Beklenen Kavuşma Gerçekleşti: Adem Amca ile Yaren Leylek Buluştu

Bu sabah dondurucu soğuğa rağmen göle açılan Adem Yılmaz’ın teknesine konan misafir tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. Gelenin Yaren Leylek olduğu kesinleşince, Eskikaraağaç Avrupa Leylek Köyü’nde büyük bir sevinç yaşandı.

'Günlerdir 'Acaba görür müyüz?' diye yollara bakarken, meğer o bizi çatıdan izliyormuş. 15. yılda da bu mucize bozulmadı; bahar Yaren ile birlikte geldi.'

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in duyurduğu bu gelişme, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Bir balıkçı ile bir yabani kuş arasındaki bu sıra dışı dostluk, 15. yılında da 'doğanın en güzel hikayesi' olarak nitelendiriliyor.