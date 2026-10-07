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Denizden Fışkırdı, Fiyatı 50 Liraya Düştü: Vatandaş Akın Etti

Denizden Fışkırdı, Fiyatı 50 Liraya Düştü: Vatandaş Akın Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 18:48
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1 Eylül’de başlayan balık av sezonunun ardından Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğu tezgâhlara yansıdı. Sezon başında tanesi 100 liradan satılan palamut, av miktarının artmasıyla birlikte 50 liraya kadar geriledi. Fiyatların yarı yarıya düşmesini fırsat bilen vatandaşlar balıkçı tezgâhlarına yoğun ilgi gösterdi.

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Tezgâhlarda yaklaşık 800-900 gram ağırlığındaki palamutların tanesi 50 liradan satışa sunulurken, bazı tezgâhlarda 4 adet iri palamut 200 liradan, daha küçük boydaki 5 adet palamut ise yine 200 liradan alıcı buldu.

Tezgâhlarda yaklaşık 800-900 gram ağırlığındaki palamutların tanesi 50 liradan satışa sunulurken, bazı tezgâhlarda 4 adet iri palamut 200 liradan, daha küçük boydaki 5 adet palamut ise yine 200 liradan alıcı buldu.

Uygun fiyatları gören vatandaşlar tezgâh önlerinde yoğunluk oluştururken, birçoğunun palamudu kış aylarında tüketmek üzere çok sayıda satın aldığı görüldü.

Balık alışverişi sırasında vatandaşların birbirlerine balık pişirme yöntemleri hakkında tavsiyelerde bulunması dikkat çekti.

Balık alışverişi sırasında vatandaşların birbirlerine balık pişirme yöntemleri hakkında tavsiyelerde bulunması dikkat çekti.

Palamut bolluğunun fiyatlara olumlu yansıdığını belirten balıkçı Aydın Ceylan, 'Biz kendimizden de fedakârlık yaparak bugün 50 liradan satışa başladık. Kâr marjını aşağı çektik, halk bol bol yesin. 4 tanesi 200 lira olanların tanesi 800-900 gram geliyor. Süper bir rağbet var' değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer balıkçı Gökmen Ceylan ise ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, "Fındıktan ucuz, insanlar 20'şer tane alıyor. Palamut adeta denizden fışkırdı, halk bol bol yesin. 10 tane palamut 500 lira" dedi.

Bir diğer balıkçı Gökmen Ceylan ise ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, "Fındıktan ucuz, insanlar 20'şer tane alıyor. Palamut adeta denizden fışkırdı, halk bol bol yesin. 10 tane palamut 500 lira" dedi.

Palamut fiyatlarını oldukça uygun bulan vatandaşlar ise bu yılki bereketten memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Tanesi 50 liraya kadar düşen palamudun özellikle kalabalık aileler için bütçe dostu ve besleyici bir seçenek olduğunu belirten tüketiciler, sezonun böyle devam etmesini temenni etti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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