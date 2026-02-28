onedio
İndirim Günleri Başlıyor! 28 Şubat - 6 Mart Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
28.02.2026 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 28 Şubat - 6 Mart 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

28 Şubat - 6 Mart 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre 459 TL

  • Lipton Doğu Karadeniz Çayı 1 Kg 249 TL

  • Torku / Bal Küpü / Nar Toz Şeker 3 Kg 139,50 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg 177,50 TL

  • Yöremce İri Kuru Fasulye 1 Kg 67,50 TL

  • Zeo Sızma Zeytinyağı 1 Litre 275 TL

  • Zeo Riviera Zeytinyağı 2 Litre 455 TL

  • Ariel Toz Deterjan Çeşitleri 4 Kg 239 TL

  • Asperox Sarı / Mavi Güç Çeşitleri 1 Litre 99 TL

  • Aspreox Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 149 TL

  • Pril Bulaşık Deterjanı 653 ml 59,50 TL

Ramiz Dondurulmuş Dana Köfte 500 gr 339 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 209 TL

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 175 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 175 TL

  • Peynes Tam Yağlı Süzme Peynir 500 gr 95 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 139,50 TL

  • Torku Dana Kangal Sucuk 350 gr 329 TL

  • Beşler Dana Kangal Sucuk 350 gr 265 TL

  • Nimet Dondurulmuş İnce Çıtır Patates 1 Kg 65 TL

  • Akmina Sade Maden Suyu 1 Litre 27,50 TL

  • Akmina MAden Suyu 6x200 ml 60 TL

  • Coca Cola Gazlı İçecek 2,5 Litre 72,50 TL

  • Öncü Domates Salçası 830 gr 69,50 TL

  • Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 gr 110 TL

Tazenin Yıldızları

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Sütaş / Altınkılıç Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1 Kg 389 TL 

  • Lipton Demlik Poşet Çay Çeşitleri 100'lü 120 TL 

  • Binboğa Çiçek Balı 1 Kg 299 TL

Tazenin Yıldızları

Nivea Deodorantlarda %50 İndirim

Kahvaltının Yıldızları

5 Mart 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Nordmende 50" 4K Whale Tv 14.799 TL

Nordmende 50" 4K Whale Tv 14.799 TL

  • Onvo 43' Frameless FHD Whale OS 10 QLED Tv 10.799 TL

  • Onvo 32' Frameless HD Whale OS 10 QLED Tv 6.899 TL

  • Piranha Kablosuz Oyuncu Hoparlörü 599 TL

  • Piranha Bluetooth Gaming Kulaklık 649 TL

  • Go Mobile Kablosuz Mouse 99,50 TL

Kiwi Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 7.999 TL

Kiwi Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 7.999 TL

  • Kiwi Doğrayıcı 599 TL

  • Akel Midi Fırın 2.299 TL

  • Pierre Cardin Elektrikli Çay Makinesi 1.199 TL

  • Aprilla Saç Düzleştirici 329 TL

  • Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 499 TL

  • Sinbo Katı Meyve Sıkacağı / Blender Seti 1.799 TL

  • Singer Overlok Makinesi 8.499 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.199 TL

  • Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 1.849 TL

APEC 49.4 CC Benzinli Moped 39.990 TL

APEC 49.4 CC Benzinli Moped 39.990 TL

  • ReVolt RSX6 125CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

  • APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL

5 Kapaklı Fırın Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.999 TL

5 Kapaklı Fırın Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.999 TL

  • Puflu Aynalı Makyaj Masası 4.999 TL

  • Metal Ayaklı 3'lü Zigon Sehpa 999 TL

Paşabahçe Harvest Kavanoz 2000 cc 149 TL

Paşabahçe Harvest Kavanoz 2000 cc 149 TL

  • Paşabahçe Invitation Oval Tabak 69,50 TL

  • Cam Kapaklı Kare Borcam 219 TL

  • Paşabahçe Bistro Sürahi 149 TL

  • Paşabahçe Rain Kase 4'lü 149 TL

  • Tulu Porselen Topkapı 12 Parça Porselen Fincan Takımı 469 TL

  • Kare Saklama Kabı 89,50 TL

  • Desenli Sunum Tepsisi 29,50 TL

  • Ahşap Kek Fanusu 199 TL

Vip Ahmet Saklama Kabı 500 ml 22,50 TL

Vip Ahmet Saklama Kabı 500 ml 22,50 TL

  • Deco Trend Saklama Kabı 99,50 TL

  • Ottimo Kulplu Çay Bardağı 6'lı 115 TL

  • Ayran Sürahisi 119 TL

  • Kapaklı Mikser Kabı 99,50 TL

  • Kase 69,50 TL

  • Saklama Kabı Seti 8'li 99,50 TL

  • 7 Parça Saklama Kabı 135 TL

  • 2'si 1 Arada Kapaklı Termos Bardak 449 TL

  • Tutmalı Termos Bardak 399 TL

  • Metal Matara 149 TL

  • Pipetli Figürlü Bardak 99,50 TL

  • Beslenme Kabı 24,50 TL

  • Süzgeç 3'lü 189 TL

  • Nehir Süzgeçli Maşa 139 TL

  • Sürgülü Erzak Kabı 109 TL

  • Bulaşıklık 119 TL

  • Yapay Gül Buketi 199 TL

  • Plastik Çocuk Elbise Askısı 6'lı 49,50 TL

  • Plastik Askı 5'li 69,50 TL

  • Erkek Ayakkabı Saklama Kutusu 64,50 TL

  • Kadın Ayakkabı Saklama Kutusu 54,50 TL

Dijital Baskılı 4m2 1.149 TL

Dijital Baskılı 4m2 1.149 TL

  • Dijital Baskılı Halı 120x180 cm 699 TL

  • Dijital Baskılı Yolluk 80x300 cm 749 TL

  • Dijital Baskılı Yolluk 80x150 cm 399 TL

  • Yastık Alezi 2'li 249 TL

  • Silikon Yastık 219 TL

  • Para Çantası 229 TL

  • Pierre Cardin Çift Kişilik Alez 579 TL

  • Pierre Cardin Tek Kişilik Alez 479 TL

  • Kadın / Erkek Yarım Konç Erkek Çorabı 3'lü 59,50 TL

  • Paketli Perma ve Lastik Toka 34,50 TL

  • Saç Tokası 2'li 89 TL

Canlı Çiçek Kalanchoe 119 TL

Canlı Çiçek Kalanchoe 119 TL

  • Cablı Çiçek Büyük Boy Sümbül 129 TL

  • Askılı Balkon Saksısı 57.50 TL

Pelüş Koala 499 TL

Pelüş Koala 499 TL

  • Pilsan Oyuncak Eğlenceli Uçaklar 429 TL

  • Oyuncak Sevimli Puset 199 TL

6 Mart 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.750 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.750 TL

  • Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.250 TL

  • Kiwi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 5.490 TL

  • Heifer Power X Şarjlı Süpürge 6.750 TL

  • Emsan Bella Gusto Stand Mikser İnci Beyazı 5.490 TL

  • Heifer Blender 1.650 TL 

  • Arnica Buharlı Ütü 1.390 TL

  • Buz Başlıklı IPL Lazer Epilasyon Cihazı 1.790 TL

  • Kumtel Seramik Saç Wag Maşası 749 TL

  • Polosmart Saç Düzleştirici 590 TL

  • Ranger Fakir Epilasyon Aleti 449 TL

  • Smart Tartı 499 TL

  • 4'ü 1 Arada Tıraş Makinesi Kadın 599 TL

  • Topuk Törpüsü 399 TL

  • Kaş Düzeltici 175 TL

  • Siyah Nokta Temizleyici 299 TL

  • Elektrikli Kirpik Kıvırıcı Usb'li 129 TL

Yumak Çeşitleri Dora 3'lü 89 TL

Yumak Çeşitleri Dora 3'lü 89 TL

  • Kristal 3'lü Yumak 85 TL

  • Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 289 TL

  • Yastık Alezi 149 TL

  • Fırın Eldiveni 85 TL

  • Mutfak Önlüğü 145 TL

  • Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 219 TL

  • Havlu Saç Bonesi 50 TL

  • Yüz Havlusu 100 TL

  • EL Havlusu 60 TL

  • Dumanlı Çok Fonksiyonlu Şarjlı Akrobatik Araba 879 TL

  • Küvette Bebek 159 TL

  • Puzzle 199 TL 

  • Pelüş Bilge Koala 579 TL

  • İlk Sticker Kitabım 209 TL

  • Oyuncak Meyveli Gitar 159 TL

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL

  • Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.499 TL

  • Valiz Etiketi 55 TL

  • Valiz Etiketi 49 TL

  • Pasaport Kılıfı 95 TL

  • Valiz Kılıfı 129 TL

  • Valiz Organizer Set 6'lı 99 TL

  • Cüzdan Kadın 155 TL

  • Kol Çantası 429 TL

  • Dekoratif Duvar Rafı 299 TL

  • Mini Figürlü Masa Lambası 149 TL

  • Mıknatıslı Kapaklı Defter 149 TL

  • Gold Taşlı Dekoratif Obje 159 TL

  • Pelüş Kar Küresi 199 TL

Bonera Desenli Emaye Bakraç 429 TL

Bonera Desenli Emaye Bakraç 429 TL

  • Desenli Emaye Kızartma Tenceresi 429 TL

  • Desenli Emaye Saklama Kabı Seti 599 TL

  • Desenli Emaye Sosluk 329 TL

  • Muffin Kek Kalıbı 199 TL

  • Terra 3'lü Meşrubat Bardağı 119 TL

  • Cam Kase 215 cc 25 TL

  • Terra Su Bardağı 109 TL

  • Kapaklı Renkli Cam Şişe 89 TL

  • Desenli Cam Kepçe Altlığı 79 TL

  • Rakle Bambu Kapaklı Desenli Kavanoz 500 cc 109 TL

  • Cam Yağlık 750 ml 39 TL

  • Akasya Standlı Tuzluk/ Biberlik/ Peçetelik Seti 349 TL

  • Akasya Tepsi 289 TL

  • Akasya Sunumluk / Çerezlik Çeşitleri 129 TL

  • Silikon Mutfak Gereçleri 79 TL

  • Kare Badya 59 TL

  • 4 Bölmeli Organizer Saklama Kutusu 89 TL

  • Silikon Pişirme Matı 85 TL

Desenli Fırın Kabı 599 TL

Desenli Fırın Kabı 599 TL

  • Paşabahçe Invitation Oval Servis Tabağı 99 TL

  • Desenli Kayık Servis Tabağı 149 TL

  • Desenli Dikdörtgen Servis Tabağı 89 TL

  • Desenli Makarna Tabağı 99 TL

  • Akasya Kapaklı Gravürlü Cam Baharatlık 109 TL

  • Kare Cam Tatlı / Dondurma Kasesi 45 TL

  • Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik 229 TL

  • Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 379 TL

  • Altın Rimli Cam Kase 99 TL

  • Altın Rimli Çay Tabağı 159 TL

  • English Home Porselen Kahve Fincan Takımı Çeşitleri 219 TL

  • Gold Mutfak Ürünleri 129 TL

  • Borcam Kare Fırın Tepsi Seti 369 TL

ŞOK 28 Şubat - 3 Mart 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

2'li Dinarsu Bubble Banyo Paspas Takımı 399 TL

2'li Dinarsu Bubble Banyo Paspas Takımı 399 TL

  • 2'li Dinarsu Bubble Banyo Paspas Takımı 399 TL 

  • Jakarlı Ayak Havlusu 79,95 TL 

  • Yüz Havlusu 79,95 TL 

  • Slazenger Erkek Pantolon Görünümlü Eşofman Altı 399 TL 

  • Slazenger Kadın Kaşkorse Geniş Paça Tek Alt 399 TL

  • Slazenger İçi Polarlı Sweatshirt 349 TL 

  • Slazenger Kadın Polar Tek Alt 199 TL 

  • Letoon Erkek Trekking Ayakkabı 649 TL 

  • 2'li Chantale Kadın / Erkek Bambu Sneaker Çorap 44,95 TL 

  • Chantale Bambu Çocuk Çorap 24,95 TL 

  • Chantale Kadın Bambu Patik / Soket Çorap 27,95 TL

  • Chantale Erkek Bambu Soket Çorap 42,50 TL 

  • Sahil Fincan / Kupa 30 TL 

  • Sahil Kapaklı Kase 32,50 TL 

  • 6'lı Sahil Su Bardağı 81,25 TL 

  • 6'lı Sahil Çay Bardağı 64 TL 

  • 6'lı Sahil Büyük Çay Bardağı 112 TL

Lisanslı Tekli Araba 129 TL

Lisanslı Tekli Araba 129 TL

  • Tavşan / Timsah Figürlü Çocuk Açılır Koltuk 1.290 TL 

  • Aksiyon Figürü 399 TL 

  • Goo Jit Zu Figür 599 TL 

  • Mega Yarış Arabası Taşıyıcı 349 TL

  • 1000 Parça Puzzle 89,95 TL 

  • Sürpriz Kutu 129 TL 

  • Roza Ağlayan Bebek 399 TL 

  • ÇLK Toys Spor Araba 100 TL 

  • 48 Parça Geometrik Puzzle 249 TL

  • 4x4 Uzaktan Kumandalı Araba 599 TL 

  • Gokidy Melisa'nın Bisikleti 159 TL

  • Askılı Makyaj Çantası 119 TL 

  • Kurbağa Top Yakalama Oyunu 179 TL 

  • 10'lu Stick Oyun Hamuru 100 TL 

  • Küçük Tren Seti 249 TL 

  • Cabrio Spor Araba 199 TL 

  • Dönüşen Metal Araba 149 TL

Güldem Kitaplık Atlantik Çam 1.949 TL

Güldem Kitaplık Atlantik Çam 1.949 TL

  • Lina 4 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 2.599 TL

  • Nesli Kapaklı Raflı Duvara Monte Komodin 1.199 TL

Çok Amaçlı Dolap 2 Kapaklı 1 Çekmeceli 1.999 TL

Çok Amaçlı Dolap 2 Kapaklı 1 Çekmeceli 1.999 TL

  • Çok Amaçlı Dolap 3 Kapaklı 3.499 TL

  • Çok Amaçlı Dolap 4 Kapaklı 2.799 TL

  • Komodin Tek Çekmeceli Raflı 1.099 TL

