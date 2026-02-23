Masumiyet Müzesi'nin Füsun'u Eylül Lize Kandemir Kendisi ve Karakteriyle İlgili Şaşırtıcı Tesadüfü Anlattı
Masumiyet Müzesi'nde Selahattin Paşalı ile başrol oynayan Eylül Lize Kandemir kısa sürede dikkat çekti ve Eylül Lize Kandemir kimdir sorusu herkes tarafından merak edildi. Oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Eylül Lize Kandemir, T24'te katıldığı programda karakteri ve kendisi arasındaki tesadüfü açıkladı.
Orhan Pamuk'un eserinden uyarlanan Masumiyet Müzesi, Netflix'le izleyici karşısına çıktığından beri izlenmeye doyamıyor.
Eylül Lize Kandemir, katıldığı programda karakteriyle arasında bazı tesadüfler bulunduğunu açıkladı.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
