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Uykusuz Kaldığınız Gecelerde Hafızanızı Koruyan Yöntem Bulundu: 30 Dakika Yeterli

Uykusuz Kaldığınız Gecelerde Hafızanızı Koruyan Yöntem Bulundu: 30 Dakika Yeterli

uykusuz Uyku
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 11:34
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Sabaha kadar dönüp duran, birkaç saat uyuyup güne başlayan biri misiniz? Bu durumda ertesi gün adları, yüzleri ve ayrıntıları hatırlamakta zorlanmanız şaşırtıcı değil. Kanada'daki Concordia Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma ise uykusuz geçen gecelerin hafıza üzerindeki etkisini hafifletmenin şaşırtıcı derecede basit bir yolunu ortaya koydu: Yatmadan önce yapılan 30 dakikalık orta şiddette egzersiz. 

Gelin, araştırmanın detaylarını inceleyelim.

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88 Kişilik Deneyde Uyku Süresi ve Egzersiz Ayrı Ayrı Test Edildi

88 Kişilik Deneyde Uyku Süresi ve Egzersiz Ayrı Ayrı Test Edildi

Concordia Üniversitesi'ndeki Uyku, Biliş ve Nörogörüntüleme Laboratuvarı'ndan Emmanuel Frimpong ve ekibi, yaş ortalaması 24 olan 88 sağlıklı genç yetişkini dört gruba ayırdı. Grupların yarısı önerilen düzeyde, yani 8,5 saat uyurken diğer yarısına yalnızca 4,5 saatlik uyku fırsatı verildi.

Her iki grup da kendi içinde ikiye bölündü: Bir bölüm yatmadan önce 30 dakika orta şiddette bisiklet çevirdi, diğer bölüm ise 40 dakika boyunca hareketsiz oturdu. Katılımcıların hafızası, yüzlerle isimleri eşleştirmeye dayanan bir testle ölçüldü. En iyi sonucu beklendiği gibi yeterli uyuyanlar aldı; ancak dikkat çeken bulgu ikinci sırada geldi.

Sır Derin Uykuda: Egzersiz Yavaş Dalga Uykusunu Artırıyor

Sır Derin Uykuda: Egzersiz Yavaş Dalga Uykusunu Artırıyor

Uykusu kısıtlandığı hâlde akşam egzersiz yapan katılımcılar, hiç hareket etmeyen uykusuz gruba kıyasla gecikmeli hatırlama testinde belirgin biçimde daha iyi performans gösterdi. Yani egzersiz, kısa uykunun hafıza üzerindeki olumsuz etkisini kısmen telafi etti.

Araştırmacılara göre bu telafinin anahtarı, yavaş dalga uykusu olarak bilinen derin uyku evresi. Egzersiz bu evrenin süresini uzatıyor ve gün içinde öğrenilen bilgilerin uzun süreli hafızaya aktarılması da büyük ölçüde bu evrede gerçekleşiyor. Bulgular Sleep dergisinde yayımlandı.

Kimler İçin İşe Yarar ve Araştırmanın Sınırı Ne?

Kimler İçin İşe Yarar ve Araştırmanın Sınırı Ne?

Bu sonuç özellikle vardiyalı çalışanlar, yeni doğmuş bebeği olan ebeveynler ve sınav döneminde uykusundan feragat eden öğrenciler için pratik bir anlam taşıyor. Yorgun olduğunuz bir akşamda hareketsiz kalmak yerine tempolu bir yürüyüş ya da hafif bir bisiklet turu, ertesi gün zihninizin daha az yavaşlaması anlamına gelebilir.

Yine de araştırmacılar acele bir sonuca varılmaması gerektiğini vurguluyor. Çalışma tek bir gecelik uyku kısıtlamasını ölçtü ve aynı katılımcılarla farklı koşullarda tekrarlanması gerekiyor. Uzmanların altını çizdiği nokta net: Egzersiz uykunun yerini almıyor, yalnızca kaçınılmaz olduğu durumlarda zararı azaltıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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