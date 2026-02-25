Altın Hariç 1,2 Milyon TL Tutan Düğün Faturası Sosyal Medyada Gündem Oldu

Pek çok kişi için hayattaki en önemli günlerden biri de düğün. İnsanlar dünyaevine girilen bu özel anlar için fedakarlıktan kaçınmazken kimi masraflar maddi ve manevi sorunlara neden oluyor. Eğer her detayın düşünüldüğü bir düğün için karar verildiyse masrafların ucu açık kalabiliyor.

Sosyal medyada yayılan bir düğün listesi ise 'Neden evlenemiyoruz?' başlığı altında paylaşıldı. Kimileri maddi durumlar nedeniyle evlenemeyen gençlere hak verirken kimileri pek çok kalemi gereksiz buldu.