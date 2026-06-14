Mısır’da Mutlaka Deneyimlemen Gereken Şey Ne?
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Mısır'a gitme fikri bile insanı yeterince heyecanlandırıyor. Piramitleri yakından görmek, Kızıldeniz'e dalmak ve Nil Nehri'nde şöyle sakin bir tura çıkmak fena olmazdı! Mısır'ın sadece piramitlerden ve çöllerden ibaret olduğu algısını yıkmak için bir test hazırladık!
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1. Öncelikle şunu netleştirelim: Seyahat dendiğinde aklına gelen ilk kelime nedir?
2. Yurt dışı tatilinde kalacağın yere gittin ve yerleştin. Bir sonraki işin ne oluyor genelde?
3. Tatil için gittiğin yerde yerel halkla iletişimin genelde nasıl olur? Merak ettik!
4. Mükemmel bir tatil arkadaşı nasıl olmalı sence?
5. Nil Nehri'nin kıyısında otururken aklından neler geçerdi?
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6. Dürüst ol: Mısır'a karşı ön yargıların var mı?
7. Antik Mısır efsanelerindeki güçlerden birine sahip olacaksın diyelim. Hangisini seçerdin?
8. Son sorudayız! Çölde kayboldun ve karşına aniden dev bir Sfenks çıktı diyelim. Sana bir bilmece sorsa ne derdin?
Şarm El Şeyh'te Sina Çölü'ne gidip yıldızları seyretmelisin!
Yeni İskenderiye Kütüphanesi'nde zamanı durdurman gerekiyor!
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Hurghada Marina'da güzel bir akşam yemeği yemek!
Alamein'deki sahillerde doyasıya eğlenmek!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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