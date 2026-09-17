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Kömür Külünü Yola Döktüler: Yıllar Sonra Şaşırtan Sonuç Ortaya Çıktı

Kömür Külünü Yola Döktüler: Yıllar Sonra Şaşırtan Sonuç Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 19:43
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Kömürle çalışan termik santraller elektrik üretirken geride devasa miktarda kül bırakıyor ve bu külün çoğu çöplerde son buluyor. ABD'de mühendisler ise bu atığın aslında çöpe gitmeyecek kadar değerli olabileceğini düşündü ve 1988'de sıradışı bir deneye imza attı: Kentucky'deki bir kara yolunun temeline doğrudan santral külünü serdiler.

İşte detaylar...

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Kentucky Üniversitesi'nden mühendisler McCracken County'deki 3074 numaralı eyalet yolunda üç ayrı deneysel bölüm oluşturdu.

Kentucky Üniversitesi'nden mühendisler McCracken County'deki 3074 numaralı eyalet yolunda üç ayrı deneysel bölüm oluşturdu.

Karşılaştırma yapabilmek için bir de hiçbir kül karışımı içermeyen normal bir kontrol bölümü bırakıldı. Bölümlerden birinin temelinde akışkan yataklı yakma sürecinden arta kalan kalıntı, standart taş agregası ve uçucu kül karışımı kullanılırken, ikinci bölümde göletlerde biriken uçucu kül, hidratlı kireç ve sıkı dereceli agrega bir araya getirildi. Üçüncü bölümün alt temelinde ise gölet külü, aynı yakma sürecinin kalıntısıyla sertleştirildi.

Üç farklı bölümde üç farklı kül karışımı denendi, her biri yaklaşık 230 metre uzunluğunda ve 6,7 metre genişliğinde inşa edildi.

Üç farklı bölümde üç farklı kül karışımı denendi, her biri yaklaşık 230 metre uzunluğunda ve 6,7 metre genişliğinde inşa edildi.

Akışkan yataklı yakma kalıntısı içeren iki bölüm, malzemenin aşırı genleşmesi yüzünden başarısız sayıldı ve sonunda sökülüp geleneksel malzemelerle yeniden yapıldı. 

Buna karşılık uçucu kül, hidratlı kireç ve agrega karışımından oluşan üçüncü bölüm yıllarca hiçbir ciddi hasar göstermeden hizmet verdi; bu bölümde oluşan tekerlek izi kontrol bölümünden bile daha azdı, sıkıştırılmamış basınç testlerinde de mükemmel dayanım ölçüldü. Araştırmacılar bu sonucu, atık uçucu külün sertleştirilmiş yol temeli yapımında başarıyla kullanılabileceğinin bir kanıtı olarak değerlendirdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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