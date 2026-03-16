article/comments
Evine Giren Hırsızı Kameradan İzleyip Tek Kelimesiyle Şoka Soktu

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.03.2026 - 23:58

İstanbul Fatih’te bir vatandaş telefonuna gelen güvenlik bildirimiyle evine giren hırsızı fark etti. Güvenlik kamerasından hırsızı takip eden ev sahibi, kameranın mikrofonundan hırsıza “Çık oradan” diye seslendi. Sesin nereden geldiğini anlayamayan hırsız anlık şok yaşayarak evi hemen terk etti. O anlar kameraya yansıdı.

Evine giren hırsıza güvenlik kamerasından seslendi. Panikleyen hırsız, hemen kaçtı.

Olay İstanbul Fatih’te meydana geldi. 14 Mart Cumartesi günü saat 22.00’de şüpheli, bir daireye girdi. Hırsız odaları tek tek gezip çekmeceleri karıştırırken ev sahibi telefonuna gelen bildirimle evine birisinin girdiğini fark etti. 

Cep telefonu uygulaması aracılığıyla güvenlik kamerasını açan ev sahibi odalarda dolaşan şüpheliyi uzun süre takip etti. Ev sahibi kameradan “Çık oradan” diye bağırınca şüpheli kişi kısa süreli panik yaşadı. Evden hemen kaçan hırsızın o anları kameralara yansıdı.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
