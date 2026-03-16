onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Astrolojiye Göre Öfkelendiğinde Tanıyamayacağınız 5 Burç

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.03.2026 - 19:21

Bazı insanlar öfkelendiğinde tamamen başka biri gibi davranabilir. Astrolojiye göre, bazı burçlar sinirlendiklerinde beklenmedik ve tehlikeli yanlarını ortaya çıkarır. İşte öfkelendiğinde tanımakta zorlanacağınız 5 burç...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Hiç bazı insanların garip bir çift yönlü doğası olduğunu fark ettiniz mi?

Hayal kırıklığına uğradıklarında ya da sinirlendiklerinde bu yanları ortaya çıkar. Her burcun kendine özgü bir tarafı olsa da, öfkelendiğinde tehlikeli olabilecek bazı burçlar öne çıkıyor. Peki hangi burçlara dikkat etmek gerekiyor?

İşte öfkelendiğinde tanıyamayacağınız burçlar...

Akrep

Akrepler, yoğun ve derin kişilikleriyle bilinir. Onları tehlikeli kılan sır tutma yetenekleridir. Genellikle kavga başlatmazlar; doğru anı beklerler ve geri dönüşleri acı verici olabilir. Size zarar veren birini kolay kolay unutmazlar. Ne düşündüklerini anlamak zordur ve intikam zamanı geldiğinde çoğu zaman hazırlıksız yakalanırsınız.

Koç

Koçlar, savaşçı ruhlarıyla tanınır. Öfkeleri anında ve düşünmeden ortaya çıkar; adeta bir fırtına gibidir. Yüksek sesli ve korkutucu olabilirler. Ancak iyi tarafları, öfkelerinin genellikle çabuk geçmesidir. Öfkelendiklerinde söyledikleri veya yaptıkları şeylerden sonra pişman olabilirler.

İkizler

İkizler burcu fiziksel olarak değil, zihinsel olarak tehlikelidir. İnsanları sözleriyle şüpheye düşürme konusunda ustadırlar. Dedikodu yayabilir ve birinin itibarını zedeleyebilirler. Çift yönlü kişilikleri sayesinde arkadaş gibi görünseler de, aslında bilgi toplar ve bunu kendi çıkarları için kullanırlar.

Yengeç

Yengeçler, sevecen ve koruyucu kişilikleriyle bilinir. Sevdiklerine zarar verildiğinde öfkeleri ortaya çıkar. Ay burcu olmaları nedeniyle duyguları hızlı değişebilir. Öfkelendiklerinde mantık yerine duygularıyla hareket ederler, bu da başa çıkmayı zorlaştırır.

Oğlak

Oğlaklar disiplinleriyle tehlikelidir. Kendilerine engel olan birini gördüklerinde öfkelenmek yerine stratejik hareket ederler. Soğukkanlı ve kontrollüdürler; diğerleri sinirlenirken Oğlak ne yapacağını planlar. Duygularını kontrol altında tutmaları, onları öfke anında daha korkutucu kılar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın