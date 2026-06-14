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Mısır’da Mutlaka Deneyimlemen Gereken Şey Ne?

etiket Mısır’da Mutlaka Deneyimlemen Gereken Şey Ne?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
14.06.2026 - 11:01
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Mısır'a gitme fikri bile insanı yeterince heyecanlandırıyor. Piramitleri yakından görmek, Kızıldeniz'e dalmak ve Nil Nehri'nde şöyle sakin bir tura çıkmak fena olmazdı! Mısır'ın sadece piramitlerden ve çöllerden ibaret olduğu algısını yıkmak için bir test hazırladık!

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1. Öncelikle şunu netleştirelim: Seyahat dendiğinde aklına gelen ilk kelime nedir?

2. Yurt dışı tatilinde kalacağın yere gittin ve yerleştin. Bir sonraki işin ne oluyor genelde?

3. Tatil için gittiğin yerde yerel halkla iletişimin genelde nasıl olur? Merak ettik!

3. Tatil için gittiğin yerde yerel halkla iletişimin genelde nasıl olur? Merak ettik!

4. Mükemmel bir tatil arkadaşı nasıl olmalı sence?

5. Nil Nehri'nin kıyısında otururken aklından neler geçerdi?

5. Nil Nehri'nin kıyısında otururken aklından neler geçerdi?
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6. Dürüst ol: Mısır'a karşı ön yargıların var mı?

7. Antik Mısır efsanelerindeki güçlerden birine sahip olacaksın diyelim. Hangisini seçerdin?

7. Antik Mısır efsanelerindeki güçlerden birine sahip olacaksın diyelim. Hangisini seçerdin?

8. Son sorudayız! Çölde kayboldun ve karşına aniden dev bir Sfenks çıktı diyelim. Sana bir bilmece sorsa ne derdin?

8. Son sorudayız! Çölde kayboldun ve karşına aniden dev bir Sfenks çıktı diyelim. Sana bir bilmece sorsa ne derdin?

Şarm El Şeyh'te Sina Çölü'ne gidip yıldızları seyretmelisin!

Şarm El Şeyh'te Sina Çölü'ne gidip yıldızları seyretmelisin!

Senin o karmaşadan uzaklaşmak isteyen ama tek bir yere de sıkışıp kalamayan bir ruhun var. Şarm El Şeyh'e gidip sadece sahilde takılmak seni kesinlikle kesmez. Senin orada yapman gereken asıl şey gece çöle çıkıp şehir ışıklarının tamamen bittiği o noktada gökyüzünü izlemek. Bedevi çadırında közde pişen çayı içerken kafanı kaldırıp gökyüzündeki o netliği görmek tam senin gibi sakinlik arayan birine göre. Telefonu kenara bırakıp sadece yukarı bakacaksın, işte aradığın o huzur tam olarak bu!

Yeni İskenderiye Kütüphanesi'nde zamanı durdurman gerekiyor!

Yeni İskenderiye Kütüphanesi'nde zamanı durdurman gerekiyor!

Verdiğin yanıtlara baktığımızda öğrenmeye aç ve entelektüel yapın her köşe başında bir hikaye yaşamak istiyor! İskenderiye'ye kadar gidip şu devasa ve modern kütüphaneyi görmeden dönmek sana yakışmazdı zaten. Milyonlarca kitabın ve muazzam mimarinin içinde saatlerce kaybolmak sana yakışacak cinsten. Oradan çıkıp sahilde Akdeniz esintisine karşı yürürken kafanda az önce gördüğün şeyleri tartacaksın. Sadece fotoğraf çekilip geçmek yerine o binanın ruhunu hissetmek tam da senin işin.

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Hurghada Marina'da güzel bir akşam yemeği yemek!

Hurghada Marina'da güzel bir akşam yemeği yemek!

Sen konforu ve şıklığı seviyorsun ama öyle ıssız yerlerde de sıkılıyorsun. Senin Hurghada'daki asıl olayın akşam saatlerinde o ışıl ışıl marinaya inip açık havadaki mekanların tadını çıkarmak. Sıra sıra dizilmiş lüks yatları izleyerek güzel bir akşam yemeği yemek tam senin o seçici tarzına göre. Ne çölün tozu ne de eski sokakların karmaşası... Sen caddenin o canlı ve elit havasını soluyup arkana yaslanacaksın. Keyfine düşkün olduğunu biliyorduk ama bu kadarı tam sana göre!

Alamein'deki sahillerde doyasıya eğlenmek!

Alamein'deki sahillerde doyasıya eğlenmek!

Evet, Mısır denince akıllara piramitler ve çöl gelir ama öyle düşünenler genelde Alamein'i görmemiş oluyorlar. Mısır'da yapmana gereken şeylerin başında Alamein sahillerinde doyasıya eğlenmek olmalı! Arkadaşınla ya da tek başına gittiğinde eğlencenden hiç ödün vermeyeceksin. Keyfine düşkün biri olduğunu buradan bile anladık, bu yüzden Alamein tam senin ruhuna hitap edecek!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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