Beynin Eski Anılara Yeni Bilgileri Nasıl Eklediği Ortaya Çıktı: Hafızanın Gizli Ayar Düğmesi Bulundu

Hafıza, aynı anda birbirine zıt iki işi yürütmek zorunda. Bir yandan birbirine çok benzeyen deneyimler arasındaki küçük farkları yakalaması gerekiyor. Öte yandan zaten kaydedilmiş anıların her yeni bilgiyle bozulmasını da engellemesi lazım. Her gün aynı yoldan işe giderken bugünkü yolculuğu dünkünden ayırabilmemiz ya da yıllardır gittiğimiz bir kafenin yenilenmiş halini eski haliyle karıştırmamamız bu dengenin sonucu.

İspanya'nın Alicante kentindeki Sinirbilim Enstitüsü'nden (IN CSIC-UMH) araştırmacılar, bu dengenin nasıl kurulduğunu inceledi. İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC) ile Miguel Hernández Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü enstitüdeki ekip, bulgularını PLOS Biology dergisinde yayımladı.

Araştırmanın odağında, hafızanın merkezi sayılan hipokampusun bir parçası olan dentat girus var. Yeni anıların oluşmasında görev alan bu bölgede bulunan özel bir sinir hücresi türü, çevresindeki hücrelerin faaliyetini baskılayarak bir tür fren işlevi görüyor. Ekibe göre bu fren, yeni deneyimlerin hafızaya nasıl ekleneceğini belirleyen ayar düğmesi gibi çalışıyor.