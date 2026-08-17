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Evini Dış Dünyadan İzole Huzurlu Bir Yere Dönüştüren “Yavaş Yaşam” Akımı Nedir?

etiket Evini Dış Dünyadan İzole Huzurlu Bir Yere Dönüştüren “Yavaş Yaşam” Akımı Nedir?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
17.08.2026 - 13:31
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Günlük hayatın temposu biraz yorucu olabiliyor. Sabah gözümüzü açtığımız anda telefona ve bildirimlere bakıyoruz, aklımızdan işlerimizi ve sorumluluklarımızı geçiriyoruz. Bu süreç gün bitene kadar devam ediyor... 

Bu yüzden sizlere yavaş yaşam anlayışını anlatmaya geldik. Hayatı tamamen durdurmanızı ya da sorumluluklardan kaçmanızı söylemeyeceğiz! Zamanı nasıl daha bilinçli geçirebileceğinizi anlatacağız. 

Gelin, yavaş yaşam nedir ve nasıl yavaş yaşayabiliriz bakalım!

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1. İlk olarak eviniz dinlenme alanı olsun.

Evinizi eşyalarınızı bıraktığınız ve sadece uyuduğunuz bir alan olarak düşünmeyi bırakmalısınız. Sizi dinlendiren bir atmosfere sahip olmalı. Gün içinde yaşadığınız tüm yorgunlukları atabileceğiniz, nefes alabileceğiniz bir alan haline getirmelisiniz. Bunun için evinizde bir köşe hazırlayabilirsiniz. Mesela pencere kenarına bir koltuk ya da rahat bir sandalye koyabilirsiniz. Orada sadece havayı hissetmek, dışarıyı seyretmek bile iyi gelecektir.

2. Evinizdeki gereksiz eşyalardan arının.

Yavaş yaşamın içinde yer alan şeylerden biri ihtiyaç duyduklarınızı elde tutmak, diğerlerine veda etmektir. Bunların arasında eşyalar da var. Evinizde çok fazla gereksiz eşyanın olması zihninizi karmaşaya sürükleyebilir. Bu, istediğiniz dekorasyonu yapmanıza engel değil. Sadece gereksiz gördüklerinizi evinizden uzaklaştırmanız gerektiğini söylüyoruz.

3. Sabahları telefonu elinize almayın.

Güne başlarken telefona bakmak birçoğumuzun alışkanlığı haline geldi. Yataktan çıkmadan bir süre telefona bakıp uzanıyoruz. Oysa kalkıp perdeleri açabilir, evi havalandırabilir, bir bardak su içerek sakin bir şekilde kahvaltınızı hazırlayabilirsiniz. Günün ilk birkaç dakikasında başkalarının hayatını izlemek yerine kendi hayatınıza vakit ayırabilirsiniz.

4. Kahve ya da çay içişinizi bir rutin haline getirin.

Basit ve sıradan gördüğünüz anları güzelleştirin! Bir fincan kahvenizi hızlı bir şekilde tüketmek yerine kendinize bir mola anı yaratın. Yavaş bir şekilde kahvenizi hazırlayabilir, fincanınızı özenerek seçebilir ve kahve kokusunu almaya çalışabilirsiniz. Kahvenizi yudumlarken hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kahvenizi düşünerek kahvenizi yudumlayın, kısacası anın farkında olun.

5. Evinizde doğal ışık bulundurun.

Evin atmosferini değiştirmeniz gerektiğini söylemiştik. Bu noktada doğal ışıkları evinize davet edebilirsiniz! Gündüz, zaten güneşin hem tatlı ısısından hem de ışığından yararlanın. Akşamları ise güçlü ışıklar yerine mum ışıklarını ya da yumuşak aydınlatmaları tercih edebilirsiniz. Evinizin atmosferi her adımda size huzur veren bir yapıda olabilir.

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6. Bitkilere yer açın.

Evinize canlılık katmak istiyorsanız kesinlikle bitkilere bakmalısınız! Büyük bitkiler almanıza gerek yok. Eğer bitki bakmaya yeni başlayan biriyseniz küçük bitkiler bile evinize huzur getirecektir. Bu bitkilere bakmak, onlarla ilgilenmek günlük hayatın hızını yavaşlatır. Onların canlılarıyla ilgilenirken kendinize de canlılık katarsınız.

7. Ev işlerini acele bir şekilde yapmayın.

En başta dediğimiz gibi, yavaş yaşam tüm işlerden el ayak çekmek değildir. Sanki yarış halindeymiş gibi her şeyi çok hızlı bir şekilde yapmanızın önüne geçen bir anlayıştır. Ev temizliğinde de işlerin hepsini bir anda bitirmeye odaklanmamalısınız. Günlük hayatın doğal parçaları olduklarını bilerek ilerlerseniz yavaşlamaya başlarsınız.

8. Yemekleri yavaş bir şekilde hazırlayın.

Mutfakta geçirilen vakit... Hazır yemeklerden uzaklaşarak biraz mutfağı keşfetmeye ne dersiniz? Yavaşça sebzeleri doğrayabilir, sofrayı hazırlayabilir ve yemeğin kokusuyla mest olabilirsiniz. Bu hazırlanan yemeğin sadece karın doyurmak için olmadığını bilin. Kendinize ve bedeninize vakit ayırdığınız bir şey!

9. Ekransız alanlar oluşturun.

Evet, hem telefon hem de bilgisayar hayatımızın çok önemli bir parçası. Yine de evin her köşesinde olmalarına gerek yok. Mesela yatak odasında ya da yemek masasında ekransız vakit geçirebilirsiniz. Yemeğinizi yerken bir şeyler izlemek yerine sadece yemeğinize odaklanabilirsiniz. Yatmadan önce telefondan bir şeylere bakmak yerine düşüncelerinize dalabilirsiniz.

10. Evinizin kokusuna dikkat edin.

Benimseyebileceğiniz bir kokusu olsun evinizin. Sevdiğiniz bir çiçeğin kokusu olabilir ya da taze demlenmiş kahvenin kokusu... Tabii ki evinizi yoğun kokularla doldurmanıza gerek yok. Hafif ve sizi rahatsız etmeyecek doğal kokular seçebilirsiniz. Evinize adım attığınızda size merhaba diyen bir kokunun olması huzurlu hissetmenizi sağlayacaktır!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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