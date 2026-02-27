onedio
Chaby Han, Beşiktaş'ın Forveti Hyeongyu Oh ile Bir Araya Geldi: "Çilek Kokuyordu"

Ömer Faruk Kino
27.02.2026 - 15:27

Paylaşımlarıyla sık sık sosyal medyanın gündemine gelen isimlerinden biri olan Chaby Han, Beşiktaş’ın kadrosuna katarak büyük ses getirdiği Güney Koreli forvet Hyeongyu Oh ile bir araya geldi. Taraftarlar ve sosyal medya kullanıcıları ise elbette bu ikiliyi yorumsuz bırakmadı. 

Özellikle Güney Kore'ye yönelik paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Chaby Han, Beşiktaş'ın forveti Hyeongyu Oh ile bir araya geldi.

Chaby Han'ın X üzerinden Hyeongyu Oh ile yaptığı "Çilek kokuyordu" açıklamalı paylaşım kısa sürede binlerce yorum aldı.

Chaby Han, yaptığı açıklamada "Bir koreli olarak taraftarların insanların bu adamı bu kadar sahiplenmesi, sevmesi, gerçekten acayip mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Bir koreli olarak taraftarların insanların bu adamı bu kadar sahiplenmesi, sevmesi, gerçekten acayip mutlu ediyor. Bu değişik bir hissiyat.

Çok kısa ayaküstü bol şans bol gol atmasını diledim, çok seviliyorsun dedim, teşekkür etti, beni instadan görmüş onu söyledi. O kadar.

Prim kasmak falan ne acayip cümleler, ben küçüklükten beri futbol seviyorum, bu ülkede yaşıyorum, doğduğum yerin milli futbolcusu hakkında konuşmak takip etmek ilgilenmek en doğal hakkım.

Sosyal medya kullanıcılarından elbette yorumlar gecikmedi.

