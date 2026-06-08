Survivor Nefise, Büyük Aşkı Yunan Yarışmacı Fanis’i Nagihan’ın Elinden Almaya Çalıştığını Açıkladı
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Survivor 2026 yalnızca parkurlardaki mücadelelerle değil, yarışmacıların konseyde yaptığı açıklamalarla da gündemde kalmaya devam ediyor. Son günlerde adı sık sık konuşulan isimlerden biri de Nefise Karatay oldu. Daha önce Yunan yarışmacı Fanis ile ilgili ortaya atılan aşk iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Nefise Karatay bu kez Fanis ve Nagihan Karadere hakkında yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi.
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Survivor 2026 bu sezon yayınlanan bölümleriyle neredeyse her gün gündemdeydi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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