Survivor Nefise, Büyük Aşkı Yunan Yarışmacı Fanis’i Nagihan’ın Elinden Almaya Çalıştığını Açıkladı

Yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri olan Nefise Karatay da performansının yanı sıra özel hayatına dair iddialarla gündeme gelmişti. Özellikle Yunan yarışmacı Fanis ile ilgili çıkan haberler uzun süre konuşulmuştu. İkilinin yarışma sırasında yakınlaştığı ve birbirlerini tanımaya başladıkları yönündeki yorumlar sosyal medyada sık sık paylaşılmıştı. Daha sonra Fanis’in Nefise Karatay’ı Dubai’ye davet etmesi de gündeme gelmişti.

Yarışma sürecinde Fanis ile arasında bir yakınlaşma olduğunu belirten Karatay, yaşananları kendi açısından anlattı. Yeni açıklamasında dikkat çeken bir olay oldu. Nefise, Nagihan’ın Fanis’i elinden almaya çalıştığını anlattı. Yarışmacı olayı şu sözlerle ifade etti: “Yunan yarışmacıyla flört ediyorduk, çocuk beni Dubai’ye davet etti. Nagihan gidip çocuğa onu boş ver, beni Dubai’ye götür demiş”.