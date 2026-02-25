Altın Hariç 1,2 Milyon TL Tutan Düğün Faturası Sosyal Medyada Gündem Oldu
Pek çok kişi için hayattaki en önemli günlerden biri de düğün. İnsanlar dünyaevine girilen bu özel anlar için fedakarlıktan kaçınmazken kimi masraflar maddi ve manevi sorunlara neden oluyor. Eğer her detayın düşünüldüğü bir düğün için karar verildiyse masrafların ucu açık kalabiliyor.
Sosyal medyada yayılan bir düğün listesi ise 'Neden evlenemiyoruz?' başlığı altında paylaşıldı. Kimileri maddi durumlar nedeniyle evlenemeyen gençlere hak verirken kimileri pek çok kalemi gereksiz buldu.
Paylaşım şöyleydi.
Ancak sosyal medyada bu maddeler gerçekçi bulunmadı.
Kimileri düğün kavramını sorguladı.
Bazı kalemler pek çok kişi için gereksizdi.
Kimileri de uzun uzun yazdı.
Kültürel meselelere de dokunuldu.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
