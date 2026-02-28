Arka Sokaklar'ın Yeni Bölüm Fragmanındaki Kurtlar Vadisi Göndermesi Gündem Oldu
Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Rıza Baba ve ekibi bir tapınağa baskın yaparak bir kurban ayinini durduruyor. Fragmandaki sahnede Rıza Baba'ya söylenen 'Merhamet edin efendim' sözleri ise akıllara Kurtlar Vadisi'ndeki Mehmet Karahanlı'nın ölümünü getirdi.
Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanında Kurtlar Vadisi'ndeki Mehmet Karahanlı karakterine yapılan gönderme gündem oldu.
Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanındaki Kurtlar Vadisi göndermesini buradan izleyebilirsiniz:
