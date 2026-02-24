onedio
Masumiyet Müzesi'nde Füsun'un Taktığı Küpeler Tükendi! Küpelerin Fiyatı Gündem Oldu

Eylül Lize Kandemir Masumiyet Müzesi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.02.2026 - 15:36

Netflix'te yayınlanan Masumiyet Müzesi son günlerin gündemini oluşturuyor. Orhan Pamuk'un eserinden aktarılan Masumiyet Müzesi kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizide kullanılan eşyalar viral olmaya başladı. Özellikle Füsun'un küpeleri kısa sürede tükendi. Füsun'un küpelerinin fiyatı ortaya çıktı.

Eylül Lize Kandemir, Masumiyet Müzesi'nde canlandırdığı Füsun karakteriyle adeta devleşti.

Genç oyuncu, Selahattin Paşalı ile başrolünü paylaştığı Masumiyet Müzesi'nde rolüyle bütünleşti. Füsun karakterine çok yakıştırılan Eylül Lize Kandemir dizinin ardından takipçi sayısını da katladı.

Diziyle birlikte Masumiyet Müzesi kitaplarının satışlarında artış görülürken, müzeye ziyaretçi akını yaşandı.

Masumiyet Müzesi Füsun'un küpeleri ne kadar diye merak edilirken müzede satışa sunulan küpelerin tükendiği ortaya çıktı.

Füsun'un taktığı ve viral olan küpeler kısa sürede viral olmuştu. Küpelerin 4 bin TL'den satıldığı ortaya çıktı.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
