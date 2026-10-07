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Yaşam
Çölü Kömür Külüyle Kaplamaya Başladılar

Çölü Kömür Külüyle Kaplamaya Başladılar

Çin
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 17:50
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Çöllere kurulan güneş enerjisi santralleri temiz elektrik üretiyor ama rüzgârla savrulan kum bu tesislerin ekipmanına zarar verebiliyor. Çin'in Gansu eyaletinde araştırmacılar, kumu yerinde tutmak için yakındaki termik santrallerden çıkan kömür külünü deniyor. 

Ayrıntılar haberimizde.

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Deneme alanları Tengger Çölü'nün kenarındaki üç ayrı güneş santraline yayılıyor.

Deneme alanları Tengger Çölü'nün kenarındaki üç ayrı güneş santraline yayılıyor.

Proje 2024'te PowerChina'ya bağlı Pekin Mühendislik Şirketi tarafından başlatıldı. Amaç, panellerin arasında ve altında çöl bitkilerini yaşatarak kumun ekipmana zarar vermesini önlemek. Jiuduntan, Longyu ve Minqin santralleri sırasıyla hareketli kumul, tuzlu toprak ve çakıllı çöl koşullarını temsil ediyor.

Çalışmayı 20 kişilik bir araştırma ekibi yürütüyor. Santrallerin bulunduğu Wuwei, Çin'de çölleşmenin en ağır yaşandığı bölgelerden biri. Bölgede bitki örtüsü kısa süre öncesine kadar yüzde 5'in çok altındaydı.

Termik santrallerin geride bıraktığı uçucu kül, kumu sabitleyen bir malzemeye dönüştürülüyor.

Termik santrallerin geride bıraktığı uçucu kül, kumu sabitleyen bir malzemeye dönüştürülüyor.

Yüksek lisansını bitirir bitirmez projeye katılan Liu Ziyue, kömür külünü kum sabitleyen ürünlere dönüştürmek üzerinde çalışıyor. Liu, konuyla ilgili 'Yakındaki kömürlü termik santraller katı atık olarak büyük miktarda uçucu kül üretiyor' dedi. Külü çevre dostu malzemelere çevirmenin yerel bir kirleticiyi faydalı bir kaynağa dönüştürdüğünü ve maliyeti de düşük tuttuğunu anlattı.

Uçucu külün toprağı tutma gücü başka çalışmalarda da incelendi. Çakıllı çöl maden alanları üzerine yapılan bir rüzgâr tüneli deneyinde, külle işlenen topraktaki rüzgâr aşınması yüzde 23 azaldı. Külün suyla tepkimesinden oluşan ürünler toprak gözeneklerini doldurup taneleri birbirine daha sıkı bağladı.

İlk denemelerde kül plakaları çatladı, toprağa atılan tohumlar da filizlenmedi.

İlk denemelerde kül plakaları çatladı, toprağa atılan tohumlar da filizlenmedi.

Liu bu yüzden karışımın formülünü sahadaki gözlemlere göre sürekli değiştirmek zorunda kaldı. 'Gerçek kusurları görmek için sahada olmanız gerekiyor. Bunlar çoğu zaman laboratuvarda ortaya çıkmıyor' diye konuştu.

Ekip, kumu tutan diğer yapıları da yeniliyor. Geleneksel saman ızgaralar 3-5 yıl sonra etkisini yitirdiği için bitki lifi, polilaktik asit (PLA) ve yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) yapılan ağlar deneniyor. Bitki lifinden ağlar doğada tamamen çözünebiliyor, PLA ve HDPE ağlar ise 10 yıldan uzun kullanılabiliyor.

İki yılı aşkın denemenin ardından bazı çöl bitkileri santral alanında kök salmaya başladı.

İki yılı aşkın denemenin ardından bazı çöl bitkileri santral alanında kök salmaya başladı.

Santrallere getirilen onlarca tür arasında saksavul, Nitraria ve Calligonum mongolicum gibi kuma dayanıklı bitkiler tutundu. Bitki örtüsü genişledikçe ceylan, tavşan ve tilkiler de alanda düzenli olarak dolaşmaya başladı.

Ekip, yöntemleri daha geniş ölçekte sınamak için 53 hektarlık bir deneme alanı kuruyor. Çin Ulusal Ormancılık ve Otlak İdaresi de haziranda, büyük bölümünü aynı şirketin hazırladığı güneş enerjisiyle çölleşmeyle mücadele teknik standardını yayımladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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