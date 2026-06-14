Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri
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Güneşin zararlı ışınlarından korunurken cildine ışıltı katmak isteyenlerin, saç ve göz makyajında pratik çözümler arayanların elden ele gezdirdiği en popüler ürünler bu hafta listeleri altüst etti. Dünyaca ünlü markaların öne çıkan bakım serilerini ve Onedio'ya özel %40 varan o harika ek sepet kuponlarını tek bir listede topladık!
Bu içerik 14.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Dermoten kaş kirpik serumu fırsatlara ek bize özel ''onedio40'' koduyla sepetinizde!
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Bebeklerin hassas cildi için özel olarak geliştirilen Siveno %100 doğal vegan bebek güneş kremi listede!
Yazın o büyüleyici kokusunu ve parıltısını teninize taşıyan Yves Rocher Monoi parıltılı saç ve vücut yağı!
Saçlarında dolgun ve hacimli bir görünüm arayanların tek seferde stokladığı OGX 4'lü şampuan seti!
Göz makyajında eforsuz bir zarafet sunan LOreal Paris Le Shadow stick göz farı serisinin en popüler tonuyla listede!
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Ciltteki ani parlamalara ve lekelere karşı hızlı çözüm sunan SOS sivilce ve akne bandı!
Her evde mutlaka bulunması gereken zamansız bir klasik olan Bepanthol cilt bakım kremi avantajlı boyuyla!
Güneş korumasını şık bir ten makyajıyla birleştiren La Roche Posay renkli güneş koruyucu serum!
Göz makyajına derinlik ve profesyonel bir dokunuş katmak isteyenlerin favorisi Mac kirpik kıvırıcı!
Aydınlık bir cilt görünümü vadeden Calliel kojik asit tonik tüm cilt tiplerine uygun yapısıyla sepetinizde!
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