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Survivor Nefise, Büyük Aşkı Yunan Yarışmacı Fanis’i Nagihan’ın Elinden Almaya Çalıştığını Açıkladı

Survivor Nefise, Büyük Aşkı Yunan Yarışmacı Fanis’i Nagihan’ın Elinden Almaya Çalıştığını Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
08.06.2026 - 12:55
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Survivor 2026 yalnızca parkurlardaki mücadelelerle değil, yarışmacıların konseyde yaptığı açıklamalarla da gündemde kalmaya devam ediyor. Son günlerde adı sık sık konuşulan isimlerden biri de Nefise Karatay oldu. Daha önce Yunan yarışmacı Fanis ile ilgili ortaya atılan aşk iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Nefise Karatay bu kez Fanis ve Nagihan Karadere hakkında yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi.

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Survivor 2026 bu sezon yayınlanan bölümleriyle neredeyse her gün gündemdeydi.

Survivor 2026 bu sezon yayınlanan bölümleriyle neredeyse her gün gündemdeydi.

Yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri olan Nefise Karatay da performansının yanı sıra özel hayatına dair iddialarla gündeme gelmişti. Özellikle Yunan yarışmacı Fanis ile ilgili çıkan haberler uzun süre konuşulmuştu. İkilinin yarışma sırasında yakınlaştığı ve birbirlerini tanımaya başladıkları yönündeki yorumlar sosyal medyada sık sık paylaşılmıştı. Daha sonra Fanis’in Nefise Karatay’ı Dubai’ye davet etmesi de gündeme gelmişti.

Yarışma sürecinde Fanis ile arasında bir yakınlaşma olduğunu belirten Karatay, yaşananları kendi açısından anlattı. Yeni açıklamasında dikkat çeken bir olay oldu. Nefise, Nagihan’ın Fanis’i elinden almaya çalıştığını anlattı. Yarışmacı olayı şu sözlerle ifade etti: “Yunan yarışmacıyla flört ediyorduk, çocuk beni Dubai’ye davet etti. Nagihan gidip çocuğa onu boş ver, beni Dubai’ye götür demiş”.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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