Kahve Tercihlerine Göre Hangi Sanat Dalına Yatkınsın?
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Güne kahvesiz başlayamayanlardan mısın, yoksa kahveyi sadece derin sohbetlerin bahanesi olarak görenlerden mi? Merak etme, burada seni yargılamak yok!
Şimdi arkana yaslan, kahvenden bir yudum al ve soruları içinden geldiği gibi yanıtla. Ruhunun hangi sanat dalıyla beslendiğini şıp diye buluyoruz!
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1. Sabah gözünü açtın, mutfağa doğru zombi gibi ilerliyorsun. İlk bardağı nasıl hazırlarsın?
2. Kahvenin yanına tatlı eşlikçiler koymayı ne kadar seversin?
3. Soğuk kahve sadece yazın içilir, kışın içenleri anlayamıyorum.
4. Tek bir fincan kahveyle bir ünlüyle sohbet edeceksin. Kimi seçerdin?
5. Kahve içtiğin ideal ortam nasıl olmalı?
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6. Gece 02:00. Kahve içer misin?
7. Kahve zincirlerindeki o şuruplu kahveler hakkında ne düşünüyorsun?
8. Kahvene süt ekleme alışkanlığın nedir?
İçindeki Picasso’yu daha fazla saklayamazsın!
Kahve bahane, kelimeler şahane!
Hayatı bir klip gibi yaşayan ruh!
Hayatın başrolü, sahne ışıkları senin üzerinde!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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