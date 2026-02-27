Chaby Han, Beşiktaş'ın Forveti Hyeongyu Oh ile Bir Araya Geldi: "Çilek Kokuyordu"
Paylaşımlarıyla sık sık sosyal medyanın gündemine gelen isimlerinden biri olan Chaby Han, Beşiktaş’ın kadrosuna katarak büyük ses getirdiği Güney Koreli forvet Hyeongyu Oh ile bir araya geldi. Taraftarlar ve sosyal medya kullanıcıları ise elbette bu ikiliyi yorumsuz bırakmadı.
Özellikle Güney Kore'ye yönelik paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Chaby Han, Beşiktaş'ın forveti Hyeongyu Oh ile bir araya geldi.
Chaby Han'ın X üzerinden Hyeongyu Oh ile yaptığı "Çilek kokuyordu" açıklamalı paylaşım kısa sürede binlerce yorum aldı.
Chaby Han, yaptığı açıklamada "Bir koreli olarak taraftarların insanların bu adamı bu kadar sahiplenmesi, sevmesi, gerçekten acayip mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya kullanıcılarından elbette yorumlar gecikmedi.
