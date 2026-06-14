Kahve Tercihlerine Göre Hangi Sanat Dalına Yatkınsın?

Gözlerin sadece bakmıyor, adeta her anı tarayıp beynine kaydediyor! Sen bir kahveciye gittiğinde kahvenin tadından önce bardağın tasarımına, mekanın ışığına ve o ortamın 'vibe'ına bakıyorsun. Hayatı düz bir çizgi olarak değil, renklerin ve ışığın kaotik bir uyumu olarak görüyorsun. Yanlışlıkla dökülen kahve lekesinde bile soyut bir şaheser görebilecek o vizyon sadece sende var. Görsel algın o kadar yüksek ki, sıradan bir gün bile senin zihninde devasa bir sergiye dönüşüyor. Fırçayı, boyayı ya da kamerayı eline alma vaktin çoktan gelmiş de geçiyor bile!