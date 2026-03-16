Uçuş Görevlisinden Yolculara Uyarı: Uçakta Giyilen Bazı Kıyafetler Risk Oluşturuyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.03.2026 - 18:44

Uçak yolculuğunda konforlu olmak kadar hijyen de büyük önem taşıyor. Kabin ekiplerine göre bazı kıyafet tercihleri, fark edilmeden kirli yüzeylerle temas edilmesine ve sağlık açısından risk oluşmasına neden olabiliyor. Deneyimli bir uçuş görevlisi, bu nedenle uçakta özellikle kaçınılması gereken bazı kıyafetler konusunda yolcuları uyarıyor.

Uçak yolculuğunda çoğu kişi rahat kıyafetler tercih etmeye çalışır.

Ancak kabin ekiplerine göre “rahat” görünen bazı parçalar aslında hijyen açısından ciddi riskler taşıyabiliyor. Deneyimli bir uçuş görevlisi, özellikle uçakta asla giymediği bazı kıyafetleri ve bunun nedenlerini paylaştı.

Sosyal medyada sık sık havacılık sektörüne dair bilgiler paylaşan kabin görevlisi Cher Dallas, uçakların yolcuların fark etmediği şekilde oldukça kirlenebildiğini söylüyor. Dallas’a göre özellikle bazı kıyafetler, uçuş sırasında istemeden kirli yüzeylerle temas etme riskini artırıyor.

En Çok Uzak Durulması Gereken Parça: Tulum veya Playsuit

Dallas’a göre uçakta kesinlikle tercih edilmemesi gereken kıyafetlerin başında tek parça tulumlar geliyor. Özellikle tuvalet kullanımı sırasında bu tarz kıyafetlerin yere temas etme ihtimali oldukça yüksek.

Uçuş görevlisi, uçak tuvaletlerinin zemininin düşündüğünüz kadar temiz olmadığını belirterek bu kıyafetlerin yere değmesi durumunda hijyen açısından ciddi sorunlar oluşabileceğini ifade ediyor. Bu nedenle tek parça kıyafetleri uçuşlarda “kesinlikle uzak durulması gereken” parçalar arasında gösteriyor.

Şort da Önerilmiyor

Dallas’ın dikkat çektiği bir diğer kıyafet ise şort. Uçak koltuklarının hijyeninin her zaman beklendiği kadar iyi olmayabileceğini söyleyen kabin görevlisi, koltuklarda bebek bezi değiştirildiği ya da yolcuların kusabildiği durumların yaşanabildiğini belirtiyor.

Bu nedenle doğrudan koltuk yüzeyiyle temas eden şort gibi kıyafetlerin yerine daha kapalı ve koruyucu parçaların tercih edilmesi öneriliyor.

Sandalet ve Açık Ayakkabılar da Riskli

Uzmanlara göre uçakta sandalet, terlik veya açık ayakkabı giymek de hijyen açısından iyi bir fikir değil. Kabin görevlileri, uçak halılarının birçok farklı kirle temas edebildiğini ve bu nedenle çıplak ayakların veya açık ayakkabıların risk oluşturabileceğini söylüyor.

Uçakta Nasıl Giyinmeli?

Moda uzmanları ise uçak yolculuklarında en ideal tercihin katmanlı ve rahat kıyafetler olduğunu belirtiyor. Yumuşak, nefes alabilen ve hareketi kısıtlamayan kumaşlar uzun uçuşlarda konfor sağlıyor.

Özellikle tayt veya rahat bir pantolon, tişört ve üzerine giyilebilecek ince bir sweatshirt ya da gömlek pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu sayede uçuş sırasında kabin sıcaklığı değişse bile kıyafetleri kolayca ayarlamak mümkün oluyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
