Bölüm 3: Rolling Stone’a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm

Erkan Tuna Budak
19.01.2026 - 19:01

Efsaneler geçidi hız kesmeden sürüyor! Rolling Stone dergisinin müzik tarihine yön veren meşhur 'En İyi 500 Albüm' listesinin üçüncü bölümüyle karşınızdayız. İlk iki bölümde ısınma turlarını atmıştık, şimdi ise listenin derinliklerine doğru yolculuğumuz devam ediyor.

Serinin önceki bölümü için buraya 👇

480. Miranda Lambert - The Weight of These Wings

Miranda Lambert'ın, göz önünde yaşanan zorlu bir boşanma sürecinin (Blake Shelton) ardından kaydettiği bu albüm, modern country müziğin en dürüst ve en cesur itiraflarını barındırıyor. İki ayrı diskten ('The Nerve' ve 'The Heart') oluşan bu devasa çalışma sadece bir ayrılık albümü değil, aynı zamanda bir yüzleşme ve iyileşme günlüğü. Parlak ve pürüzsüz Nashville sound'u yerine daha kirli ve gerçekçi tınıları tercih eden Lambert; 'Vice' ve 'Tin Man' gibi şarkılarla hem kendi hatalarına hem de kalp kırıklıklarına ayna tutuyor.

479. Selena - Amor Prohibido

Latin müziğin ve Tejano kültürünün en büyük ikonu Selena’nın trajik ölümünden kısa bir süre önce yayınladığı başyapıtı. Selena bu albümle geleneksel Meksika müziği köklerini hip-hop, R&B ve elektronik pop tınılarıyla harmanlayarak yerel bir türü küresel bir fenomene dönüştürdü. 'Bidi Bidi Bom Bom'un neşeli ritminden albüme ismini veren parçanın Romeo ve Juliet vari tutkulu hikayesine kadar her anı parlayan Amor Prohibido; Selena’nın neden sonsuza kadar 'Tejano’nun Kraliçesi' olarak kalacağının en somut kanıtı.

478. The Kinks - Something Else by the Kinks

1967 yazı tüm dünyada psikedelik rock rüzgarları estirirken The Kinks modaya uymayı reddetti ve ortaya tam da adındaki gibi başka bir şey çıktı. Ray Davies'in keskin gözlem yeteneğiyle İngiliz orta sınıf yaşamını, çay saatlerini ve gündelik hayatın melankolisini anlattığı albüm dönemin gürültüsünden uzak, barok pop tınılarıyla süslü zarif bir şaheser. Özellikle albümün kapanışını yapan ve Londra’ya yazılmış en güzel aşk mektubu sayılan 'Waterloo Sunset' tek başına bile bu albümü efsaneler arasına sokmaya yeter.

477. Howlin' Wolf - Moanin' in the Moonlight

Elvis Presley'yi keşfeden efsanevi prodüktör Sam Phillips'in 'Bu adam benim en büyük keşfimdi, Elvis'ten bile büyük.' dediği Chester Burnett, nam-ı diğer Howlin' Wolf. Bu albüm blues müziğin en ilkel, en karanlık ve en sarsıcı kayıtlarını bir araya getiriyor. Wolf'un o meşhur, hırıltılı ve adeta bir kurdu andıran sesi 'Smokestack Lightnin'' ve 'Moanin' at Midnight' gibi parçalarda tekinsiz bir büyüye dönüşüyor. Sadece blues sevenlerin değil, rock müziğin köklerini merak eden herkesin mutlaka deneyimlemesi gereken saf bir güç gösterisi.

476. Sparks - Kimono My House

Ron ve Russell Mael kardeşlerin oluşturduğu Sparks, bu albümle pop müziğin ne kadar ileri gidebileceğini kanıtladı. Queen'in 'Bohemian Rhapsody'sine ilham verdiği söylenen operatik vokaller, zekice yazılmış sözler ve delidolu ritimler bu albümde bir araya geliyor. Özellikle açılış parçası 'This Town Ain't Big Enough for Both of Us', Russell Mael'in sınırları zorlayan falsetto'su ve şarkının nefes kesen temposuyla glam rock tarihinin en heyecan verici ve orijinal anlarından biri.

