Çölü Kömür Külüyle Kaplamaya Başladılar
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Çöllere kurulan güneş enerjisi santralleri temiz elektrik üretiyor ama rüzgârla savrulan kum bu tesislerin ekipmanına zarar verebiliyor. Çin'in Gansu eyaletinde araştırmacılar, kumu yerinde tutmak için yakındaki termik santrallerden çıkan kömür külünü deniyor.
Ayrıntılar haberimizde.
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Deneme alanları Tengger Çölü'nün kenarındaki üç ayrı güneş santraline yayılıyor.
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Termik santrallerin geride bıraktığı uçucu kül, kumu sabitleyen bir malzemeye dönüştürülüyor.
İlk denemelerde kül plakaları çatladı, toprağa atılan tohumlar da filizlenmedi.
İki yılı aşkın denemenin ardından bazı çöl bitkileri santral alanında kök salmaya başladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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