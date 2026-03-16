Astrolojiye Göre Öfkelendiğinde Tanıyamayacağınız 5 Burç

Akrep

Akrepler, yoğun ve derin kişilikleriyle bilinir. Onları tehlikeli kılan sır tutma yetenekleridir. Genellikle kavga başlatmazlar; doğru anı beklerler ve geri dönüşleri acı verici olabilir. Size zarar veren birini kolay kolay unutmazlar. Ne düşündüklerini anlamak zordur ve intikam zamanı geldiğinde çoğu zaman hazırlıksız yakalanırsınız.

Koç

Koçlar, savaşçı ruhlarıyla tanınır. Öfkeleri anında ve düşünmeden ortaya çıkar; adeta bir fırtına gibidir. Yüksek sesli ve korkutucu olabilirler. Ancak iyi tarafları, öfkelerinin genellikle çabuk geçmesidir. Öfkelendiklerinde söyledikleri veya yaptıkları şeylerden sonra pişman olabilirler.

İkizler

İkizler burcu fiziksel olarak değil, zihinsel olarak tehlikelidir. İnsanları sözleriyle şüpheye düşürme konusunda ustadırlar. Dedikodu yayabilir ve birinin itibarını zedeleyebilirler. Çift yönlü kişilikleri sayesinde arkadaş gibi görünseler de, aslında bilgi toplar ve bunu kendi çıkarları için kullanırlar.

Yengeç

Yengeçler, sevecen ve koruyucu kişilikleriyle bilinir. Sevdiklerine zarar verildiğinde öfkeleri ortaya çıkar. Ay burcu olmaları nedeniyle duyguları hızlı değişebilir. Öfkelendiklerinde mantık yerine duygularıyla hareket ederler, bu da başa çıkmayı zorlaştırır.

Oğlak

Oğlaklar disiplinleriyle tehlikelidir. Kendilerine engel olan birini gördüklerinde öfkelenmek yerine stratejik hareket ederler. Soğukkanlı ve kontrollüdürler; diğerleri sinirlenirken Oğlak ne yapacağını planlar. Duygularını kontrol altında tutmaları, onları öfke anında daha korkutucu kılar.