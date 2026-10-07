Çölü Kömür Külüyle Kaplamaya Başladılar

Yüksek lisansını bitirir bitirmez projeye katılan Liu Ziyue, kömür külünü kum sabitleyen ürünlere dönüştürmek üzerinde çalışıyor. Liu, konuyla ilgili 'Yakındaki kömürlü termik santraller katı atık olarak büyük miktarda uçucu kül üretiyor' dedi. Külü çevre dostu malzemelere çevirmenin yerel bir kirleticiyi faydalı bir kaynağa dönüştürdüğünü ve maliyeti de düşük tuttuğunu anlattı.

Uçucu külün toprağı tutma gücü başka çalışmalarda da incelendi. Çakıllı çöl maden alanları üzerine yapılan bir rüzgâr tüneli deneyinde, külle işlenen topraktaki rüzgâr aşınması yüzde 23 azaldı. Külün suyla tepkimesinden oluşan ürünler toprak gözeneklerini doldurup taneleri birbirine daha sıkı bağladı.