Yılın En Güçlü Astrolojik Olayı: Jüpiter ve Venüs Kavuşumundan En Çok Etkilenecek Burçlar!

Haziran ayında gökyüzünde müthiş manzaralar yaşanacak. Venüs ve Jüpiter, 9 Haziran'da Yengeç burcunda bir araya gelecek. Jüpiter-Venüs Kavuşumu adı verilen bu olayın ardından, Merkür de onlara katılacak. 16 ve 17 Haziran günlerinde hilal şeklindeki Ay, İkizler takımyıldızının yıldızları Pollux ve Castor ile aynı gökyüzü bölgesinde yer alacak.

Peki Gökyüzünde Jüpiter, Venüs ve Merkür'ü Nasıl Görebilirsiniz?

Gökyüzüne baktığınızda etrafındaki diğer her şeyi daha sönük gösterecek kadar parlak olan gezegen, Venüs'tür. 'Bu parlak yıldız da ne?' diye düşünürseniz bilin ki o aslında Venüs. Jüpiter ise hemen yanında olacak. NASA'ya göre, iki gezegen 8 ve 9 Haziran 2026 civarında en yakın noktalarına ulaşacak ve neredeyse çift yıldız gibi görünecekler. Özellikle gün batımından yaklaşık bir saat sonra gökyüzüne bakmayı deneyin.