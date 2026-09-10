Uykusuz Kaldığınız Gecelerde Hafızanızı Koruyan Yöntem Bulundu: 30 Dakika Yeterli
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Sabaha kadar dönüp duran, birkaç saat uyuyup güne başlayan biri misiniz? Bu durumda ertesi gün adları, yüzleri ve ayrıntıları hatırlamakta zorlanmanız şaşırtıcı değil. Kanada'daki Concordia Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma ise uykusuz geçen gecelerin hafıza üzerindeki etkisini hafifletmenin şaşırtıcı derecede basit bir yolunu ortaya koydu: Yatmadan önce yapılan 30 dakikalık orta şiddette egzersiz.
Gelin, araştırmanın detaylarını inceleyelim.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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