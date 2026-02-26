onedio
article/comments
article/share
Ünlü Astrologdan Cinsel Birliktelik Uyarısı: "Bu Tarihlere Dikkat!"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.02.2026 - 17:37

@astrologatiye kullanıcı adına sahip bir astrolog, 26 Şubat - 20 Mart arasında 'Bağlanmayın, sevişmeyin' çağrısında bulundu! Görenlerin ise kafalarında birden fazla soru işareti oluştu.

Detaylar👇

@astrologatiye kullanıcı adına sahip bir astrolog, yaptığı uyarıyla çoğu kişinin kafasını karıştırdı.

Merkür Kuralı'na bağlayarak uyarılarının devamında bulundu.

Peki diğer kullanıcılar ne düşünüyor?

Bazılarının bu uyarıya hiç ihtiyacı yok...

twitter.com

twitter.com
twitter.com

Bu duruma sitem edenler de var.

twitter.com

twitter.com

twitter.com

Hayatlarında hiçbir şey değişmeyecek insanlar...

twitter.com
twitter.com

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
