article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem Neden Vefat Etti?

Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem Neden Vefat Etti?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
15.06.2026 - 15:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Show TV ekranlarında sezonlardır devam eden Kızılcık Şerbeti’nde bir dönem rol alan Ece İrtem hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat nedenine dair avukatı paylaşım yaptı.

Ece İrtem neden vefat etti?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncu Ece İrtem’in 35 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ünlü oyuncu Ece İrtem’in 35 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl’a hayat veren Ece İrtem’in ani vefatı derin üzüntü yarattı. Oyuncunun neden vefat ettiği araştırılırken ilk açıklama avukatından geldi.

Ece İrtem’in avukatı Uğur Gökkoyun, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ece İrtem’in avukatı Uğur Gökkoyun, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden oyuncunun ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Avukatının da aktardığı üzere kesin sonuç otopsi raporundan sonra öğrenilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın