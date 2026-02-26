Bir Kadının Eşinin Kendisiyle ve Balıklarla Verdiği Pozları Kıyaslaması Viral Oldu
Marqarit Tashchyan isimli bir Instagram kullanıcısı ilginç bir videoyla viral bir paylaşıma imza attı. Yaptığı fotoğraf kolajında önce eşinin kendisiyle verdiği pozları sonra da balıklarla verdiği pozları kıyasladı. Eşinin kendisiyle verdiği pozlarda ciddi gözükmesi ve balıklarla verdiği pozlarda neşeli olması sosyal medyadakilerin de gözünden kaçmadı.
İşte o paylaşım 👇
Tepkiler şöyle;
👇
👇
👇
👇
👇
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
