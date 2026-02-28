Her Ünlüyle Fotoğrafı Olan Hafza Turan, Nihat Hatipoğlu'nun İftar Programına Çıktı
Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Hafza Turan, bu kez ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu ile çektirdiği fotoğrafla gündeme geldi. Neredeyse tüm ünlülerle fotoğrafı bulunan Hafza'nın ünlü ilahiyatçıyla fotoğrafını yayınladıktan sonra iftar programına seyirci olarak katıldığı ortaya çıktı.
Daha önce ünlü isimlerle çekildiği fotoğraflarla adından söz ettiren içerik üreticisi Hafza Turan, magazin gündemindeki yerini korumayı sürdürüyor.
Ünlülerle fotoğraf çektirmesiyle ünlenen Hafza Turan'ın Nihat Hatipoğlu'na soru sorduğu anları buradan izleyebilirsiniz:
