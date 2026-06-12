article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Hediye
Kitapseverlerin Mayıs Ayında En Çok Okuduğu Kitaplar

etiket Kitapseverlerin Mayıs Ayında En Çok Okuduğu Kitaplar

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
12.06.2026 - 23:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bahar aylarının sonuna gelip yazlık okuma listelerini hazırlamaya başladığımız mayıs ayında edebiyat dünyası oldukça hareketli geçti. Bu ay kitapseverler hem uluslararası ödüllü başyapıtları hem de derinlikli aşk ve gerilim romanlarını sepetlerine ekledi. 

Dünyaca ünlü yazarların çok satan serilerinden tarihe ışık tutan zamansız klasiklere kadar mayıs boyunca elden ele gezen en popüler kitapları sizin için bir araya getirdik!

Bu içerik 07.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Matt Haigin zaman ve yaşam üzerine derin sorgulamalar içeren popüler romanı Gece Yarısı Treni listede!

Matt Haigin zaman ve yaşam üzerine derin sorgulamalar içeren popüler romanı Gece Yarısı Treni listede!

İnsanın pişmanlıklarını, hayattaki farklı seçimlerini ve kaderin kırılma noktalarını büyüleyici bir kurguyla ele alan bu etkileyici eser, mayıs ayı boyunca okurların kitaplıklarına en çok eklediği modern edebiyat keşiflerinden biri oldu.

Gece Yarısı Treni - Matt Haig

Goodreads Okur Ödüllerinde tam 3 dalda finalist seçilerek büyük ses getiren o meşhur roman!

Goodreads Okur Ödüllerinde tam 3 dalda finalist seçilerek büyük ses getiren o meşhur roman!

Sıcak, samimi ve insan ilişkilerini merkezine alan ödüllü anlatımıyla dikkat çeken bu popüler kitap, mayıs aylarında sakin ve sürükleyici bir okuma serüveni arayanların sepetinde ilk sırada yer aldı.

Muhabbet - Virginia Evans

2026 Bagutta Ödülü kazanarak dünya edebiyatında bu dönemin en çok konuşulan eserlerinden biri olan başyapıt!

2026 Bagutta Ödülü kazanarak dünya edebiyatında bu dönemin en çok konuşulan eserlerinden biri olan başyapıt!

İnsan ilişkilerindeki hataları, kaçırılan fırsatları ve yanlış yönlendirilen hayatları sarsıcı bir dille ele alan bu ödüllü roman, mayıs ayında nitelikli edebiyat okurlarının en çok sipariş verdiği kitaplar arasında.

Yanlış Hedef - Domenico Starnone

Genç yetişkin ve aşk temalı kitap tutkunlarının bu ay tek pakette stokladığı 5 kitaplık dev kutu set!

Genç yetişkin ve aşk temalı kitap tutkunlarının bu ay tek pakette stokladığı 5 kitaplık dev kutu set!

Karakterlerin kampüs hayatını, dostluklarını ve tutkulu aşklarını sürükleyici bir dille anlatan bu meşhur seri, yaz tatiline girmeden önce kafa dağıtacak eğlenceli bir okuma maratonu yapmak isteyenlerin favorisi.

Off Campus Serisi Kutu Set 5 Kitap - Elle Kennedy

Alex Schulmanın aile bağlarını ve insan psikolojisini merkezine alan derinlikli romanı 17 Haziran!

Alex Schulmanın aile bağlarını ve insan psikolojisini merkezine alan derinlikli romanı 17 Haziran!

Geçmişin izlerini ve sırların insan yaşamı üzerindeki etkilerini muazzam bir atmosferle aktaran bu etkileyici modern eser, mayıs ayında edebiyat kulüplerinin en çok tartıştığı kitaplardan biri oldu.

17 Haziran - Alex Schulman

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hayatını ertelemekten sıkılanların ve kişisel dönüşüm arayanların mayıs ayındaki başucu kitabı!

Hayatını ertelemekten sıkılanların ve kişisel dönüşüm arayanların mayıs ayındaki başucu kitabı!

Harekete geçmenin, kararsızlıkları geride bırakmanın ve potansiyeli ortaya çıkarmanın pratik yollarını sunan bu popüler rehber, kişisel gelişim kategorisinde bu ay en çok satılanlar listesinde zirveye oynadı.

Bırak Yapsınlar Teorisi - Mel Robbins

Yaşamın değerini ve zamanın hızla akıp gidişini felsefi bir dille özetleyen o zamansız Seneca klasiği!

