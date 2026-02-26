onedio
Bir Kadının Eşinin Kendisiyle ve Balıklarla Verdiği Pozları Kıyaslaması Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.02.2026 - 11:51

Marqarit Tashchyan isimli bir Instagram kullanıcısı ilginç bir videoyla viral bir paylaşıma imza attı. Yaptığı fotoğraf kolajında önce eşinin kendisiyle verdiği pozları sonra da balıklarla verdiği pozları kıyasladı. Eşinin kendisiyle verdiği pozlarda ciddi gözükmesi ve balıklarla verdiği pozlarda neşeli olması sosyal medyadakilerin de gözünden kaçmadı.

İşte o paylaşım 👇

Tepkiler şöyle;

twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

