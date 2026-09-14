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Yollara Kendi Kendini Isıtan Beton Döküyorlar: Kar ve Buz Artık Sorun Olmayacak

Yollara Kendi Kendini Isıtan Beton Döküyorlar: Kar ve Buz Artık Sorun Olmayacak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 11:46
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Michigan State Üniversitesi'nden mühendisler, kışın kendi kendini ısıtabilen bir beton geliştirdi. Beton, güneşten aldığı enerjiyi depolayıp hava donma noktasına yaklaştığında bunu ısıya çevirerek kar ve buzu eritmeyi hedefliyor. Kampüse döşenen ilk deneme plakaları bu kış gerçek koşullarda test edilecek.

İşte detaylar.

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Beton, güneşten aldığı ısıyı depoluyor ve hava donma noktasına yaklaşınca bu ısıyı geri veriyor.

Beton, güneşten aldığı ısıyı depoluyor ve hava donma noktasına yaklaşınca bu ısıyı geri veriyor.

Michigan State Üniversitesi mühendisleri, güneşten aldığı enerjiyi depolayıp donma noktasına yaklaşan havada ısı olarak geri veren özel bir beton formülü geliştirdi. 

Projeyi yürüten Yardımcı Profesör Qingxu 'Bill' Jin, 'Bu beton geleceğin teknolojisi, kentsel altyapıyı kökten değiştirebilir' dedi. Amaç, kar küreme ve tuzlama ihtiyacını azaltarak yolları kışın daha güvenli hale getirmek.

İlk testlerde insan saçından ince çatlaklar kendiliğinden kapandı, beton 900 kiloya yakın ağırlığa dayandı.

İlk testlerde insan saçından ince çatlaklar kendiliğinden kapandı, beton 900 kiloya yakın ağırlığa dayandı.

Beton hem esneyebiliyor hem de kendi kendini onarabiliyor. İlk testlerde insan saçından daha ince çatlakların kendiliğinden kapandığı görüldü. Malzeme, ortalama bir otomobilin yarısına denk gelen yaklaşık 900 kilogramlık yüke çatlamadan dayanabiliyor. Kasım 2025'te teknoloji için geçici bir patent başvurusu yapıldı.

Kampüste dört farklı karışımdan oluşan beton plakalar, kış boyunca gerçek koşullarda test edilecek.

Kampüste dört farklı karışımdan oluşan beton plakalar, kış boyunca gerçek koşullarda test edilecek.

Testler, kampüsteki Engineering Research Court'ta kurulan dört farklı karışımdan oluşan plakalarla yürütülüyor. Yer altına döşenen teller, yayaların betona etkisini ve ısıtma performansını kış boyunca izleyecek. 

MSU Rektörü Kevin Guskiewicz, 'Michigan'ın zorlu ikliminde kaplama malzemeleri mühendisliğini ilerletmek küçük bir iş değil' dedi. Araştırmacılar, teknoloji beklendiği gibi çalışırsa bakım maliyetlerinin belirgin şekilde azalacağını umuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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