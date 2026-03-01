onedio
Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
01.03.2026 - 10:17

Şubat ayını geride bırakırken bu hafta sepetlerde en çok hangi ürünler vardı, merak ediyor musunuz? Teknoloji dünyasının minik devlerinden mutfakların vazgeçilmez yardımcılarına, okuma listelerinin yıldızlarından protein dolu atıştırmalıklara kadar her şeyi tek tek inceledik.  

Bu içerik 01.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Yemek yaparken hız kazanmak isteyenlerin tercihi Kiwi’nin bu şık ikili seti oldu.

Tek tuşla taze öğütülmüş baharatların tadını çıkarmak isteyenler, haftanın bu mutfak yıldızını kaçırmasın.

Mutfakta teknoloji ve şıklık: Kiwi standlı otomatik tuz ve karabiber değirmeni!

Kiwi Kspg-4850 2'li Standlı Tuz & Karabiber Değirmeni

Çalışma masanıza modern bir dokunuş: ROBEVE akrobat masa lambası!

Göz yormayan yapısı, klipsli sabitlenme özelliği ve 3 farklı ışık moduyla bu lamba, hem öğrencilerin hem de evden çalışanların bu hafta en çok tercih ettiği ürünlerden biri oldu. USB girişi sayesinde her yerde kolayca kullanılabiliyor.

ROBEVE Akrobat USB Girişli Çok Fonksiyonlu LED Masa Lambası

Edebiyat dünyasından etkileyici bir hikaye: Hamnet – Maggie O'Farrell!

Shakespeare'in oğlunun hayatından esinlenen bu ödüllü roman, dokunaklı anlatımıyla bu hafta kitapseverlerin listesinde en üst sıralardaydı. Hafta sonu kendinize kaliteli bir okuma saati ayırmak isterseniz bu kitaba şans verebilirsiniz.

Hamnet – Maggie O'Farrell Kitabı

Gerçek kakaonun fındıkla buluştuğu bu lezzet, haftanın en çok satan atıştırmalıklarından.

Katkısız ve bol fındıklı içeriğiyle lezzet düşkünlerinden tam not alan Servet fındık kreması, bu hafta tatlı sevenlerin sepetinden eksik olmadı. 

Servet Kakaolu Fındık Kreması 315g

Minik ama etkili: Ttec Vox Mini M MagSafe uyumlu kablosuz hoparlör!

Hem tarzı hem de pembe rengiyle dikkat çeken bu hoparlör, MagSafe uyumu sayesinde telefonunuza kolayca tutunuyor. Küçük boyutuna rağmen sunduğu ses kalitesiyle bu hafta teknoloji severlerin gözdesi oldu.

Ttec Vox Mini M MagSafe Uyumlu Bluetooth Hoparlör

Bakışlarınızı tazeleyin: Flormar Triple Brow 3’ü 1 arada kaş kalemi!

Kaş makyajında profesyonel sonuçlar arayanlar bu hafta Flormar’da buluştu. Kremsi dokusu ve 3 fonksiyonlu yapısıyla kaşlarınızı şekillendiren bu kalem, pratikliğiyle makyaj çantalarının yeni yıldızı.

Flormar Triple Brow 3'ü 1 Arada Kaş Makyaj Kalemi

Spor tutkunlarının vazgeçilmezi: Protein Ocean fitness paketi "onedio" koduyla indirimde!

Antrenman performansınızı bir üst seviyeye taşıyacak her şey bu paketin içinde. Haftanın en çok satan fitness paketini sepetinize eklerken 'onedio' kodunu kullanmayı ve %10 ekstra indirimi kapmayı unutmayın!

Protein Ocean Fitness Paketi

Paen sweatshirtlerde %25 indirime ek 3 al 2 öde ve "onedio20" kodu avantajı!

Kış bitmeden gardırobunu yenilemek isteyenlerin favorisi Paen oldu! Seçili sweatshirtlerde geçerli %25 indirim ve 3 al 2 öde kampanyasına ek olarak, Onedio okurlarına özel 'onedio20' koduyla ekstra avantaj yakalayabilirsiniz.

Paen 3 Al 2 Öde Sweatshirt Koleksiyonu

Tatlı krizlerine proteinli ve ekonomik çözüm: AnimalJoy Brownie Mix %25 indirimde!

Haftanın en sevilenlerinden biri olan bu karışım, hem lezzetli hem de protein dolu bir brownie hazırlamayı çocuk oyuncağına dönüştürüyor. Üstelik mevcut %25 indirime ek olarak 'RAMAZAN' kodunu kullanarak %20 daha indirim kazanma şansını kaçırmayın!

AnimalJoy Çikolatalı Protein Brownie Mix

