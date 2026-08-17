Evini Dış Dünyadan İzole Huzurlu Bir Yere Dönüştüren “Yavaş Yaşam” Akımı Nedir?
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Günlük hayatın temposu biraz yorucu olabiliyor. Sabah gözümüzü açtığımız anda telefona ve bildirimlere bakıyoruz, aklımızdan işlerimizi ve sorumluluklarımızı geçiriyoruz. Bu süreç gün bitene kadar devam ediyor...
Bu yüzden sizlere yavaş yaşam anlayışını anlatmaya geldik. Hayatı tamamen durdurmanızı ya da sorumluluklardan kaçmanızı söylemeyeceğiz! Zamanı nasıl daha bilinçli geçirebileceğinizi anlatacağız.
Gelin, yavaş yaşam nedir ve nasıl yavaş yaşayabiliriz bakalım!
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1. İlk olarak eviniz dinlenme alanı olsun.
2. Evinizdeki gereksiz eşyalardan arının.
3. Sabahları telefonu elinize almayın.
4. Kahve ya da çay içişinizi bir rutin haline getirin.
5. Evinizde doğal ışık bulundurun.
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6. Bitkilere yer açın.
7. Ev işlerini acele bir şekilde yapmayın.
8. Yemekleri yavaş bir şekilde hazırlayın.
9. Ekransız alanlar oluşturun.
10. Evinizin kokusuna dikkat edin.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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