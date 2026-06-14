Mısır’da Mutlaka Deneyimlemen Gereken Şey Ne?

Senin o karmaşadan uzaklaşmak isteyen ama tek bir yere de sıkışıp kalamayan bir ruhun var. Şarm El Şeyh'e gidip sadece sahilde takılmak seni kesinlikle kesmez. Senin orada yapman gereken asıl şey gece çöle çıkıp şehir ışıklarının tamamen bittiği o noktada gökyüzünü izlemek. Bedevi çadırında közde pişen çayı içerken kafanı kaldırıp gökyüzündeki o netliği görmek tam senin gibi sakinlik arayan birine göre. Telefonu kenara bırakıp sadece yukarı bakacaksın, işte aradığın o huzur tam olarak bu!