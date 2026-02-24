Uzmanına Soruldu: Masumiyet Müzesi Kemal Fetişist Olabilir mi? Klinik Psikolog Tek Tek Açıkladı

Ezgi Taboğlu, Kemal'in ayrılık sebebiyle yas süresince olduğunu, 'gerçekliği dondurmak' istediğini dile getirdi. Kemal'in davranışlarının fetişizm kaynaklı olmadığını dile getiren Ezgi Taboğlu, Kemal'in aşk duygusuyla tüm dünyasını Füsun'un ele geçirdiğini belirtti. Taboğlu'na göre Kemal'in davranışlarını takıntı olarak değerlendirmek mümkün. Ayrıca Kemal'in ayrılık ve kavuşamama sebebiyle hissettiği yas duygusu fiziksel olarak kendisini hasta edecek duruma ulaşıyor. Bu sebeple Kemal'in psikolojik destek alması gerektiğini ancak Kemal'in kendisini hasta olarak değerlendirmeyeceğinden muhtemelen tedavi almak istemeyeceğini dile getirdi.

