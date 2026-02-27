Chaby Han, Beşiktaş'ın Forveti Hyeongyu Oh ile Bir Araya Geldi: "Çilek Kokuyordu"

Bir koreli olarak taraftarların insanların bu adamı bu kadar sahiplenmesi, sevmesi, gerçekten acayip mutlu ediyor. Bu değişik bir hissiyat.

Çok kısa ayaküstü bol şans bol gol atmasını diledim, çok seviliyorsun dedim, teşekkür etti, beni instadan görmüş onu söyledi. O kadar.

Prim kasmak falan ne acayip cümleler, ben küçüklükten beri futbol seviyorum, bu ülkede yaşıyorum, doğduğum yerin milli futbolcusu hakkında konuşmak takip etmek ilgilenmek en doğal hakkım.