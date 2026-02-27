Beklenen Kavuşma Gerçekleşti: Adem Amca ile Yaren Leylek Buluştu
Doğaseverlerin ve kuş gözlemcilerinin her yıl heyecanla beklediği o büyük kavuşma nihayet gerçekleşti. Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leylek, göç yolculuğunu tamamlayarak 15. kez 'Adem Amca'sına geri döndü.
Bu yılki kavuşma, geçtiğimiz yıllara göre biraz daha gizemli başladı.
Buz Gibi Havada Sıcak Buluşma
İsteyen denizleri aşıp geliyor. 😊
geldi sonunda😍
Harika.. :)