Yollara Kendi Kendini Isıtan Beton Döküyorlar: Kar ve Buz Artık Sorun Olmayacak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Michigan State Üniversitesi'nden mühendisler, kışın kendi kendini ısıtabilen bir beton geliştirdi. Beton, güneşten aldığı enerjiyi depolayıp hava donma noktasına yaklaştığında bunu ısıya çevirerek kar ve buzu eritmeyi hedefliyor. Kampüse döşenen ilk deneme plakaları bu kış gerçek koşullarda test edilecek.
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beton, güneşten aldığı ısıyı depoluyor ve hava donma noktasına yaklaşınca bu ısıyı geri veriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk testlerde insan saçından ince çatlaklar kendiliğinden kapandı, beton 900 kiloya yakın ağırlığa dayandı.
Kampüste dört farklı karışımdan oluşan beton plakalar, kış boyunca gerçek koşullarda test edilecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın