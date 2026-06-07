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Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

etiket Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
07.06.2026 - 13:39
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Bu hafta alışveriş dünyasında tam anlamıyla bir sepet çılgınlığı yaşandı! Kozmetikten modaya, ev düzeninden popüler kitaplara kadar herkesin birbirine tavsiye ettiği ve bu hafta listeleri altüst eden en çok satan ürünleri bir araya getirdik.  

Bu içerik 07.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Bu haftanın tık rekortmeni Clinique Almost Lipstick Black Honey ruj kaçırılmayacak şekilde sadece 1.154 TL!

Bu haftanın tık rekortmeni Clinique Almost Lipstick Black Honey ruj kaçırılmayacak şekilde sadece 1.154 TL!

Dudak rengiyle anında bütünleşerek herkese farklı ve tamamen kusursuz bir böğürtlen tonu veren sosyal medyanın bu tık rekortmeni efsane ruju, günün en çok satan kozmetik fırsatı oldu.

Clinique Almost Lipstick Black Honey

Bu hafta kapış kapış giden Siveno %100 doğal bebek güneş kremi kaçırılmayacak 3 al 2 öde kampanyasında!

Bu hafta kapış kapış giden Siveno %100 doğal bebek güneş kremi kaçırılmayacak 3 al 2 öde kampanyasında!

Leke karşıtı, bitkisel ve vegan formülüyle bebeklerin hassas tenini güneşin zararlı ışınlarından koruyan bu 50 ml'lik popüler koruyucu, markanın çok al az öde fırsatıyla bu hafta annelerin en çok stokladığı ürün oldu.

Siveno 100 Doğal Bebek Güneş Kremi SPF 50

Ray-Ban unisex güneş gözlüğü zamansız tasarımı ve kaliteli cam yapısıyla yaz kombinlerinin imza parçası!

Ray-Ban unisex güneş gözlüğü zamansız tasarımı ve kaliteli cam yapısıyla yaz kombinlerinin imza parçası!

Her yüz tipine mükemmel uyum sağlayan asil çerçevesi ve gözleri güneşin zararlı ışınlarından koruyan yüksek filtreli camlarıyla öne çıkan bu ikonik model, ömürlük bir yatırım parçası.

%10 indirim kodumuz var ''onedio10''.

Ray-Ban Güneş Gözlüğü

Animal Joy Protein Pankek Mix fit beslenenlerin ve sporcuların kahvaltı rutinini kolaylaştırıyor!

Animal Joy Protein Pankek Mix fit beslenenlerin ve sporcuların kahvaltı rutinini kolaylaştırıyor!

Yüksek proteinli içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi veren ve dakikalar içinde pratik bir şekilde hazırlanan bu lezzetli karışım, sağlıklı beslenme sepetlerinin bu haftaki favorisi.

''onedio15'' koduyla ekstra indirim fırsatı !

Animal joy Protein Pankek Mix

PAEN Basic unisex oversize tişört 1.049 TL yerine net bir fiyat düşüşüyle sadece 659 TL!

PAEN Basic unisex oversize tişört 1.049 TL yerine net bir fiyat düşüşüyle sadece 659 TL!

1.049 TL yerine %37 net fiyat düşüşüyle sadece 659 TL'ye gelen %100 pamuklu bu rahat model, rahatlığı ve kalitesiyle bu hafta gardıropların en çok satan kurtarıcısı oldu. 

PAEN Basic Unisex Oversize T-shirt

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Dermoten Kaş Kirpik Serumu düzenli kullanımda daha gür ve uzun kirpikler vadeden formülüyle listede!

Dermoten Kaş Kirpik Serumu düzenli kullanımda daha gür ve uzun kirpikler vadeden formülüyle listede!

İçeriğindeki vitamin ve bitkisel özler sayesinde dökülen, zayıflayan kaş ve kirpikleri kökten uca besleyen bu 20 ml'lik bakım serumu, bu haftanın en çok satan kişisel bakım ürünlerinin başında geliyor.

Dermoten Kaş Kirpik Serumu 20 ml

Kahve Dünyası Lavi Antep fıstıklı çikolatalarda beklenen 2. ürün sadece 1 TL kampanyası çok sattı!

Kahve Dünyası Lavi Antep fıstıklı çikolatalarda beklenen 2. ürün sadece 1 TL kampanyası çok sattı!

Yumuşacık sütlü çikolatası ve içindeki yoğun fıstık dolgusuyla bilinen bu 300 gramlık dev paket, sepet aşamasındaki ikincisi 1 TL avantajıyla tam anlamıyla stok yapmalık bir lezzet fırsatı sunuyor.

Kahve Dünyası Lavi Sütlü Antep Fıstıklı Çikolata 300 g

Kiwi uzaktan kumandalı tavan tipi vantilatör yaz sıcaklarında sessiz ve etkili bir serinlik arayanlara özel!

Kiwi uzaktan kumandalı tavan tipi vantilatör yaz sıcaklarında sessiz ve etkili bir serinlik arayanlara özel!

6 fan kanadı, ışıklı tasarımı ve uzaktan kumanda konforuyla öne çıkan bu pratik Kiwi vantilatör, odanın havasını gürültü yapmadan ferahlatmak isteyenlerin bu hafta ilk tercihi oldu.

Kiwi Işıklı Uzaktan Kumandalı Tavan Tipi Vantilatör

Damga premium yazlık keten jogger pantolon seti tek pakette tam üç farklı renk seçeneği sunuyor!

Damga premium yazlık keten jogger pantolon seti tek pakette tam üç farklı renk seçeneği sunuyor!

Nefes alan keten dokusu ve beli rahatsız etmeyen konforlu jogger kesimiyle öne çıkan bu 3lü paket, tek seferde yazlık dolabını yenilemek isteyenlerin sepetinde.

Damga 3 Adet Erkek Premium Yazlık Jogger Keten Pantolon

Alex Schulmanın çok konuşulan romanı 17 Haziran sürpriz fiyatıyla kitaplığınızı zenginleştirmeye geliyor!

Alex Schulmanın çok konuşulan romanı 17 Haziran sürpriz fiyatıyla kitaplığınızı zenginleştirmeye geliyor!

Aile bağlarını, geçmişin izlerini ve insan psikolojisini sarsıcı bir dille ele alan bu etkileyici modern eser, bu haftanın en çok satın alınan kitapları arasında yer alıyor.

17 Haziran - Alex Schulman

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Orret Home araç kapı organizeri araba içindeki tüm o dağınıklığı tek hamlede ortadan kaldırıyor!

Orret Home araç kapı organizeri araba içindeki tüm o dağınıklığı tek hamlede ortadan kaldırıyor!

Telefon tutucu alanı, bardaklığı ve saklama gözüyle tüm araç modellerine mükemmel uyum sağlayan bu pratik kapı organizeri, seyahatlerde cep telefonu ve küçük eşyaların elinizin altında düzenli durmasını sağlıyor.

Orret Home Araç Kapı Organizeri ve Bardaklık

İskender Palanın kaleminden çıkan tarihi ve gizem dolu romanı Soygun sürpriz bir etiketle listede!

İskender Palanın kaleminden çıkan tarihi ve gizem dolu romanı Soygun sürpriz bir etiketle listede!

Zengin kurgusu, akıcı anlatımı ve okuyucuyu ters köşe yapan olay örgüsüyle öne çıkan bu etkileyici eser, yazlık okuma listesi hazırlayanların bu hafta sepetine eklediği yeni keşiflerden biri.

Soygun - İskender Pala

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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