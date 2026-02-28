İndirim Günleri Başlıyor! 28 Şubat - 6 Mart Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 28 Şubat - 6 Mart 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?
28 Şubat - 6 Mart 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre 459 TL
Ramiz Dondurulmuş Dana Köfte 500 gr 339 TL
Haftanın Yıldızları
Tazenin Yıldızları
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
Tazenin Yıldızları
Nivea Deodorantlarda %50 İndirim
Kahvaltının Yıldızları
5 Mart 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Nordmende 50" 4K Whale Tv 14.799 TL
Kiwi Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 7.999 TL
APEC 49.4 CC Benzinli Moped 39.990 TL
5 Kapaklı Fırın Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.999 TL
Paşabahçe Harvest Kavanoz 2000 cc 149 TL
Vip Ahmet Saklama Kabı 500 ml 22,50 TL
Dijital Baskılı 4m2 1.149 TL
Canlı Çiçek Kalanchoe 119 TL
👇🏽
Pelüş Koala 499 TL
👇🏽
6 Mart 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.750 TL
Yumak Çeşitleri Dora 3'lü 89 TL
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL
Bonera Desenli Emaye Bakraç 429 TL
Desenli Fırın Kabı 599 TL
ŞOK 28 Şubat - 3 Mart 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
2'li Dinarsu Bubble Banyo Paspas Takımı 399 TL
Lisanslı Tekli Araba 129 TL
Güldem Kitaplık Atlantik Çam 1.949 TL
Çok Amaçlı Dolap 2 Kapaklı 1 Çekmeceli 1.999 TL
