onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Dizisiyle Yeniden Popüler Olan Masumiyet Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Dizisiyle Yeniden Popüler Olan Masumiyet Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.02.2026 - 21:13

Orhan Pamuk'un ünlü romanı Masumiyet Müzesi'nin Netflix uyarlamasının yayınlanmasının ardından, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Masumiyet Müzesi hiç olmadığı kadar ilgi görmeye başladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda müzenin içindeki izdiham ve kapının önündeki kuyruklar dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir sosyal medya kullanıcısı ise karşılaştığı manzarayı "Masumiyet değil izdiham müzesi" olarak paylaştı.

Beyoğlu'nda bulunan müzenin önü de böyle görüntülendi.

Beyoğlu'nda bulunan müzenin önü de böyle görüntülendi.

Müze, Orhan Pamuk'un 2008'de yayımlanan aynı isimli romanından esinlenerek 2012 yılında açılmıştı. Turizmin yoğun olduğu dönemlerde kalabalık olan müzede bu aylarda bir yoğunluğun ilk kez görüldüğü de söylenenler arasında. Kemal ve Füsun'un aşk hikâyesini somutlaştıran 8.000 kadar günlük yaşam objesinin sergilendiği müzenin ücreti T.C. vatandaşları için 375 TL, öğrenci indirimiyle 175 TL, yabancılar için de 750 TL. Romanın bazı özel basımlarında ise son sayfada müzeye ücretsiz biletler bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın