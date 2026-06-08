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Yılın En Güçlü Astrolojik Olayı: Jüpiter ve Venüs Kavuşumundan En Çok Etkilenecek Burçlar!

Yılın En Güçlü Astrolojik Olayı: Jüpiter ve Venüs Kavuşumundan En Çok Etkilenecek Burçlar!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 13:14
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Astrologlara göre yaklaşık 12 yılda bir gerçekleşen son derece nadir gökyüzü olayı, 9 Haziran'da gerçekleşecek. Jüpiter ve Venüs kavuşumunun ardından Merkür ve hilal şeklindeki Ay da bu hizalanmaya katılacak ve ortaya resmen bir görsel şölen çıkacak. Gökyüzü, Haziran ayında enfes bir manzara sunacak. 

Peki bu astrolojik olay, burçları nasıl etkileyecek?

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Bugünlerde sizi, gökyüzünde iki parlak gezegen yan yana bekliyor.

Bugünlerde sizi, gökyüzünde iki parlak gezegen yan yana bekliyor.

Haziran ayında gökyüzünde müthiş manzaralar yaşanacak. Venüs ve Jüpiter, 9 Haziran'da Yengeç burcunda bir araya gelecek. Jüpiter-Venüs Kavuşumu adı verilen bu olayın ardından, Merkür de onlara katılacak. 16 ve 17 Haziran günlerinde hilal şeklindeki Ay, İkizler takımyıldızının yıldızları Pollux ve Castor ile aynı gökyüzü bölgesinde yer alacak. 

Peki Gökyüzünde Jüpiter, Venüs ve Merkür'ü Nasıl Görebilirsiniz?

Gökyüzüne baktığınızda etrafındaki diğer her şeyi daha sönük gösterecek kadar parlak olan gezegen, Venüs'tür. 'Bu parlak yıldız da ne?' diye düşünürseniz bilin ki o aslında Venüs. Jüpiter ise hemen yanında olacak. NASA'ya göre, iki gezegen 8 ve 9 Haziran 2026 civarında en yakın noktalarına ulaşacak ve neredeyse çift yıldız gibi görünecekler. Özellikle gün batımından yaklaşık bir saat sonra gökyüzüne bakmayı deneyin.

Birkaç gün sonra Merkür de eşlik edecek!

Birkaç gün sonra Merkür de eşlik edecek!

11-15 Haziran tarihleri ​​arasında Merkür, Venüs ve Jüpiter'in altından görünmeye başlayacak. 15 Haziran'da ufuk çizgisinin en yüksek noktasına ulaşacak. 

NASA'ya göre, üç gezegen de zaman zaman gökyüzünün aynı bölgesinde görünebiliyor çünkü hepsi Güneş'in etrafında kabaca aynı yörüngeyi izliyor. Bu yörünge Dünya'dan bakıldığında gökyüzünde bir yay şeklinde görünüyor. Yörüngeleri bizim bakış açımızdan aynı hizaya geldiğinde, gökyüzüne dizilmiş gibi görünüyorlar.

16 ve 17 Haziran'da hilal şeklindeki Ay, Venüs, Jüpiter ve Merkür ile aynı gökyüzü bölgesine girecek. Pollux ve Castor da yakınlarda hizalanacak. Bu dört gök cismi ufka doğru gevşek bir çizgi halinde uzanacak.

Peki bu kavuşum astrolojide nasıl yorumlanıyor?

Peki bu kavuşum astrolojide nasıl yorumlanıyor?

Astrologlar, Jüpiter ve Venüs'ün kavuşumunu 'çok nadir' diyerek anlatıyor. 

Jüpiter, Yengeç burcunda 'yücelmiş' kabul ediliyor yani bu burçta en faydalı özelliklerini sergilediği düşünülüyor.

Venüs'ün de Jüpiter ile aynı gökyüzü bölgesinde yer almasının astrologlar tarafından son derece hayırlı bir olay olarak değerlendirildiği biliniyor.

Yaklaşık 12 yılda bir gerçekleşen bu kavuşumun, gökyüzünde sarsılmaz bir koruma kalkanı oluşturduğu söyleniyor.

Jüpiter - Venüs Kavuşumunun Burçlar Üzerindeki Etkisi

Jüpiter - Venüs Kavuşumunun Burçlar Üzerindeki Etkisi

Koç Burcu

Ev ve aile meseleleri öncelik kazanıyor. Taşınmayı, tadilat yapmayı, mülk satın almayı veya daha konforlu bir yaşam ortamı yaratmayı düşünebilirsiniz. Aile ilişkileri güçlenebilir ve liderlik fırsatları ortaya çıkabilir. Bu döngünün etkileri bir yıldan fazla sürebilir.

