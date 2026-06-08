Yılın En Güçlü Astrolojik Olayı: Jüpiter ve Venüs Kavuşumundan En Çok Etkilenecek Burçlar!
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Astrologlara göre yaklaşık 12 yılda bir gerçekleşen son derece nadir gökyüzü olayı, 9 Haziran'da gerçekleşecek. Jüpiter ve Venüs kavuşumunun ardından Merkür ve hilal şeklindeki Ay da bu hizalanmaya katılacak ve ortaya resmen bir görsel şölen çıkacak. Gökyüzü, Haziran ayında enfes bir manzara sunacak.
Peki bu astrolojik olay, burçları nasıl etkileyecek?
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Bugünlerde sizi, gökyüzünde iki parlak gezegen yan yana bekliyor.
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Birkaç gün sonra Merkür de eşlik edecek!
Peki bu kavuşum astrolojide nasıl yorumlanıyor?
Jüpiter - Venüs Kavuşumunun Burçlar Üzerindeki Etkisi
İlişkilerde yeni bir dönem başlıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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