Beklenen Kavuşma Gerçekleşti: Adem Amca ile Yaren Leylek Buluştu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.02.2026 - 13:02

Doğaseverlerin ve kuş gözlemcilerinin her yıl heyecanla beklediği o büyük kavuşma nihayet gerçekleşti. Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leylek, göç yolculuğunu tamamlayarak 15. kez 'Adem Amca'sına geri döndü.

Kaynak

Kaynak: https://x.com/alpertuydes/status/2027...
Bu yılki kavuşma, geçtiğimiz yıllara göre biraz daha gizemli başladı.

Bu yılki kavuşma, geçtiğimiz yıllara göre biraz daha gizemli başladı.
x.com

Köy sakinleri ve Adem Yılmaz, günlerdir gözlerini güney ufkuna dikmiş Yaren’in yolunu gözlerken, ünlü leyleğin aslında sessizce köye giriş yaptığı ortaya çıktı. İlk iki gün boyunca mesafeli duran ve bahçelerde çekingen tavırlar sergileyen leyleğin önce Yaren’in eşi olduğu sanıldı.

Ancak sadık dost gerçek kimliğini dün akşam saatlerinde belli etti. Hava muhalefeti nedeniyle göle açılamayan Adem Yılmaz’ın kapısının önünde beklemeye başlayan leylek, sergilediği alışıldık tavırlarla şüpheleri üzerine çekti.

Buz Gibi Havada Sıcak Buluşma

Buz Gibi Havada Sıcak Buluşma

Bu sabah dondurucu soğuğa rağmen göle açılan Adem Yılmaz’ın teknesine konan misafir tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. Gelenin Yaren Leylek olduğu kesinleşince, Eskikaraağaç Avrupa Leylek Köyü’nde büyük bir sevinç yaşandı.

'Günlerdir 'Acaba görür müyüz?' diye yollara bakarken, meğer o bizi çatıdan izliyormuş. 15. yılda da bu mucize bozulmadı; bahar Yaren ile birlikte geldi.'

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in duyurduğu bu gelişme, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Bir balıkçı ile bir yabani kuş arasındaki bu sıra dışı dostluk, 15. yılında da 'doğanın en güzel hikayesi' olarak nitelendiriliyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Arwen

İsteyen denizleri aşıp geliyor. 😊

bu.se

geldi sonunda😍

Lidya Pera

Harika.. :)