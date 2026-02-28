onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Her Ünlüyle Fotoğrafı Olan Hafza Turan, Nihat Hatipoğlu'nun İftar Programına Çıktı

Her Ünlüyle Fotoğrafı Olan Hafza Turan, Nihat Hatipoğlu'nun İftar Programına Çıktı

Nihat Hatipoğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.02.2026 - 08:41

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Hafza Turan, bu kez ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu ile çektirdiği fotoğrafla gündeme geldi. Neredeyse tüm ünlülerle fotoğrafı bulunan Hafza'nın ünlü ilahiyatçıyla fotoğrafını yayınladıktan sonra iftar programına seyirci olarak katıldığı ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Daha önce ünlü isimlerle çekildiği fotoğraflarla adından söz ettiren içerik üreticisi Hafza Turan, magazin gündemindeki yerini korumayı sürdürüyor.

Daha önce ünlü isimlerle çekildiği fotoğraflarla adından söz ettiren içerik üreticisi Hafza Turan, magazin gündemindeki yerini korumayı sürdürüyor.

Ünlülerle birden fazla fotoğrafı bulunan Hafza Turan'ı artık tanımayanımız yok. Turan’ın son paylaşımı ise Ramazan ayının ekranlarda en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nihat Hatipoğlu ile oldu.

Paylaşımın ardından Hafza Turan’ın, Hatipoğlu’nun iftar programına izleyici olarak katıldığı ortaya çıktı. Program sırasında söz alan Turan, yönelttiği soruyla da dikkat çekti. Turan, Nihat Hatipoğlu’na “Sosyal medyada yapılan linçler kul hakkına girer mi?” sorusunu yöneltti.

Ünlülerle fotoğraf çektirmesiyle ünlenen Hafza Turan'ın Nihat Hatipoğlu'na soru sorduğu anları buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın