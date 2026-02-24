Masumiyet Müzesi'nde Füsun'un Taktığı Küpeler Tükendi! Küpelerin Fiyatı Gündem Oldu
Netflix'te yayınlanan Masumiyet Müzesi son günlerin gündemini oluşturuyor. Orhan Pamuk'un eserinden aktarılan Masumiyet Müzesi kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizide kullanılan eşyalar viral olmaya başladı. Özellikle Füsun'un küpeleri kısa sürede tükendi. Füsun'un küpelerinin fiyatı ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eylül Lize Kandemir, Masumiyet Müzesi'nde canlandırdığı Füsun karakteriyle adeta devleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Masumiyet Müzesi Füsun'un küpeleri ne kadar diye merak edilirken müzede satışa sunulan küpelerin tükendiği ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın