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Hayatını Kaybeden Ünlü Oyuncu Ece İrtem’in Avukatından İlk Açıklama Geldi

Hayatını Kaybeden Ünlü Oyuncu Ece İrtem’in Avukatından İlk Açıklama Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
15.06.2026 - 15:50
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Henüz 35 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ece İrtem’in avukatından ilk açıklama geldi. Kızılcık Şerbeti’nde hayat verdiği karakterle hafızalarda yer eden ünlü oyuncunun ani vefatının ardından ölüm nedeni araştırılırken avukatı Uğur Gökkoyun açıklama yaptı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem’in vefatı derin üzüntü yarattı.

Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem’in vefatı derin üzüntü yarattı.

14 Haziran 1991 doğumlu ünlü oyuncu dün doğum gününü kutlamıştı. Instagram hesabından da doğum gününe dair paylaşımlar yapmıştı. Sevilen oyuncunun bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Vefat nedeni merak edilirken avukatı Uğur Gökkoyun geçtiğimiz dakikalarda açıklama paylaştı.

Avukatı ünlü oyuncunun ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Avukatı ünlü oyuncunun ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

“Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12:00 sıralarında vefat etmiştir.

Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz.

Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.

Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum.”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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