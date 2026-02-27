İzahı Olmayan Şeyin Mizahı Olur: Galatasaray - Juventus Maçını Böyle Tiye Aldılar

Geçtiğimiz günlerde oynanan Juventus - Galatasaray maçı, sahadaki yankısını dijital dünyaya taşıyarak günlerdir gündemden düşmüyor. Futbolseverler her pozisyonu ve skoru tartışmaya devam ederken, sosyal medyadan gelen mizahi bir paylaşım ortalığı kasıp kavurdu.

Bir kullanıcı, maçın en gergin anlarını ve oyuncu performanslarını ustaca tiye alarak hazırladığı içerikle viral oldu. Karşılaşmanın ciddiyetini eğlenceli bir dille eleştiren bu paylaşım, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.