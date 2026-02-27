onedio
İzahı Olmayan Şeyin Mizahı Olur: Galatasaray - Juventus Maçını Böyle Tiye Aldılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.02.2026 - 16:19

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Juventus vs Galatasaray maçı günlerdir hala konuşulmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında uzatmalara giden maçta Juventus’a 3-2 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna adını yazdırdı. Bir sosyal medya kullanıcısı da çok konuşulan maçı böyle tiye aldı.

İşte detaylar...

Çok konuşulan maçın sonucunda Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi macerası son 16 turunda devam edecek.

Geçtiğimiz günlerde oynanan Juventus - Galatasaray maçı, sahadaki yankısını dijital dünyaya taşıyarak günlerdir gündemden düşmüyor. Futbolseverler her pozisyonu ve skoru tartışmaya devam ederken, sosyal medyadan gelen mizahi bir paylaşım ortalığı kasıp kavurdu.

Bir kullanıcı, maçın en gergin anlarını ve oyuncu performanslarını ustaca tiye alarak hazırladığı içerikle viral oldu. Karşılaşmanın ciddiyetini eğlenceli bir dille eleştiren bu paylaşım, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

İşte maçı böyle tiye aldılar 👇

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
