Dizisiyle Yeniden Popüler Olan Masumiyet Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor
Orhan Pamuk'un ünlü romanı Masumiyet Müzesi'nin Netflix uyarlamasının yayınlanmasının ardından, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Masumiyet Müzesi hiç olmadığı kadar ilgi görmeye başladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda müzenin içindeki izdiham ve kapının önündeki kuyruklar dikkat çekti.
Bir sosyal medya kullanıcısı ise karşılaştığı manzarayı "Masumiyet değil izdiham müzesi" olarak paylaştı.
Beyoğlu'nda bulunan müzenin önü de böyle görüntülendi.
