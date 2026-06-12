Kitapseverlerin Mayıs Ayında En Çok Okuduğu Kitaplar
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Bahar aylarının sonuna gelip yazlık okuma listelerini hazırlamaya başladığımız mayıs ayında edebiyat dünyası oldukça hareketli geçti. Bu ay kitapseverler hem uluslararası ödüllü başyapıtları hem de derinlikli aşk ve gerilim romanlarını sepetlerine ekledi.
Dünyaca ünlü yazarların çok satan serilerinden tarihe ışık tutan zamansız klasiklere kadar mayıs boyunca elden ele gezen en popüler kitapları sizin için bir araya getirdik!
Bu içerik 07.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Matt Haigin zaman ve yaşam üzerine derin sorgulamalar içeren popüler romanı Gece Yarısı Treni listede!
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Goodreads Okur Ödüllerinde tam 3 dalda finalist seçilerek büyük ses getiren o meşhur roman!
2026 Bagutta Ödülü kazanarak dünya edebiyatında bu dönemin en çok konuşulan eserlerinden biri olan başyapıt!
Genç yetişkin ve aşk temalı kitap tutkunlarının bu ay tek pakette stokladığı 5 kitaplık dev kutu set!
Alex Schulmanın aile bağlarını ve insan psikolojisini merkezine alan derinlikli romanı 17 Haziran!
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Hayatını ertelemekten sıkılanların ve kişisel dönüşüm arayanların mayıs ayındaki başucu kitabı!
Yaşamın değerini ve zamanın hızla akıp gidişini felsefi bir dille özetleyen o zamansız Seneca klasiği!
Kara mizahın en başarılı örneklerinden biri olan ve okurken hem güldüren hem düşündüren İntihar Dükkanı!
Alex Schulmanın trend listelerinden inmeyen ve insanı derinden etkileyen bir diğer popüler romanı!
Aşkın, bağlılığın ve modern dünyada kadın olmanın getirdiği karmaşayı anlatan etkileyici bir keşif!
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İkinci Dünya Savaşının gölgesinde iki kız kardeşin direnişini ve sevgisini anlatan tarihi roman!
2026 Uluslararası Booker Ödülü finalisti seçilerek dünya genelinde büyük bir başarı yakalayan roman!
Falih Rıfkı Atayın kaleminden çıkan ve tarihimizin en kritik dönemlerine ışık tutan meşhur eser!
Tarık Tufanın insan ruhunun derinliklerine dokunan ve yalnızlığı anlatan o en yeni popüler kitabı!
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