Boğa Burcu

Öğrenme, iletişim ve yerel bağlantılar sayesinde dünyanız genişliyor. Yeni bir beceri gelir kaynağı haline gelebilirken, ağ kurma ve sosyal medya beklenmedik fırsatlar doğurabilir. Romantik ilişkileriniz ise arkadaşlar, sosyal gruplar veya günlük etkileşimler aracılığıyla gelişebilir.

İkizler Burcu

Finansal konular olumlu bir ivme kazanıyor. Bu dönem, daha akıllıca maddi kararlar almayı, daha güçlü tasarruf alışkanlıklarını ve yeni kazanç fırsatlarını teşvik ediyor. Bazı İkizler burçları beklenmedik bir finansal kazanç elde edebilir. İlişkiler de önemli bir dönüm noktasına ulaşabilir.

Yengeç Burcu

İşte sahne ışıklarının altına çıkma anınız geldi. Özgüveniniz artıyor ve kariyer ilerlemesi veya kişisel başarı için fırsatlar daha kolay fark edilir hale geliyor. Başkaları yeteneklerinize ve başarılarınıza daha fazla dikkat edebilir. Şimdi yaratılan ivme 2027'ye kadar devam edebilir.

İlişkilerde yeni bir dönem başlıyor.

İlişkilerde yeni bir dönem başlıyor.

Aslan Burcu

Hayatınızda daha sakin ama anlamlı bir dönem başlıyor. Manevi uygulamalara, kişisel iyileşmeye veya daha derin bir amaç arayışına yönelebilirsiniz. Seyahat, eğitim ve mentorluk önemli bir rol oynayabilir. Böylece eğitim veya kariyer hayatınızda değişim başlayabilir.

Başak Burcu

Mesleki ödüller ve maddi kazançlar ön plana çıkıyor. Çalışmalarınızın karşılığını alabilir ve etki alanınızı genişletme fırsatları yakalayabilirsiniz. Yeni arkadaşlıklar kurulabilir, sosyal çevrenizde umut vadeden romantik ilişkiler doğabilir.

Terazi Burcu

Kariyer hedefleriniz güçlü bir ivme kazanıyor. Terfiler, kamuoyu tarafından tanınma ve profesyonel başarılar mümkün hale geliyor. Bu aynı zamanda yayıncılık, öğretim veya uzmanlığınızı paylaşmak için de elverişli bir dönem. Hem kişisel hem de profesyonel ortaklıklar daha da güçlenebilir.

Akrep Burcu

Dikkatiniz hayat, amaç ve gelecek hedefleri hakkındaki daha büyük sorulara yöneliyor. Seyahat, eğitim ve manevi keşifler ön plana çıkabilir. Yaratıcı projeler geliştirebilir veya ailenizle, çocuklarınızla ilgili radikal kararlar alabilirsiniz.

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Maddi anlamda kazançlı bir döneme giriyoruz.

Maddi anlamda kazançlı bir döneme giriyoruz.

Yay Burcu

Ortak finans, yatırımlar ve mülkiyet konuları ön plana çıkıyor. Gayrimenkul, miras veya uzun vadeli yatırımlar yoluyla mali durumunuzu iyileştirme fırsatları ortaya çıkabilir. Sabır ve dikkatli planlama en iyi sonuçları getirecektir.

Oğlak Burcu

İlişkiler ön plana çıkıyor. Bağlılıklar derinleşebilir ve bazıları nişan, evlilik veya birlikte yaşama gibi önemli adımlar atabilir. Mesleki gelişmeler de nerede veya nasıl yaşadığınızda değişikliklere yol açabilir.

Kova Burcu

Günlük rutinler ve refah, temel temalar haline geliyor. Olumlu yaşam tarzı değişiklikleri hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı iyileştirebilir. Çalışma koşulları iyileşebilir ve uzun süredir biriken borçların yönetimi kolaylaşabilir. Bazıları yeni bir evcil hayvan edinebilir veya iş ekibini genişletebilir.

Balık Burcu

Neşe ve huzur dolu bir dönem başlıyor. Arka planda bekleyen yetenekler nihayet ilgi görebilir. Kariyer konusunda büyüme potansiyeli göze çarpıyor. Yaratıcı çabalarınızın ardından maddi ödüller de gelebilir.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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