Kömür Külünü Yola Döktüler: Yıllar Sonra Şaşırtan Sonuç Ortaya Çıktı
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Kömürle çalışan termik santraller elektrik üretirken geride devasa miktarda kül bırakıyor ve bu külün çoğu çöplerde son buluyor. ABD'de mühendisler ise bu atığın aslında çöpe gitmeyecek kadar değerli olabileceğini düşündü ve 1988'de sıradışı bir deneye imza attı: Kentucky'deki bir kara yolunun temeline doğrudan santral külünü serdiler.
İşte detaylar...
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Kentucky Üniversitesi'nden mühendisler McCracken County'deki 3074 numaralı eyalet yolunda üç ayrı deneysel bölüm oluşturdu.
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Üç farklı bölümde üç farklı kül karışımı denendi, her biri yaklaşık 230 metre uzunluğunda ve 6,7 metre genişliğinde inşa edildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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