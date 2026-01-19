Bölüm 3: Rolling Stone’a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm

Miranda Lambert'ın, göz önünde yaşanan zorlu bir boşanma sürecinin (Blake Shelton) ardından kaydettiği bu albüm, modern country müziğin en dürüst ve en cesur itiraflarını barındırıyor. İki ayrı diskten ('The Nerve' ve 'The Heart') oluşan bu devasa çalışma sadece bir ayrılık albümü değil, aynı zamanda bir yüzleşme ve iyileşme günlüğü. Parlak ve pürüzsüz Nashville sound'u yerine daha kirli ve gerçekçi tınıları tercih eden Lambert; 'Vice' ve 'Tin Man' gibi şarkılarla hem kendi hatalarına hem de kalp kırıklıklarına ayna tutuyor.