475. Sheryl Crow - Sheryl Crow

İlk albümüyle yakaladığı devasa başarının ardından Sheryl Crow, tek atımlık kurşunu olduğu yönündeki eleştirilere en güzel cevabı kendi adını taşıyan bu albümle verdi. Yapımcılığını da bizzat kendisinin üstlendiği bu çalışmada Crow, pop sularından biraz uzaklaşıp daha sert, daha kirli ve 'roots rock' kokan bir tarza yöneldi. Hepimizin ezbere bildiği o ikonik nakaratıyla 'If It Makes You Happy' ve 'Everyday Is a Winding Road' gibi hitleri barındıran albüm şöhretin getirdiği yalnızlığı ve Amerikan rüyasının çatlaklarını anlatan, ayakları yere sağlam basan bir modern klasik.

474. Big Star - #1 Record

The Beatles ve The Byrds'ün melodik yapısını seven ama biraz daha Amerikan garaj enerjisi arayanlar için yazılmış bir aşk mektubu. Alex Chilton ve Chris Bell ikilisi 'Power Pop' denilen türün kurallarını bu albümle belirledi. Çıktığı dönemde ticari bir fiyasko olsa da R.E.M.'den The Replacements'a kadar 80'lerin ve 90'ların neredeyse tüm alternatif rock gruplarına ilham kaynağı oldu. Özellikle ergenlik aşkının o saf ve kırılgan halini anlatan 'Thirteen' pop tarihinin en dokunaklı ve en güzel şarkılarından biri olarak kalbinize işleyecek.

473. Daddy Yankee - Barrio Fino

Reggaeton müziğin yeraltından çıkıp küresel bir fenomene dönüştüğü o tarihi an! Porto Rikolu Daddy Yankee, bu albümle sadece Latin Amerika'yı değil, aynı zamanda tüm dünyayı dans ettirmeyi başardı. Özellikle hepimizin ezbere bildiği o efsanevi 'Gasolina' şarkısıyla reggaeton ritimlerini radyoların ve kulüplerin vazgeçilmezi haline getirdi. Sokak kültürünü ticari başarıyla harmanlayan ve Daddy Yankee'ye 'Reggaeton'un Kralı' unvanını kazandıran bu albüm, türün bugün geldiği noktanın en büyük mimarı.

472. SZA - Ctrl

SZA'nın ilk stüdyo albümü, modern ilişkilerin, kendine güvensizliklerin ve 20'li yaşların o kaotik ruh halinin mükemmel bir portresi. R&B dünyasında alışık olduğumuz 'kusursuz diva' imajının aksine SZA kıskançlıklarını, reddedilmelerini ve hatalarını o kadar filtresiz bir dürüstlükle anlatıyor ki şarkıları dinlerken sanki en yakın arkadaşınızla dertleşiyormuş gibi hissediyorsunuz. Travis Scott destekli 'Love Galore' ve hafta sonu kaçamaklarının marşı 'The Weekend' gibi hitlerle dolu albüm, modern aşkın en gerçekçi film müziği.

471. Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow

San Francisco’nun puslu ve renkli atmosferinden dünyaya yayılan psikedelik devrimin resmi film müziği! Jefferson Airplane, bu albümle hippi kültürünü yerel bir hareketten küresel bir çılgınlığa dönüştürdü. Gruba yeni katılan Grace Slick’in o hipnotize edici ve güçlü sesiyle hayat bulan 'Somebody to Love' ve Alice Harikalar Diyarında'dan ilham alan tekinsiz marş 'White Rabbit', rock tarihinin en ikonik anlarından. Zihni genişleten tınıları ve folk-rock kökleriyle bu albüm, 60’ların özgürlük rüyasının en renkli kanıtı.

