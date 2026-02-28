onedio
Arka Sokaklar'ın Yeni Bölüm Fragmanındaki Kurtlar Vadisi Göndermesi Gündem Oldu

Kurtlar Vadisi Arka Sokaklar
Esra Demirci
28.02.2026 - 09:25

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Rıza Baba ve ekibi bir tapınağa baskın yaparak bir kurban ayinini durduruyor. Fragmandaki sahnede Rıza Baba'ya söylenen 'Merhamet edin efendim' sözleri ise akıllara Kurtlar Vadisi'ndeki Mehmet Karahanlı'nın ölümünü getirdi.

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanında Kurtlar Vadisi'ndeki Mehmet Karahanlı karakterine yapılan gönderme gündem oldu.

Toplumsal olayları takip ederek senaryolaştıran Arka Sokaklar, dün akşam (27 Şubat) yayınlanan yeni bölümde Güllü'nün vefatını işlemişti. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise bir tapınakta kurban töreni yapan kişiler ele alındı. Sosyal medyada Jeffrey Epstein olayının işlendiği iddia edilirken fragmanda tapınakçılardan birinin Rıza Baba'ya 'Merhamet edin efendim' demesi üzerine akıllara Kurtlar Vadisi geldi.

Kurtlar Vadisi'nde Zafer Ergin'in canlandırdığı Mehmet Karahanlı, öldürülmeden önce 'Merhamet edin efendim' ifadesini kullanmıştı. Söz konusu sahnenin ardından sosyal medyada Rıza Baba, Mehmet Karahanlı'nın intikamını aldı paylaşımları yapıldı.

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanındaki Kurtlar Vadisi göndermesini buradan izleyebilirsiniz:

