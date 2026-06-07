Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Bu hafta alışveriş dünyasında tam anlamıyla bir sepet çılgınlığı yaşandı! Kozmetikten modaya, ev düzeninden popüler kitaplara kadar herkesin birbirine tavsiye ettiği ve bu hafta listeleri altüst eden en çok satan ürünleri bir araya getirdik.

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