Masumiyet Müzesi'nin Füsun'u Eylül Lize Kandemir Kendisi ve Karakteriyle İlgili Şaşırtıcı Tesadüfü Anlattı

Masumiyet Müzesi'nin Füsun'u Eylül Lize Kandemir Kendisi ve Karakteriyle İlgili Şaşırtıcı Tesadüfü Anlattı

Eylül Lize Kandemir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.02.2026 - 17:51

Masumiyet Müzesi'nde Selahattin Paşalı ile başrol oynayan Eylül Lize Kandemir kısa sürede dikkat çekti ve Eylül Lize Kandemir kimdir sorusu herkes tarafından merak edildi. Oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Eylül Lize Kandemir, T24'te katıldığı programda karakteri ve kendisi arasındaki tesadüfü açıkladı.

Masumiyet Müzesi
Masumiyet Müzesi

Eylül Lize Kandemir
Eylül Lize Kandemir

Orhan Pamuk'un eserinden uyarlanan Masumiyet Müzesi, Netflix'le izleyici karşısına çıktığından beri izlenmeye doyamıyor.

Orhan Pamuk'un eserinden uyarlanan Masumiyet Müzesi, Netflix'le izleyici karşısına çıktığından beri izlenmeye doyamıyor.

Dizinin ardından hem kitabın satışları patladı, hem Masumiyet Müzesi önünde uzun kuyruklar oluştu. Dizi, izleyiciyi derinden etkilerken etkisi sadece manevi olmadı. 

Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir'in başrollerini paylaştığı dizide oyunculuklar da ön plana çıktı. Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir kimdir sorusu dizinin ardından merak uyandırırken dizi Kandemir'in şöhret basamaklarını hızla çıkmasına yardımcı oldu.

Eylül Lize Kandemir, katıldığı programda karakteriyle arasında bazı tesadüfler bulunduğunu açıkladı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
