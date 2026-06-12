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13 - 19 Haziran 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 13 - 19 Haziran 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
12.06.2026 - 17:45
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13 - 19 Haziran 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 13 Haziran 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Çaykur Filiz Çayı 1 Kg 279,95 TL

Çaykur Filiz Çayı 1 Kg 279,95 TL

  • Nimet Buğday Unu 5 Kg 109 TL

  • Uno Çok Tahıllı Ekmek 460 gr 65 TL

  • Uno Tam Buğday Unlu Tava Ekmeği 450 gr 65 TL

  • Dr.Oetker Dark Kakao 100 gr 99,50 TL

  • Berona Makarna 500 gr 21,50 TL

  • Komili ayçiçek Yağı 2 Litre 229 TL

  • Terem Kase Margarin 400 gr 76,50 TL

  • Irmak / Bal Küpü / Nar / Bor / Doğuş Toz Şeker 1 Kg 47,50 TL

  • Fairy Sıvı Sabun 400 ml 79 TL

  • Bebelac Bebek Maması 400 gr 299 TL

  • Kemal Kükrer Nar Ekşisi 250 gr 172,50 TL

  • Sprite Gazlı İçecek 1 Litre 48 TL

  • Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 139 TL

  • Tukaş Konserve Mısır 3x150 gr 75 TL

  • Yöremce Yeşil Mercimek 1 Kg 57 TL

  • Ovadan Pilavlık Pirinç 1 Kg 54,50 TL

  • Slazenger Erkek Parfümü 50 ml 295 TL

  • Indomie Bardak Noodle 60 gr 30 TL

  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu 750 ml 65 TL

  • Cif Banyo & Mutfak Krem Temizleyici 750 ml 89 TL

  • Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2'li 349 TL

Sütaş Kaşar Peyniri 500 gr 229 TL

Sütaş Kaşar Peyniri 500 gr 229 TL

  • İçim Kaşar Peyniri 500 gr 229 TL

  • Kaanlar / Bahçıvan Yarım Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 325 TL

  • Sütaş Yam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 259 TL

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 209 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 129,50 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 500 gr 179 TL

  • Şahin Dana Parmak Sucuk 320 gr 399 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 gr 175 TL

  • Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 259 TL

  • Torku Yoğurt 5 Kg 259 TL

  • Piliç Salam 850 gr 87,50 TL

  • Nestle Çokokare Kakaolu Tahıl Gevreği 310 gr 89 TL

  • Antebella Antep Fıstığı Kreması 200 gr 229 TL

  • Kellog's Çikolata Parçacıklı ve Fındıklı Granola 250 gr 109 TL

  • Binboğa Çıtkapak Çiçek Balı 325 gr 89 TL

  • Dondurulmuş Dana Döner 250 gr 189 TL

  • Piliç Nugget 300 gr 49,50 TL

  • Freedo Vini Vanilya 1000 ml 69 TL

  • Freedo Vini Vanilyalı Kakaolu 1000 ml 69 TL

Haftanın Yıldızları

Haftanın Yıldızları

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
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Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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