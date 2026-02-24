Dizisiyle Yeniden Popüler Olan Masumiyet Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Müze, Orhan Pamuk'un 2008'de yayımlanan aynı isimli romanından esinlenerek 2012 yılında açılmıştı. Turizmin yoğun olduğu dönemlerde kalabalık olan müzede bu aylarda bir yoğunluğun ilk kez görüldüğü de söylenenler arasında. Kemal ve Füsun'un aşk hikâyesini somutlaştıran 8.000 kadar günlük yaşam objesinin sergilendiği müzenin ücreti T.C. vatandaşları için 375 TL, öğrenci indirimiyle 175 TL, yabancılar için de 750 TL. Romanın bazı özel basımlarında ise son sayfada müzeye ücretsiz biletler bulunuyor.