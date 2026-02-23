Timothee Chalamet’li Mart Supreme BAFTA’da 11 Adaylığa Rağmen Ödül Alamadı
Bu yılki BAFTA Ödülleri’nde dikkat çeken yapımlardan biri Mart Supreme oldu. Timothee Chalamet’in başrolünde yer aldığı film, adaylık sayısıyla gecenin en çok konuşulan projeleri arasındaydı. Toplam 11 kategoride yarışan yapım için beklenti yüksekti. Ancak ödül gecesi film adına beklenen sonuç gelmedi. Tüm adaylıklara rağmen Mart Supreme sahneden ödül almadan ayrıldı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mart Supreme, BAFTA Ödülleri’nde tam 11 dalda aday gösterildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinema çevrelerinde film için “gecenin en şanssız yapımı” yorumları yapıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın