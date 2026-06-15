Hayatını Kaybeden Ünlü Oyuncu Ece İrtem’in Avukatından İlk Açıklama Geldi
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Henüz 35 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ece İrtem’in avukatından ilk açıklama geldi. Kızılcık Şerbeti’nde hayat verdiği karakterle hafızalarda yer eden ünlü oyuncunun ani vefatının ardından ölüm nedeni araştırılırken avukatı Uğur Gökkoyun açıklama yaptı.
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Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem’in vefatı derin üzüntü yarattı.
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Avukatı ünlü oyuncunun ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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