Uykusuz Kaldığınız Gecelerde Hafızanızı Koruyan Yöntem Bulundu: 30 Dakika Yeterli

Concordia Üniversitesi'ndeki Uyku, Biliş ve Nörogörüntüleme Laboratuvarı'ndan Emmanuel Frimpong ve ekibi, yaş ortalaması 24 olan 88 sağlıklı genç yetişkini dört gruba ayırdı. Grupların yarısı önerilen düzeyde, yani 8,5 saat uyurken diğer yarısına yalnızca 4,5 saatlik uyku fırsatı verildi.

Her iki grup da kendi içinde ikiye bölündü: Bir bölüm yatmadan önce 30 dakika orta şiddette bisiklet çevirdi, diğer bölüm ise 40 dakika boyunca hareketsiz oturdu. Katılımcıların hafızası, yüzlerle isimleri eşleştirmeye dayanan bir testle ölçüldü. En iyi sonucu beklendiği gibi yeterli uyuyanlar aldı; ancak dikkat çeken bulgu ikinci sırada geldi.