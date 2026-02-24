onedio
Uzmanına Soruldu: Masumiyet Müzesi Kemal Fetişist Olabilir mi? Klinik Psikolog Tek Tek Açıkladı

Eylül Lize Kandemir Masumiyet Müzesi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.02.2026 - 10:11

Orhan Pamuk'un eserinden uyarlanan ve Netflix'te yayınlanan Masumiyet Müzesi geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Sosyal medyanın da gündemine oturan Masumiyet Müzesi'nde Kemal'in takıntılı mı yoksa hasta mı olduğu sorusu merak uyandırmıştı. Oda TV'den Gözde Sula, Kemal'in sorununun ne olduğunu klinik psikolog Ezgi Taboğlu’na sordu.

Kaynak: Oda TV / Gözde Sula

Orhan Pamuk'un eseri Masumiyet Müzesi'nde Kemal'i Selahattin Paşalı, Füsun'u ise Eylül Lize Kandemir canlandırıyor.

Oyunculukların arşa taşındığı Masumiyet Müzesi'nin yayınlanmasının ardından Kemal'in Füsun'a olan 'tutkulu' aşkı da çok konuşulmaya başladı. Sevdiği kadına ait eşyaları izinsizce alan ve saklayan Kemal takıntılı mı, yoksa hasta mı sorusu izleyiciler için merak konusu oldu.

Oda TV'den Gözde Sula, Klinik Psikolog Ezgi Taboğlu'na Kemal'in durumunu sordu.

Ezgi Taboğlu, Kemal'in ayrılık sebebiyle yas süresince olduğunu, 'gerçekliği dondurmak' istediğini dile getirdi. Kemal'in davranışlarının fetişizm kaynaklı olmadığını dile getiren Ezgi Taboğlu, Kemal'in aşk duygusuyla tüm dünyasını Füsun'un ele geçirdiğini belirtti. Taboğlu'na göre Kemal'in davranışlarını takıntı olarak değerlendirmek mümkün. Ayrıca Kemal'in ayrılık ve kavuşamama sebebiyle hissettiği yas duygusu fiziksel olarak kendisini hasta edecek duruma ulaşıyor. Bu sebeple Kemal'in psikolojik destek alması gerektiğini ancak Kemal'in kendisini hasta olarak değerlendirmeyeceğinden muhtemelen tedavi almak istemeyeceğini dile getirdi. 

Ezgi Taboğlu'nun Kemal'i değerlendirmesini buradan izleyebilirsiniz.

