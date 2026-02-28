Her Ünlüyle Fotoğrafı Olan Hafza Turan, Nihat Hatipoğlu'nun İftar Programına Çıktı

Ünlülerle birden fazla fotoğrafı bulunan Hafza Turan'ı artık tanımayanımız yok. Turan’ın son paylaşımı ise Ramazan ayının ekranlarda en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nihat Hatipoğlu ile oldu.

Paylaşımın ardından Hafza Turan’ın, Hatipoğlu’nun iftar programına izleyici olarak katıldığı ortaya çıktı. Program sırasında söz alan Turan, yönelttiği soruyla da dikkat çekti. Turan, Nihat Hatipoğlu’na “Sosyal medyada yapılan linçler kul hakkına girer mi?” sorusunu yöneltti.