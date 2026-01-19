Bölüm 3: Rolling Stone’a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm
Efsaneler geçidi hız kesmeden sürüyor! Rolling Stone dergisinin müzik tarihine yön veren meşhur 'En İyi 500 Albüm' listesinin üçüncü bölümüyle karşınızdayız. İlk iki bölümde ısınma turlarını atmıştık, şimdi ise listenin derinliklerine doğru yolculuğumuz devam ediyor.
480. Miranda Lambert - The Weight of These Wings
479. Selena - Amor Prohibido
478. The Kinks - Something Else by the Kinks
477. Howlin' Wolf - Moanin' in the Moonlight
476. Sparks - Kimono My House
475. Sheryl Crow - Sheryl Crow
474. Big Star - #1 Record
473. Daddy Yankee - Barrio Fino
472. SZA - Ctrl
471. Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
