Evini Dış Dünyadan İzole Huzurlu Bir Yere Dönüştüren “Yavaş Yaşam” Akımı Nedir?

Evinizi eşyalarınızı bıraktığınız ve sadece uyuduğunuz bir alan olarak düşünmeyi bırakmalısınız. Sizi dinlendiren bir atmosfere sahip olmalı. Gün içinde yaşadığınız tüm yorgunlukları atabileceğiniz, nefes alabileceğiniz bir alan haline getirmelisiniz. Bunun için evinizde bir köşe hazırlayabilirsiniz. Mesela pencere kenarına bir koltuk ya da rahat bir sandalye koyabilirsiniz. Orada sadece havayı hissetmek, dışarıyı seyretmek bile iyi gelecektir.