Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem Neden Vefat Etti?
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Show TV ekranlarında sezonlardır devam eden Kızılcık Şerbeti’nde bir dönem rol alan Ece İrtem hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat nedenine dair avukatı paylaşım yaptı.
Ece İrtem neden vefat etti?
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Ünlü oyuncu Ece İrtem’in 35 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Ece İrtem’in avukatı Uğur Gökkoyun, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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