Altın Hariç 1,2 Milyon TL Tutan Düğün Faturası Sosyal Medyada Gündem Oldu

25.02.2026 - 15:55

Pek çok kişi için hayattaki en önemli günlerden biri de düğün. İnsanlar dünyaevine girilen bu özel anlar için fedakarlıktan kaçınmazken kimi masraflar maddi ve manevi sorunlara neden oluyor. Eğer her detayın düşünüldüğü bir düğün için karar verildiyse masrafların ucu açık kalabiliyor. 

Sosyal medyada yayılan bir düğün listesi ise 'Neden evlenemiyoruz?' başlığı altında paylaşıldı. Kimileri maddi durumlar nedeniyle evlenemeyen gençlere hak verirken kimileri pek çok kalemi gereksiz buldu.

Paylaşım şöyleydi.

Evlilik hayalleri kuran sosyal medya kullanıcısı masraflara 'Biz elendik galiba kalan arkadaşlara başarılar dileriz.' notunu iliştirdi. Üstelik en büyük kalemlerden biri olan altın maddesine de soru işareti bıraktı. Hesap yaklaşık 1.2 milyon lira tuttu.

Ancak sosyal medyada bu maddeler gerçekçi bulunmadı.

Kimileri düğün kavramını sorguladı.

Bazı kalemler pek çok kişi için gereksizdi.

Kimileri de uzun uzun yazdı.

Kültürel meselelere de dokunuldu.

pofuudk20

Paranız olsa da gereksiz bu parayı bu saçmalıklara harcamak yerine arabamı değiştirdik eşim de arabasını sattı ev kredisine girdi yani her şeyimiz tam suan

Lidya Pera

40.000 TL.lık bir gelinlik, bu zamanda sudan ucuz aslında. Buna rağmen, sadece bir kere giyip ömrünün geri kalan 50-60 yılında sandıkta ya da askıda bekletme... Devamını Gör

Ahmet Aslan

Beyaz eşya 100, halı+perde 200 bin! Sizce de bir mantıksızlık yok mu burada?

leejinki

Çamaşır bulaşığı elde yıkarız 😂