onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İbrahim Yıldız’ın Vefatı Sonrası Rabia Soytürk’ten Veda Paylaşımı

İbrahim Yıldız’ın Vefatı Sonrası Rabia Soytürk’ten Veda Paylaşımı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.02.2026 - 08:45

İbrahim Yıldız'dan gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu… Rol aldığı projelerle adını duyuran oyuncu İbrahim Yıldız’dan gelen vefat haberi, sanat camiasını ve hayranlarını derinden sarstı. Uzun süredir verdiği yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden genç oyuncunun ardından pek çok isim taziye mesajı paylaşırken, birlikte kamera karşısına geçtiği Rabia Soytürk’ün setten yaptığı veda paylaşımı ise yürekleri burktu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Genç yaşına rağmen birçok yapımda izlediğimiz oyuncu İbrahim Yıldız’dan gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu.

Genç yaşına rağmen birçok yapımda izlediğimiz oyuncu İbrahim Yıldız’dan gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu.

İstanbul Kartal’da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan Yıldız, uzun süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Aylar süren tedavi sürecinin ardından genç oyuncunun 27 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kariyeri boyunca pek çok projede yer alan Yıldız’ı özellikle 2022 yapımı Duy Beni dizisindeki performansıyla hatırlıyoruz.

İbrahim Yıldız’ın vefatının ardından birlikte rol aldığı Duy Beni dizisindeki rol arkadaşı Rabia Soytürk'den veda paylaşımı geldi.

Rabia Soytürk, sosyal medya hesabından İbrahim Yıldız'la set günlerine ait görüntüleri paylaşarak arkadaşına veda etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın