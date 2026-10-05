Beynin Eski Anılara Yeni Bilgileri Nasıl Eklediği Ortaya Çıktı: Hafızanın Gizli Ayar Düğmesi Bulundu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Mahallenizdeki eski bir binanın yıkılıp yerine yenisinin yapıldığını düşünün. Binanın eski halini, iskelelerle çevrili inşaat dönemini ve bitmiş görüntüsünü ayrı ayrı hatırlayabiliyoruz; üstelik bu üç anı birbirine karışmıyor. İspanyol bilim insanları, beynin bunu nasıl başardığına dair önemli bir ipucu buldu. Kilit rolde hafızanın merkezindeki küçük bir bölge ve orada çalışan bir tür fren sistemi var.
Kaynak: Euronews
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyin benzer anıları ayırırken eskilerini de sağlam tutmak zorunda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fren gevşeyince fareler benzer deneyimleri daha iyi ayırt etti
Bulgular hafızayı etkileyen hastalıkların anlaşılmasına ışık tutabilir
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın