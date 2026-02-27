onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İrem Derici ve Melih Kunukçu'nun Ayrılık Nedeni Belli Oldu!

İrem Derici ve Melih Kunukçu'nun Ayrılık Nedeni Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.02.2026 - 15:58

Magazin gündeminin en açık sözlü isimlerinden İrem Derici'nin Melih Kunukçu ile ilişkisine dair merak edilenler Tivi6 ekranlarında yayınlanan programda ortaya çıktı. Programda yapılan açıklamalara göre İrem Derici, Melih Kunukçu ile ayrılığı hakkında konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İrem Derici ile Melih Kunukçu’nun ilişkisi 2024 yılında başlamış, çift kısa sürede ilişkilerini ciddi bir boyuta taşımıştı.

İrem Derici ile Melih Kunukçu’nun ilişkisi 2024 yılında başlamış, çift kısa sürede ilişkilerini ciddi bir boyuta taşımıştı.

Magazin dünyasında “hızlı başlayıp hızlı biten” aşklara bir yenisi daha eklendi. Şubat ayında  nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan İrem Derici ile Melih Kunukçu cephesinde sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

Ayrılık iddiaları ilk olarak sosyal medya hamlesiyle ortaya çıktı. İrem Derici’nin, nişanlısı Melih Kunukçu’yu Instagram’da takipten çıkarması dikkatlerden kaçmadı. Bununla da kalmayan ünlü şarkıcı, birlikte yer aldıkları fotoğrafları profilinden kaldırdı.

Derici’nin yaptığı paylaşım ise ayrılık söylentilerini güçlendirmiş, “Kendim gibi birini bulsam onu kaybetme korkumdan uyuyamazdım.” ifadeleri dikkat çekmişti.

İrem Derici geçtiğimiz gün ise yapılan bir yoruma yanıt vermiş ve bu hamlesiyle dikkat çekmişti:

Tivi6 kanalında yayınlanan magazin programında yapılan açıklamaya göre, İrem Derici ayrılık nedenleri hakkında konuştu.

Derici'nin Tivi6’daki açıklamalarına göre Melih Kunukçu ile ayrılığı hakkında “O sarımsak dişliyi çok seviyorum. Tamamen benim denyoluğumdan ilişkiyi sonlandırma kararı aldım.” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın