüne çıkarması. Lafı çok uzatmadan listeye dönelim ve sıralamada hangi albümlerin yer aldığına göz atalım!
470. Juvenile - 400 Degreez
469. Manu Chao - Clandestino
468. The Rolling Stones - Some Girls
467. Maxwell - BLACKsummers’night
466. Black Uhuru - Red
465. King Sunny Adé - The Best of the Classic Years
464. The Isley Brothers - 3 + 3
463. Laura Nyro - Eli & the 13th Confession
462. The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace of Sin
461. Bon Iver - For Emma
