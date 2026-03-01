onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bu Yönteme Dikkat! Bir Hukukçu Markette Nasıl Dolandırıldığını Anlatarak Herkesi Uyardı

Bu Yönteme Dikkat! Bir Hukukçu Markette Nasıl Dolandırıldığını Anlatarak Herkesi Uyardı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.03.2026 - 09:42

İçerik Devam Ediyor

Dolandırıcılar her gün yeni bir yöntem bulunuyor. Bir yönteme karşı dikkatli olmak üzere kendimizi hazırlarken bambaşka bir yöntemle daha karşılaşıyoruz. Haliyle ülkede hiç dolandırılmamış insan sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Şimdi de bir hukukçu, markette yapılan yeni bir dolandırıcılık yöntemini paylaştı. 

'hukuklairem' isimli içerik üreticisi yaptığı alışveriş tutarının olması gerekenden fazla olduğunu görünce fişini istediğini, ardından ise nasıl dolandırıldığını fark ettiğini anlattı. Kadının anlattıkları pek çok kişiyi aydınlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/hukuklairem...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoya benzer bir durum yaşadığını söyleyen pek çok kişiden yorum geldi. Peki ne yapmamız gerekiyor?

Videoya benzer bir durum yaşadığını söyleyen pek çok kişiden yorum geldi. Peki ne yapmamız gerekiyor?

  • Ürünleri Takip Et: Ürünler kasadan geçerken ekrandaki fiyatları ve ürün adlarını anlık olarak takip etmeye çalış.

  • Fişini Mutlaka İste: Kasiyer vermese bile fişini talep et. Fiş, aranızdaki ticari işlemin tek resmi kanıtıdır.

  • Hemen Kontrol Et: Kasadan ayrılmadan, fişteki ürün sayısı ile elindeki paket sayısının tutup tutmadığına hızlıca bir göz at.

  • Ödeme Miktarına Dikkat Et: Kafanda tahmini bir tutar olsun. Beklediğinden çok yüksek bir rakam çıkarsa ödeme yapmadan önce 'Bir yanlışlık mı var?' diye sor.

Olay Gerçekleştikten Sonra Yapılması Gerekenler

  • Mağaza Yönetimiyle İletişime Geç: İlk etapta kasiyerle değil, mağaza müdürüyle görüş. Durumu anlat ve kamera kayıtlarının incelenmesini talep et.

  • Kamera Kayıtlarını Koruma Altına Al: Marketlerin kamera kayıtları belirli bir süre sonra silinir. Bu yüzden vakit kaybetmeden şikayetçi olman gerekir.

  • Tüketici Hakem Heyeti: Eğer iade konusunda sorun yaşıyorsan, e-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti'ne fişinle birlikte başvurabilirsin. Bu işlem ücretsizdir.

  • Suç Duyurusu: Bu durum sadece bir 'yanlışlık' değil, bilinçli yapıldıysa 'Nitelikli Dolandırıcılık' veya 'Görevi Kötüye Kullanma' kapsamına girebilir. Ciddi bir meblağ söz konusuysa veya sistemli bir usulsüzlük seziyorsan savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsin.

  • Alo 175 Tüketici Danışma Hattı: Ne yapman gerektiği konusunda anlık bilgi almak için bu hattı arayabilirsin.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın