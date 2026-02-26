onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
İftardan Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Etkileşime Doyan Kişiler

İftardan Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Etkileşime Doyan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.02.2026 - 12:29

Ramazan ayında ister istemez pek çok kişinin zaman geçirme amaçlı ekran süresi artabiliyor. Ekran süresi artan ve sabırla iftarı bekleyen X kullanıcıları da bu durumu mizahla ifade ediyor. Sosyal medyada her sene farklı şekillerde paylaşılsa da iftardan önce ve iftardan sonra temsili görselleri kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o görseller 👇

İşte o görseller 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın