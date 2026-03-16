Uçuş Görevlisinden Yolculara Uyarı: Uçakta Giyilen Bazı Kıyafetler Risk Oluşturuyor

Dallas’ın dikkat çektiği bir diğer kıyafet ise şort. Uçak koltuklarının hijyeninin her zaman beklendiği kadar iyi olmayabileceğini söyleyen kabin görevlisi, koltuklarda bebek bezi değiştirildiği ya da yolcuların kusabildiği durumların yaşanabildiğini belirtiyor.

Bu nedenle doğrudan koltuk yüzeyiyle temas eden şort gibi kıyafetlerin yerine daha kapalı ve koruyucu parçaların tercih edilmesi öneriliyor.

Sandalet ve Açık Ayakkabılar da Riskli

Uzmanlara göre uçakta sandalet, terlik veya açık ayakkabı giymek de hijyen açısından iyi bir fikir değil. Kabin görevlileri, uçak halılarının birçok farklı kirle temas edebildiğini ve bu nedenle çıplak ayakların veya açık ayakkabıların risk oluşturabileceğini söylüyor.

Uçakta Nasıl Giyinmeli?

Moda uzmanları ise uçak yolculuklarında en ideal tercihin katmanlı ve rahat kıyafetler olduğunu belirtiyor. Yumuşak, nefes alabilen ve hareketi kısıtlamayan kumaşlar uzun uçuşlarda konfor sağlıyor.

Özellikle tayt veya rahat bir pantolon, tişört ve üzerine giyilebilecek ince bir sweatshirt ya da gömlek pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu sayede uçuş sırasında kabin sıcaklığı değişse bile kıyafetleri kolayca ayarlamak mümkün oluyor.