Yaşamın değerini ve zamanın hızla akıp gidişini felsefi bir dille özetleyen o zamansız Seneca klasiği!

Yüzyıllar öncesinden bugüne ışık tutan, hayatı nasıl daha anlamlı ve kaliteli yaşayabileceğimizi anlatan bu popüler felsefe eseri, mayıs ayında da her yaştan okurun sepetindeki yerini korudu.

Mutlu Yaşam Üzerine Yaşamın Kısalığı Üzerine - Lucius Annaeus Seneca

Kara mizahın en başarılı örneklerinden biri olan ve okurken hem güldüren hem düşündüren İntihar Dükkanı!

Kara mizahın en başarılı örneklerinden biri olan ve okurken hem güldüren hem düşündüren İntihar Dükkanı!

Hayatın absürt yanlarını, distopik bir atmosferde son derece eğlenceli ve sıra dışı bir kurguyla ele alan bu popüler Fransız edebiyatı eseri, mayıs ayında farklı bir tarz denemek isteyenlerin tık rekortmeni oldu.

İntihar Dükkanı - Jean Teule

Alex Schulmanın trend listelerinden inmeyen ve insanı derinden etkileyen bir diğer popüler romanı!

Alex Schulmanın trend listelerinden inmeyen ve insanı derinden etkileyen bir diğer popüler romanı!

Bir tren yolculuğu üzerinden karakterlerin geçmişle hesaplaşmasını ve çarpıcı aile trajedilerini aktaran bu güçlü eser, yazarın mayıs ayında okurlarla en çok buluşan kitaplarının başında geliyor.

Malma İstasyonu - Alex Schulman

Aşkın, bağlılığın ve modern dünyada kadın olmanın getirdiği karmaşayı anlatan etkileyici bir keşif!

Aşkın, bağlılığın ve modern dünyada kadın olmanın getirdiği karmaşayı anlatan etkileyici bir keşif!

Karakterin içsel yolculuğunu ve duygusal iniş çıkışlarını samimi bir dille aktaran bu popüler çağdaş roman, özellikle genç okurların mayıs ayında elinden düşürmediği kitaplar arasında yer aldı.

Adelaide - Genevieve Wheeler

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İkinci Dünya Savaşının gölgesinde iki kız kardeşin direnişini ve sevgisini anlatan tarihi roman!

İkinci Dünya Savaşının gölgesinde iki kız kardeşin direnişini ve sevgisini anlatan tarihi roman!

Tarihin en karanlık dönemlerini muazzam bir kurgu ve duygusal bir derinlikle ele alan bu dünyaca ünlü çok satan eser, mayıs ayında destansı bir hikayeye ortak olmak isteyenlerin ilk tercihi oldu.

Bülbül - Kristin Hannah

2026 Uluslararası Booker Ödülü finalisti seçilerek dünya genelinde büyük bir başarı yakalayan roman!

2026 Uluslararası Booker Ödülü finalisti seçilerek dünya genelinde büyük bir başarı yakalayan roman!

Geleneklerin, özgürlük arayışının ve kimlik mücadelesinin sınırlarını zorlayan sarsıcı olay örgüsüyle öne çıkan bu ödüllü eser, mayıs ayında dünya edebiyatı takipçilerinin en çok satın aldığı kitap seçildi.

Geriye Kalan Kadın - Rene Karabash

Falih Rıfkı Atayın kaleminden çıkan ve tarihimizin en kritik dönemlerine ışık tutan meşhur eser!

Falih Rıfkı Atayın kaleminden çıkan ve tarihimizin en kritik dönemlerine ışık tutan meşhur eser!

Günümüz Türkçesiyle yeniden okurlarla buluşan ve imparatorluğun çöküş dönemindeki acıları, kahramanlıkları anlatan bu anı klasiği, mayıs ayında tarih meraklılarının kütüphanesine eklediği başyapıt oldu.

Zeytindağı Günümüz Türkçesiyle - Falih Rıfkı Atay

Tarık Tufanın insan ruhunun derinliklerine dokunan ve yalnızlığı anlatan o en yeni popüler kitabı!

Tarık Tufanın insan ruhunun derinliklerine dokunan ve yalnızlığı anlatan o en yeni popüler kitabı!

Şehrin sokaklarında kaybolan hayatları, kırık kalpleri ve umudu kendine has şairane bir üslupla aktaran bu etkileyici eser, mayıs ayında Türk edebiyatı okurlarının en çok sipariş verdiği romanlar arasında yer aldı.

Gece Açan Çiçekler - Tarık Tufan

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın