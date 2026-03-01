Bu Yönteme Dikkat! Bir Hukukçu Markette Nasıl Dolandırıldığını Anlatarak Herkesi Uyardı

Dolandırıcılar her gün yeni bir yöntem bulunuyor. Bir yönteme karşı dikkatli olmak üzere kendimizi hazırlarken bambaşka bir yöntemle daha karşılaşıyoruz. Haliyle ülkede hiç dolandırılmamış insan sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Şimdi de bir hukukçu, markette yapılan yeni bir dolandırıcılık yöntemini paylaştı.

'hukuklairem' isimli içerik üreticisi yaptığı alışveriş tutarının olması gerekenden fazla olduğunu görünce fişini istediğini, ardından ise nasıl dolandırıldığını fark ettiğini anlattı. Kadının anlattıkları pek çok kişiyi aydınlattı.