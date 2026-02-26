İftardan Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Etkileşime Doyan Kişiler
Ramazan ayında ister istemez pek çok kişinin zaman geçirme amaçlı ekran süresi artabiliyor. Ekran süresi artan ve sabırla iftarı bekleyen X kullanıcıları da bu durumu mizahla ifade ediyor. Sosyal medyada her sene farklı şekillerde paylaşılsa da iftardan önce ve iftardan sonra temsili görselleri kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
İşte o görseller
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
