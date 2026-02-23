onedio
Timothee Chalamet’li Mart Supreme BAFTA’da 11 Adaylığa Rağmen Ödül Alamadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
23.02.2026

Bu yılki BAFTA Ödülleri’nde dikkat çeken yapımlardan biri Mart Supreme oldu. Timothee Chalamet’in başrolünde yer aldığı film, adaylık sayısıyla gecenin en çok konuşulan projeleri arasındaydı. Toplam 11 kategoride yarışan yapım için beklenti yüksekti. Ancak ödül gecesi film adına beklenen sonuç gelmedi. Tüm adaylıklara rağmen Mart Supreme sahneden ödül almadan ayrıldı. Gelin detaylara geçelim!

Mart Supreme, BAFTA Ödülleri’nde tam 11 dalda aday gösterildi.

Film özellikle oyunculuk, yönetim ve teknik kategorilerde öne çıkıyordu. Timothee Chalamet’in performansı da ödül sezonu boyunca konuşulan başlıklar arasındaydı. Ancak ödül töreni gecesi sonuçlar film adına beklenen gibi olmadı. Yapım, aday olduğu hiçbir kategoride ödül kazanamadı. Bu durum sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Sinema çevrelerinde film için “gecenin en şanssız yapımı” yorumları yapıldı.

11 adaylıkla ödül alamaması, BAFTA tarihinde nadir görülen sonuçlardan biri olarak kayda geçti. Mart Supreme bu tabloyla, en fazla adaylık alıp ödülsüz dönen filmler arasındaki rekoru egale etmiş oldu. Eleştirmenler film için genel olarak olumlu görüşler paylaşmıştı. Özellikle Chalamet’in rolüne yaklaşımı takdir toplamıştı. Film, vizyona girdiği dönemde de dikkat çekici bir gişe performansı göstermişti.

