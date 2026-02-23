Timothee Chalamet’li Mart Supreme BAFTA’da 11 Adaylığa Rağmen Ödül Alamadı

Bu yılki BAFTA Ödülleri’nde dikkat çeken yapımlardan biri Mart Supreme oldu. Timothee Chalamet’in başrolünde yer aldığı film, adaylık sayısıyla gecenin en çok konuşulan projeleri arasındaydı. Toplam 11 kategoride yarışan yapım için beklenti yüksekti. Ancak ödül gecesi film adına beklenen sonuç gelmedi. Tüm adaylıklara rağmen Mart Supreme sahneden ödül almadan ayrıldı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş