Evine Giren Hırsızı Kameradan İzleyip Tek Kelimesiyle Şoka Soktu

İstanbul Fatih’te bir vatandaş telefonuna gelen güvenlik bildirimiyle evine giren hırsızı fark etti. Güvenlik kamerasından hırsızı takip eden ev sahibi, kameranın mikrofonundan hırsıza “Çık oradan” diye seslendi. Sesin nereden geldiğini anlayamayan hırsız anlık şok yaşayarak evi hemen terk etti. O anlar kameraya yansıdı.