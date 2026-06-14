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Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri

etiket Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
14.06.2026 - 10:45 Son Güncelleme: 14.06.2026 - 10:47
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Güneşin zararlı ışınlarından korunurken cildine ışıltı katmak isteyenlerin, saç ve göz makyajında pratik çözümler arayanların elden ele gezdirdiği en popüler ürünler bu hafta listeleri altüst etti. Dünyaca ünlü markaların öne çıkan bakım serilerini ve Onedio'ya özel %40 varan o harika ek sepet kuponlarını tek bir listede topladık!

Bu içerik 14.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Dermoten kaş kirpik serumu fırsatlara ek bize özel ''onedio40'' koduyla sepetinizde!

Dermoten kaş kirpik serumu fırsatlara ek bize özel ''onedio40'' koduyla sepetinizde!

İçeriğindeki zengin vitamin ve bitkisel özler sayesinde dökülen, zayıflayan kaş ve kirpikleri kökten uca besleyen bu 20 ml'lik popüler serum, sepet aşamasında uygulayacağınız %40 oranındaki ek kuponumuzla haftanın açık ara en karlı kişisel bakım yatırımı oluyor.

Dermoten Kaş Kirpik Serumu 20 ml

Bebeklerin hassas cildi için özel olarak geliştirilen Siveno %100 doğal vegan bebek güneş kremi listede!

Bebeklerin hassas cildi için özel olarak geliştirilen Siveno %100 doğal vegan bebek güneş kremi listede!

SPF 50+ değeriyle en yüksek UVA ve UVB filtre korumasını sunan, leke karşıtı ve yoğun nemlendirici etkili bu 50 ml'lik bitkisel güneş kremi, bebeklerine en temiz ve güvenli bakımı sağlamak isteyen ebeveynlerin sepetinde ilk sırada.

Siveno %100 Doğal Bebek Güneş Kremi SPF 50+ 50 ml

Yazın o büyüleyici kokusunu ve parıltısını teninize taşıyan Yves Rocher Monoi parıltılı saç ve vücut yağı!

Yazın o büyüleyici kokusunu ve parıltısını teninize taşıyan Yves Rocher Monoi parıltılı saç ve vücut yağı!

İçeriğindeki değerli özlerle saçları ve cildi derinlemesine beslerken geride göz alıcı, asil bir ışıltı ve harika bir tropikal esinti bırakan bu 100 ml'lik meşhur yağ, plaj ve yaz akşamı kombinlerinin imza parçası olarak sepetlerde yerini alıyor.

Yves Rocher Monoi Işıltı Veren Parıltılı Saç ve Vücut Yağı 100 ml

Saçlarında dolgun ve hacimli bir görünüm arayanların tek seferde stokladığı OGX 4'lü şampuan seti!

Saçlarında dolgun ve hacimli bir görünüm arayanların tek seferde stokladığı OGX 4'lü şampuan seti!

İçeriğindeki güçlü biotin ve kolajen desteğiyle saç tellerini kökten uca besleyerek çok daha gür ve sağlıklı bir yapı kazandıran bu 385 ml'lik 4lü dev paket, bu haftanın en çok satan saç bakım ürünlerinin başında geliyor.

OGX Dolgunlaştırıcı Biotin ve Kolajen Şampuan 4 x 385 ml

Göz makyajında eforsuz bir zarafet sunan LOreal Paris Le Shadow stick göz farı serisinin en popüler tonuyla listede!

Göz makyajında eforsuz bir zarafet sunan LOreal Paris Le Shadow stick göz farı serisinin en popüler tonuyla listede!

120 Magnetic Mauve renginin o asil ve büyüleyici ışıltısını gün boyu akma ya da dağılma yapmadan göz kapaklarında taşıyan bu pratik stick far, yaz makyajı rutinlerinin bu hafta en trend kurtarıcısı oldu.

LOreal Paris Le Shadow Stick Göz Farı 120 Magnetic Mauve

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Ciltteki ani parlamalara ve lekelere karşı hızlı çözüm sunan SOS sivilce ve akne bandı!

Ciltteki ani parlamalara ve lekelere karşı hızlı çözüm sunan SOS sivilce ve akne bandı!

Lokal olarak uygulandığı andan itibaren akne görünümünü yatıştırmaya ve cildi dış etkenlerden koruyarak hızla onarmaya yardımcı olan bu 15 parçalık pratik SOS bant seti, acil durum bakım sepetlerinin vazgeçilmezi.

STICK ON SPOTS SOS Band Sivilce Akne Bandı 15 Parça

Her evde mutlaka bulunması gereken zamansız bir klasik olan Bepanthol cilt bakım kremi avantajlı boyuyla!

Her evde mutlaka bulunması gereken zamansız bir klasik olan Bepanthol cilt bakım kremi avantajlı boyuyla!

El ve yüz kullanımına uygun, yoğun nemlendirici formülüyle kuruyan ve tahriş olan cilt bariyerini anında rahatlatıp onaran bu 100 gramlık büyük boy krem, yaz aylarında da çantalardan düşmeyen bir bütçe dostu bakım lideri.

Bepanthol Cilt Bakım Kremi El Yüz İçin 100 g

Güneş korumasını şık bir ten makyajıyla birleştiren La Roche Posay renkli güneş koruyucu serum!

Güneş korumasını şık bir ten makyajıyla birleştiren La Roche Posay renkli güneş koruyucu serum!

Anthelios serisinin en yenilikçi ürünlerinden biri olan, cildi zararlı UV ışınlarından en üst seviyede korurken hafif renkli dokusuyla cilt tonunu eşitleyip sağlıklı bir canlılık veren bu 50 ml'lik serum, haftanın en popüler hibrit kozmetik ürünü.

La Roche Posay Anthelios Uvair Serum Sunscreen Tinted 50 ml

Göz makyajına derinlik ve profesyonel bir dokunuş katmak isteyenlerin favorisi Mac kirpik kıvırıcı!

Göz makyajına derinlik ve profesyonel bir dokunuş katmak isteyenlerin favorisi Mac kirpik kıvırıcı!

Kirpikleri kökten uca zarar vermeden kavrayan, tek hamlede çok daha kalkık, kıvrık ve hacimli bir görünüm kazandıran bu ikonik Full Lash Curler makyaj aksesuarı, ömürlük kalitesiyle bu hafta en çok sipariş verilen ürünler arasında.

Mac Kirpik Kıvırıcı Full Lash Curler

Aydınlık bir cilt görünümü vadeden Calliel kojik asit tonik tüm cilt tiplerine uygun yapısıyla sepetinizde!

Aydınlık bir cilt görünümü vadeden Calliel kojik asit tonik tüm cilt tiplerine uygun yapısıyla sepetinizde!

200 ml'lik geniş hacmiyle öne çıkan, düzenli kullanımda siyah nokta oluşumunu engellerken cilt lekelerinin rengini açmaya ve gözenekleri arındırmaya yardımcı olan bu popüler tonik, cilt bakım rutinini bir üst seviyeye taşımak isteyenlerin radarında.

Calliel Kojik Asit Tonik 200 ml

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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