Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bu hafta alışveriş dünyasında tam anlamıyla bir sepet çılgınlığı yaşandı! Kozmetikten modaya, ev düzeninden popüler kitaplara kadar herkesin birbirine tavsiye ettiği ve bu hafta listeleri altüst eden en çok satan ürünleri bir araya getirdik.
Bu içerik 07.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu haftanın tık rekortmeni Clinique Almost Lipstick Black Honey ruj kaçırılmayacak şekilde sadece 1.154 TL!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu hafta kapış kapış giden Siveno %100 doğal bebek güneş kremi kaçırılmayacak 3 al 2 öde kampanyasında!
Ray-Ban unisex güneş gözlüğü zamansız tasarımı ve kaliteli cam yapısıyla yaz kombinlerinin imza parçası!
Animal Joy Protein Pankek Mix fit beslenenlerin ve sporcuların kahvaltı rutinini kolaylaştırıyor!
PAEN Basic unisex oversize tişört 1.049 TL yerine net bir fiyat düşüşüyle sadece 659 TL!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dermoten Kaş Kirpik Serumu düzenli kullanımda daha gür ve uzun kirpikler vadeden formülüyle listede!
Kahve Dünyası Lavi Antep fıstıklı çikolatalarda beklenen 2. ürün sadece 1 TL kampanyası çok sattı!
Kiwi uzaktan kumandalı tavan tipi vantilatör yaz sıcaklarında sessiz ve etkili bir serinlik arayanlara özel!
Damga premium yazlık keten jogger pantolon seti tek pakette tam üç farklı renk seçeneği sunuyor!
Alex Schulmanın çok konuşulan romanı 17 Haziran sürpriz fiyatıyla kitaplığınızı zenginleştirmeye geliyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orret Home araç kapı organizeri araba içindeki tüm o dağınıklığı tek hamlede ortadan kaldırıyor!
İskender Palanın kaleminden çıkan tarihi ve gizem dolu romanı Soygun sürpriz bir etiketle listede!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın